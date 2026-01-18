NFL: őrült, 63 pontos, hosszabbításos meccsen jutott AFC-döntőbe a Broncos, de hatalmas árat fizetett érte…

DENVER BRONCOS–BUFFALO BILLS 33–30

ELKÉPESZTŐ! Talán ez a legjobb jelző elöljáróban erről a meccsről, amely élvezeti faktorban az évad legjobb összecsapása címért is simán versenybe szállhat. A Denver Broncos az AFC első kiemeltjeként 10 év után (2016 január) rendezhetett ismét hazai környezetben rájátszásmeccset, az ellenfél a 2025-ös MVP Josh Allen vezette Buffalo Bills volt, amelyet épp az irányító miatt tartottak sokan az idei Super Bowl egyik fő esélyesének.

A Broncos jó támadósorozattal kezdte a meccset, de csak három pontot gyűjtött belőle, amire a Bills egyből touchdownnal reagált (3–7), majd a labdát is visszaszerezte, de ahelyett, hogy 11 ponttal ellépett volna, fumble-t vétett, a denveriek kihasználták a hibát, s 10–7-re már ők vezettek a második negyedben. A szünet előtt minden jól alakult a Broncosnak, a játékrész hajrájában végigment a Bo Nix irányító vezette támadósor, majd másodpercekkel a félidőt megelőzően még egy labdát szerzett a védelem, aminek a vége mezőnygól lett, tehát 20–10-es denveri előnnyel mehettünk pihenőre.

A Bills és Allen úgy jött vissza a második félidőre, ahogy kell, 23–10-es Broncos-vezetést követően zsinórban 17 pontot szerzett többnyire ellenállhatatlan játékkal, így bő öt perccel a vége előtt 27–23-ra vezetett, s kihasználta azt, hogy a denveri támadósor sokszor korán megakadt. Bo Nix azonban fantasztikus drive-ot vezényelt le a hajrában, Marvin Mims TD-jével pedig szűk egy perccel a vége előtt ismét a Broncos vezetett, 30–27-re. Persze a hátralévő idő elég volt Allenéknek a mezőnygólhoz, úgyhogy 30–30 után jöhetett a hosszabbítás.

Fotó: AAron Ontiveroz

Utóbbit a Broncos kezdte, de nem élt a lehetőséggel, átpuntolta a labdát a Billsnek, amely mélyről indult, de ekkor már tudta, egy FG-vel is megnyeri a meccset, elég a három pont. Allen és a támadósor haladt is szépen, de a klasszis QB az ellenfél vörös zónájában dobott egy olyan interceptiont, ami még sokáig vitatott lesz, hiszen elkapója, Brandin Cooks lehúzta a labdát, földet is ért, de a labda végül Ja'Quan McMillian cornerback kezében kötött ki, a játékvezetők pedig labdaszerzést ítéltek. A Broncos ezt követően szépen végighaladt a pályán, igaz, két büntetésre is szüksége volt, majd Wil Lutz rugó egy mezőnygóllal eldöntötte a meccset: 33–30!

Josh Allen végül 349 totál yarddal, 3 TD-vel és összesen négy (!) eladott labdával zárta a meccset, míg a túloldalon Bo Nix 308 yardot, 3 TD-t és egy INT-et jegyzett. A Broncos 2016, tehát egy évtized után jutott el ismét az AFC-főcsoportdöntőig, de korántsem lehet felhőtlenül boldog, hiszen irányítója, Nix a meccs végén megsérült, a bokáját műteni kell, így kihagyja a szezon hátralévő részét, amivel alaposan megcsappantak a denveriek további esélyei… Dráma!

SEATTLE SEAHAWKS–SAN FRANCISCO 49ERS

Összefoglalónk jóval rövidebb erről a meccsről, ami nem véletlen, ehhez a rájátszáshoz – amelyben rendkívül sok a szoros meccs – mérten elképesztően simán győzte le a Seahawks az ezer sebből vérző ellenfelét. Azt persze már a meccs előtt is tudtuk, hogy az NFC-első hazaiak védelme elit, a túloldalon pedig a támadósorban és a védelemben is rengeteg a sérült, de ez a meccs megmutatta: így hatalmas különbség van a két csapat között.

A Seahawks egyből egy visszahordott TD-vel nyitotta a meccset, amivel máris ellépett 7–0-ra, a negyed végére pedig már 17–0-ra vezetett. A 49ers a szünet előtt felrakott pontokat a táblára, egy hatpontos is kis híján összejött, végül azonban 24–6-nál mehettek pihenni a felek.

A harmadik harmadot egyből egy domináns Seahawks-védelem, s egy szerzett labda nyitotta, a hazaiak pedig szépen lassan kíméletlenül elpusztították ellenfelüket, amelyet 41–6-ra győztek le, ezzel ott vannak az NFC-döntőben.

A 49ers irányítója, Brock Purdy mindössze 140 yardig és egy INT-ig jutott, míg a túloldalon Sam Darnoldnak szinte meg sem kellett erőltetnie magát (124 yard, 1 TD), hiszen a védelem és a futójáték hozta, ami kellett: Kenneth Walker running bank összesen 145 yardot és 3 hatpontost termelt, elit.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

Konferencia-elődöntő

AFC

Denver Broncos–Buffalo Bills 33–30 (3–7, 17–3, 3–7, 7–13, 3–0)

Vasárnap, 21.00: New England Patriots–Houston Texans (Tv: Arena4)

NFC

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 41–6 (17–0, 7–6, 10–0, 7–0)

Hétfő, 0.30: Chicago Bears–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)