Ismét hosszabbításban kapott ki a Volán
JÓ MECCSET JÁTSZOTT pénteken a Volán, a rekordbajnok Klagenfurt vendégeként is dominált, közel volt a győzelemhez, sokkal többet próbálkozott kapura lövéssel, mint ellenfele, mégis meg kellett elégednie egy ponttal – hosszabbításban alulmaradt. Hiányérzet minden bizonnyal maradt a fehérvári játékosokban, és ezúttal a sűrű menetrend kedvezett Ted Dent együttesének, szombaton újra jégre lépett, nagyjából 40 kilométerrel arrébb, Villachban javíthatott.
Lüktető tempójú, harcos hokit hozott a párharc első harmada, sebesen korcsolyáztak fel-alá a játékosok, és lőttek közelről távolról – a kapusoknak egy másodperc nyugta sem volt, a semleges szurkolók pedig alighanem jól szórakoztak. A székesfehérváriak már kevésbé, hiszen a számtalan próbálkozásból egy hazai beakadt, Nick Hutchinson szerezte meg a vezetést a Villachnak. A középső játékrészben aztán már kettővel is mentek az osztrákok, Marton Stajnoch kiállítását követően az emberelőny vége után 2 másodperccel duplázta meg góljainak számát a rivális. Ezúttal viszont volt válasza a magyar csapatnak, saját kapuja előtt szerzett korongot, a gyors ellentámadást pedig Anze Kuralt találata zárta le.
A harmadik periódusban átvészelt egy 2+2 perces büntetést is a Volán, és több nagy helyzete is volt az egyenlítéshez. Ahogy telt az idő, a hazaiaknak úgy lett egyre inkább egyetlen céljuk ennek megakadályozása, Joel Messner bombája ellen azonban tehetetlenek voltak. A hosszabbítást viszont jobban bírták, hamar lezárták a párharcot 3–2-re nyertek, és otthon tartották az extra pontot.
JÉGKORONG, ICEHL
VSV VILLACH (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) – hosszabbításban
Villach, 3135 néző. V: Piragic (horvát), Ofner (osztrák), Durmis, Konc (mindketten szlovákok).
VILLACH: Cannata – MACPHEARSON 1, Wall / P. Lindner (1), Raspotnig / KATIC, Strong / Vallant – Scherbak (1), Hancock (1), Wallenta / Hutchinson 1, Helewka (1), HUGHES 1 (1) / Rebernig (1), Budgell, van Nes / Sintschnig, Maxa, Prodinger. Edző: Pierre Allard
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, MESSNER 1 (1) / Horváth Donát, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Falus – ERDÉLY CS. (1), Bartalis I., KURALT 1 (1) / Archibald (1), Hári J., Gerlach / Cheek, Richards, Kulmala / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent
Kapura lövések: 50–31. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0
További eredmények:
Innsbruck–Vienna Capitals 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)
Vorarlberg–Graz 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Klagenfurt
|37
|22
|4
|5
|6
|128–87
|+41
|79
|2. Graz
|38
|20
|6
|6
|6
|125–80
|+45
|78
|3. Salzburg
|38
|19
|6
|3
|10
|126–78
|+48
|72
|4. Bozen Südtirol
|37
|21
|2
|5
|9
|131–93
|+38
|72
|5. Olimpija Ljubljana
|38
|17
|6
|2
|13
|139–106
|+33
|65
|6. Pustertal Wölfe
|36
|18
|3
|3
|12
|125–98
|+27
|63
|7. Fehérvár AV19
|39
|15
|2
|5
|17
|93–122
|–29
|54
|8. Linz
|38
|12
|6
|1
|19
|120–122
|–2
|49
|9. Vienna Capitals
|38
|13
|3
|4
|18
|94–114
|–20
|49
|10. FTC
|38
|13
|1
|6
|18
|101–135
|–34
|47
|11. Villach
|37
|12
|3
|4
|18
|113–126
|–13
|46
|12. Vorarlberg
|37
|8
|4
|4
|21
|89–146
|–57
|36
|13. Innsbruck
|39
|5
|4
|2
|28
|94–171
|–77
|25