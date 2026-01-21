Nemzeti Sportrádió

NHL: drámai hajrá Montrealban, jubileumi gól Tampában

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 07:54
null
Cole Caufieldnek (középen) gratulálnak a társak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Cole Caufield Brandon Hagel Konsta Helenius NHL Montreal Canadiens Winnipeg Jets Mark Scheifele Tampa Bay Lightining Buffalo Sabres
Őrült végjáték döntött a Canadiens meccsén, miközben Brandon Hagel jubileumi találattal hosszabbította meg a Tampa Bay elképesztő sorozatát. Az Ottawa, a Dallas és a Buffalo is fontos sikert aratott, több fiatal játékos pedig emlékezetes estét zárt a keddi (magyar idő szerint szerda hajnali) NHL-játéknapon.

A legnagyobb izgalmak Montrealban jutottak a nézőknek, ahol Cole Caufield mindössze 15 másodperccel a rendes játékidő vége előtt szerezte meg a győztes gólt, így a Canadiens 4–3-ra legyőzte a Minnesota Wildot.

Ottawában Tim Stützle volt a főszereplő: a német támadó az első harmad közepén ütötte a mindent eldöntő találatot, amellyel a Senators 4–1-es idegenbeli sikert aratott a Columbus Blue Jackets felett.

Tampában folytatódott a Lightning kiváló sorozata. Brandon Hagel két gólt szerzett – köztük pályafutása 150. NHL-találatát –, valamint egy gólpasszt is kiosztott, csapata pedig 4–1-re verte a San Jose Sharksot, így már 14 mérkőzés óta pontszerző.

Brandon Hagelről szólt az este Tampában (Fotó: Getty Images)

Dallasban a fiatal Justin Hryckowian élete eddigi legjobb meccsét játszotta: egy gólt és két asszisztot jegyzett. A harmadik harmadban Jason Robertson két találattal tette föl az i-re a pontot, a Stars pedig 6–2-re megszakította a Boston Bruins hatmeccses győzelmi sorozatát.

Buffalóban Konsta Helenius megszerezte pályafutása első NHL-gólját, emellett két gólpasszt adott, a Sabres pedig 5–3-ra nyert Nashville-ben.

Winnipegben Mark Scheifele két góllal és egy assziszttal vezette győzelemre a Jetset, amely 3–1-re múlta felül a St. Louis Bluest.

A New Jersey Devils szoros mérkőzésen, Jake Allen 22 védésének köszönhetően 2–1-re nyert Edmontonban, és ezzel öt meccsből már a negyedik győzelmét aratta.

Los Angelesben Kevin Fiala egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a Kings 4–3-ra legyőzze a New York Rangerst, megszakítva ezzel négymeccses nyeretlenségi sorozatát.

NHL
ALAPSZAKASZ
Columbus Blue Jackets–Ottawa Senators 1–4
Montreal Canadiens–Minnesota Wild 4–3
Tampa Bay Lightning–San Jose Sharks 4–1
Dallas Stars–Boston Bruins 6–2
Nashville Predators–Buffalo Sabres 3–5
Winnipeg Jets–St. Louis Blues 3–1
Edmonton Oilers–New Jersey Devils 1–2
Los Angeles Kings–New York Rangers 4–3

 

Cole Caufield Brandon Hagel Konsta Helenius NHL Montreal Canadiens Winnipeg Jets Mark Scheifele Tampa Bay Lightining Buffalo Sabres
Legfrissebb hírek

NHL: MacKinnon vezérletével ütötte ki a Capitalst a bajnokesélyes Avalanche

Amerikai sportok
Tegnap, 8:42

NHL: hosszabbításban nyert a Detroit, 13 meccse pontszerző a Tampa, kiütés az Oilerstől

Amerikai sportok
2026.01.19. 09:34

NHL: mesterhármas Zibanejadtól és Szvecsnyikovtól

Amerikai sportok
2026.01.18. 09:31

NHL: kiütéses győzelmet aratott a Carolina és a Nashville is

Amerikai sportok
2026.01.17. 08:27

NHL: Szorokin lehúzta a rolót Edmontonban

Amerikai sportok
2026.01.16. 09:20

NHL: ezúttal nyolc gólt kapott a negatív spirálban levő Rangers

Amerikai sportok
2026.01.15. 07:31

NHL: győzött reaktivált vezetőedzőjével a Columbus

Amerikai sportok
2026.01.14. 09:04

Milánó-Cortina 2026: az NHL szerint jó volt a hokicsarnok próbája

Téli sportok
2026.01.13. 17:59
Ezek is érdekelhetik