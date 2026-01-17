Bodó Richárd: Csak úgy tudok bizonyítani, ha a pályán vagyok; Fekete Gergő: A szerbek ellen nekünk kell diktálnunk a tempót

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:



Szoboszlai Dominik büntetőt hibázott, újabb liverpooli döntetlen. A Liverpool nem játszott rosszul, jó néhány helyzetet kialakított, de Szoboszlai Dominik elhibázta a tizenegyesét, a Burnley pedig a hazaiak egyik megingását követően pontot érő gólt szerzett az Anfieldben. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Patrizio Stronati a lila-fehéreknél folytatja. A négyszeres cseh válogatott Patrizio Stronati négy és fél év után int búcsút a Puskás Akadémiának, ám nem szakad el az NB I-től, hiszen az Újpest FC szerződtette. Borsos László háttéranyaga

Bodó Richárd: Csak úgy tudok bizonyítani, ha a pályán vagyok. A lengyelek elleni csoportmeccsen a szegedi balátlövő, Bodó Richárd újra igazolta, mekkora szükség van rá a magyar férfi kézilabda-válogatottban. Teljesítménye, a sikerben játszott szerepe meghozta az önbizalmát, ami nagyon jól jön az Európa-bajnokság következő meccsein, először vasárnap az olaszok ellen. Pláne, hogy győzelemmel továbbjuthatunk. Az Európa-bajnokságról Vincze Szabolcs tudósított

Fekete Gergő: Nekünk kell diktálnunk a tempót. Fekete Gergő és Csoma Kristóf szerint is kulcsfontosságú lesz a gyorsaság Szerbia ellen vasárnap, mert ezzel fejtörést okozhatunk a házigazdának. Belgrádból, a férfi vízilabda Európa-bajnokság helyszínéről Szeleczki Róbert jelentkezett

Női játékosaink készen állnak a kihívásokra. A magyar idő szerint vasárnap hajnalban rajtoló Australian Open előtt megszólaltattuk egyesben szereplő női teniszezőinket – Bondár Annát, Gálfi Dalmát és Udvardy Pannát – a helyszínen. Melbourne-ből Győri Ferenc jelentkezett

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!