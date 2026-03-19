Izgalmas verseny után aranyéremmel kezdte a Spartan-idényt

Nagyszerűen kezdődött az idénye, hiszen a miskolci Spartanon supertávon első helyen végzett elit kategóriában.

Kicsit visszamennék az időben, ugyanis a téli felkészülésem nem volt zökkenőmentes, kissé szaggatottra sikeredett – mondta a Csupasportnak Kívés Bendegúz. – Sajnos, megfázás miatt néhány hét edzés nélkül telt, a komolyabb betegség elkerült, de nem tudtam annyit készülni, mint amennyit szerettem volna. Azonban görgőztem és erősítettem, majd szerveztem egy edzőtábort a válogatott tagjainak, amely elképesztően jól sikerült, nagyban hozzájárult a formajavulásomhoz. Ez jó alapot adott, bár még idény eleji formáról beszélhetek, de ezzel mindenki így van az esztendő ezen szakaszában. Miskolcra éremért mentem, nagyon boldog vagyok, hogy arany lett belőle.

Milyen volt a verseny?

Kifejezetten izgalmas. A szervezők nagyszerű pályát raktak össze, volt benne lefelé, felfelé, kanyar, visszafordító és sok-sok akadály. Kötelező elem volt a fejlámpa, ugyanis sötét alagútba is be kellett menni, illetve patakon is át kellett kelni. Külön örültem annak, hogy hibátlanul teljesítettem a pályát, bár volt valami, ami igencsak feldühített. Egy ember azzal szórakozott, hogy leszedte a pálya jelölésére kitett szalagokat, így nem tudtuk, hogy merre kell menni. Több mint egy perces előnnyel érkeztem oda, de nem láttam a szalagot, így fogalmam sem volt, hogy merre haladjak tovább. Megvártam a mögöttem érkezőket, együtt kitaláltuk, hogy merre folytassuk a futást.

Nem zökkentette ki ez az incidens?

Kicsit, azonban folytattam a futást, mentem át az akadályokon. Sikerült jól beosztanom az erőmet, s az is jó ötletnek bizonyult, hogy bár kesztyűben futottam, az akadályokat anélkül végeztem. A patakszakasz után következett egy síkfutós rész, majd a dárda. Utóbbi nekem elsőre sikerült, a többiek burpeeztek, így előzni tudtam, s körülbelül hatszáz méterrel a vége előtt kerültem az első helyre. A végén az utolsó akadálynál gyakorlatilag a gyűrűről leérkezve megkongatva a csengőt a célba ugrottam.

Mi volt a legnagyobb nehézség?

Feldolgozni azt, hogy valakinek szórakozást jelentett leszedni a jelölő szalagokat. Akkor ott kikeltem magamból, de gyorsan megnyugodtam, s konstatáltam, hogy versenyen vagyok, és bizony tovább kell menni.

Milyen kihívásokra készül?

A napokban Mallorcán edzőtáboroztam néhány napot, majd szépen sorban jönnek a versenyek. Az idényt Horvátországban kezdem, aztán jön csapatban az Ultrabalaton is. Az idei főversenyem az októberi Hvarban rendezett Spartan sprtinvilágbajnokság. Azonban addig is lesznek bőven megmérettetéseim.

