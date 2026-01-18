Nemzeti Sportrádió

NFL: őrült, 63 pontos, hosszabbításos meccsen jutott AFC-döntőbe a Broncos, de hatalmas árat fizetett érte…

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2026.01.18. 05:43
10 év után AFC-döntős a Denver Broncos (Fotók: Getty Images)
Címkék
San Francisco 49ers NFL playoff amerikai sportok Denver Broncos AFC NFC Seattle Seahawks Buffalo Bills NFL-rájátszás
Egészen elképesztő, sokáig emlékezetes meccsen, hosszabbításban 33–30-ra nyert a Denver Broncos a Buffalo Bills vendéglátójaként szombaton az NFL-rájátszás főcsoport-elődöntőinek első meccsén az AFC-ben, majd később a Seattle Seahawks 41–6-re legyalulta a San Francisco 49erst, ezzel ott van az NFC-döntőben.

 

DENVER BRONCOS–BUFFALO BILLS 33–30

ELKÉPESZTŐ! Talán ez a legjobb jelző elöljáróban erről a meccsről, amely élvezeti faktorban az évad legjobb összecsapása címért is simán versenybe szállhat. A Denver Broncos az AFC első kiemeltjeként 10 év után (2016 január) rendezhetett ismét hazai környezetben rájátszásmeccset, az ellenfél a 2025-ös MVP Josh Allen vezette Buffalo Bills volt, amelyet épp az irányító miatt tartottak sokan az idei Super Bowl egyik fő esélyesének. 

A Broncos jó támadósorozattal kezdte a meccset, de csak három pontot gyűjtött belőle, amire a Bills egyből touchdownnal reagált (3–7), majd a labdát is visszaszerezte, de ahelyett, hogy 11 ponttal ellépett volna, fumble-t vétett, a denveriek kihasználták a hibát, s 10–7-re már ők vezettek a második negyedben. A szünet előtt minden jól alakult a Broncosnak, a játékrész hajrájában végigment a Bo Nix irányító vezette támadósor, majd másodpercekkel a félidőt megelőzően még egy labdát szerzett a védelem, aminek a vége mezőnygól lett, tehát 20–10-es denveri előnnyel mehettünk pihenőre.

A Bills és Allen úgy jött vissza a második félidőre, ahogy kell, 23–10-es Broncos-vezetést követően zsinórban 17 pontot szerzett többnyire ellenállhatatlan játékkal, így bő öt perccel a vége előtt 27–23-ra vezetett, s kihasználta azt, hogy a denveri támadósor sokszor korán megakadt. Bo Nix azonban fantasztikus drive-ot vezényelt le a hajrában, Marvin Mims TD-jével pedig szűk egy perccel a vége előtt ismét a Broncos vezetett, 30–27-re. Persze a hátralévő idő elég volt Allenéknek a mezőnygólhoz, úgyhogy 30–30 után jöhetett a hosszabbítás. 

DENVER BRONCOS VS BUFFALO BILLS, NFL
Fotó: AAron Ontiveroz

Utóbbit a Broncos kezdte, de nem élt a lehetőséggel, átpuntolta a labdát a Billsnek, amely mélyről indult, de ekkor már tudta, egy FG-vel is megnyeri a meccset, elég a három pont. Allen és a támadósor haladt is szépen, de a klasszis QB az ellenfél vörös zónájában dobott egy olyan interceptiont, ami még sokáig vitatott lesz, hiszen elkapója, Brandin Cooks lehúzta a labdát, földet is ért, de a labda végül Ja'Quan McMillian cornerback kezében kötött ki, a játékvezetők pedig labdaszerzést ítéltek. A Broncos ezt követően szépen végighaladt a pályán, igaz, két büntetésre is szüksége volt, majd Wil Lutz rugó egy mezőnygóllal eldöntötte a meccset: 33–30!

Josh Allen végül 349 totál yarddal, 3 TD-vel és összesen négy (!) eladott labdával zárta a meccset, míg a túloldalon Bo Nix 308 yardot, 3 TD-t és egy INT-et jegyzett. A Broncos 2016, tehát egy évtized után jutott el ismét az AFC-főcsoportdöntőig, de korántsem lehet felhőtlenül boldog, hiszen irányítója, Nix a meccs végén megsérült, a bokáját műteni kell, így kihagyja a szezon hátralévő részét, amivel alaposan megcsappantak a denveriek további esélyei… Dráma! 

SEATTLE SEAHAWKS–SAN FRANCISCO 49ERS

Összefoglalónk jóval rövidebb erről a meccsről, ami nem véletlen, ehhez a rájátszáshoz – amelyben rendkívül sok a szoros meccs – mérten elképesztően simán győzte le a Seahawks az ezer sebből vérző ellenfelét. Azt persze már a meccs előtt is tudtuk, hogy az NFC-első hazaiak védelme elit, a túloldalon pedig a támadósorban és a védelemben is rengeteg a sérült, de ez a meccs megmutatta: így hatalmas különbség van a két csapat között.

A Seahawks egyből egy visszahordott TD-vel nyitotta a meccset, amivel máris ellépett 7–0-ra, a negyed végére pedig már 17–0-ra vezetett. A 49ers a szünet előtt felrakott pontokat a táblára, egy hatpontos is kis híján összejött, végül azonban 24–6-nál mehettek pihenni a felek.

NFC Divisional Playoffs: San Francisco 49ers v Seattle Seahawks
 

A harmadik harmadot egyből egy domináns Seahawks-védelem, s egy szerzett labda nyitotta, a hazaiak pedig szépen lassan kíméletlenül elpusztították ellenfelüket, amelyet 41–6-ra győztek le, ezzel ott vannak az NFC-döntőben. 

A 49ers irányítója, Brock Purdy mindössze 140 yardig és egy INT-ig jutott, míg a túloldalon Sam Darnoldnak szinte meg sem kellett erőltetnie magát (124 yard, 1 TD), hiszen a védelem és a futójáték hozta, ami kellett: Kenneth Walker running bank összesen 145 yardot és 3 hatpontost termelt, elit.  

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
Konferencia-elődöntő
AFC
Denver Broncos–Buffalo Bills 33–30 (3–7, 17–3, 3–7, 7–13, 3–0) 
Vasárnap, 21.00: New England Patriots–Houston Texans (Tv: Arena4)
NFC
Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 41–6 (17–0, 7–6, 10–0, 7–0) 
Hétfő, 0.30: Chicago Bears–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

 

San Francisco 49ers NFL playoff amerikai sportok Denver Broncos AFC NFC Seattle Seahawks Buffalo Bills NFL-rájátszás
Legfrissebb hírek

Amerikából jöttem: ezúttal tényleg a védelem nyeri a Super Bowlt?

Amerikai sportok
2026.01.16. 20:56

Folytatódik az őrült NFL-idény – sosem volt ennyi fordulat egy rájátszásbeli hétvégén

Amerikai sportok
2026.01.13. 16:15

23 pontos negyedik negyeddel a Houston elintézte a Steelerst – videó

Amerikai sportok
2026.01.13. 09:33

Remeklő védelmének köszönhetően a Patriots legyőzte a Chargerst – videó

Amerikai sportok
2026.01.12. 05:06

Az ezer sebből vérző 49ers hatodik kiemeltként búcsúztatta a címvédő Eaglest – videó

Amerikai sportok
2026.01.12. 01:48

25 pontos utolsó negyeddel, hatalmas fordítással verte meg a Packerst a Bears – videó

Amerikai sportok
2026.01.11. 05:53

A Panthers megizzasztotta a Los Angelest, de a Rams jutott tovább – videó

Amerikai sportok
2026.01.11. 02:48

Kilenc éve irányítóként Super Bowlba vezette csapatát, most az elnöke lett

Amerikai sportok
2026.01.10. 17:25
Ezek is érdekelhetik