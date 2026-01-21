NHL: drámai hajrá Montrealban, jubileumi gól Tampában

A legnagyobb izgalmak Montrealban jutottak a nézőknek, ahol Cole Caufield mindössze 15 másodperccel a rendes játékidő vége előtt szerezte meg a győztes gólt, így a Canadiens 4–3-ra legyőzte a Minnesota Wildot.

COLE WENT BACK TO BACK! 🚨🚨 pic.twitter.com/OLxFy7GW5S — NHL (@NHL) January 21, 2026

Ottawában Tim Stützle volt a főszereplő: a német támadó az első harmad közepén ütötte a mindent eldöntő találatot, amellyel a Senators 4–1-es idegenbeli sikert aratott a Columbus Blue Jackets felett.

Tampában folytatódott a Lightning kiváló sorozata. Brandon Hagel két gólt szerzett – köztük pályafutása 150. NHL-találatát –, valamint egy gólpasszt is kiosztott, csapata pedig 4–1-re verte a San Jose Sharksot, így már 14 mérkőzés óta pontszerző.

Brandon Hagelről szólt az este Tampában (Fotó: Getty Images)

Dallasban a fiatal Justin Hryckowian élete eddigi legjobb meccsét játszotta: egy gólt és két asszisztot jegyzett. A harmadik harmadban Jason Robertson két találattal tette föl az i-re a pontot, a Stars pedig 6–2-re megszakította a Boston Bruins hatmeccses győzelmi sorozatát.

Buffalóban Konsta Helenius megszerezte pályafutása első NHL-gólját, emellett két gólpasszt adott, a Sabres pedig 5–3-ra nyert Nashville-ben.

In the first period of his SECOND career NHL game, Konsta Helenius has:



🚨 ONE GOAL

🍎🍎 TWO ASSISTS pic.twitter.com/wpc6VuLhZv — NHL (@NHL) January 21, 2026

Winnipegben Mark Scheifele két góllal és egy assziszttal vezette győzelemre a Jetset, amely 3–1-re múlta felül a St. Louis Bluest.

A New Jersey Devils szoros mérkőzésen, Jake Allen 22 védésének köszönhetően 2–1-re nyert Edmontonban, és ezzel öt meccsből már a negyedik győzelmét aratta.

Los Angelesben Kevin Fiala egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a Kings 4–3-ra legyőzze a New York Rangerst, megszakítva ezzel négymeccses nyeretlenségi sorozatát.

NHL

ALAPSZAKASZ

Columbus Blue Jackets–Ottawa Senators 1–4

Montreal Canadiens–Minnesota Wild 4–3

Tampa Bay Lightning–San Jose Sharks 4–1

Dallas Stars–Boston Bruins 6–2

Nashville Predators–Buffalo Sabres 3–5

Winnipeg Jets–St. Louis Blues 3–1

Edmonton Oilers–New Jersey Devils 1–2

Los Angeles Kings–New York Rangers 4–3