Ismét hosszabbításban kapott ki a Volán

K-SZ. B.K-SZ. B.
2026.01.17. 22:02
null
(Fotó: Hydro Fehérvár AV19, Facebook)
Nem volt szerencséje a hétvégén a Hydro Fehérvár AV19-nek, egy kis szerencsével mindkét meccsén nyerhetett volna, mégis összesen két pontot szerzett.

JÓ MECCSET JÁTSZOTT pénteken a Volán, a rekordbajnok Klagenfurt vendégeként is dominált, közel volt a győzelemhez, sokkal többet próbálkozott kapura lövéssel, mint ellenfele, mégis meg kellett elégednie egy ponttal – hosszabbításban alulmaradt. Hiányérzet minden bizonnyal maradt a fehérvári játékosokban, és ezúttal a sűrű menetrend kedvezett Ted Dent együttesének, szombaton újra jégre lépett, nagyjából 40 kilométerrel arrébb, Villachban javíthatott. 

Lüktető tempójú, harcos hokit hozott a párharc első harmada, sebesen korcsolyáztak fel-alá a játékosok, és lőttek közelről távolról – a kapusoknak egy másodperc nyugta sem volt, a semleges szurkolók pedig alighanem jól szórakoztak. A székesfehérváriak már kevésbé, hiszen a számtalan próbálkozásból egy hazai beakadt, Nick Hutchinson szerezte meg a vezetést a Villachnak. A középső játékrészben aztán már kettővel is mentek az osztrákok, Marton Stajnoch kiállítását követően az emberelőny vége után 2 másodperccel duplázta meg góljainak számát a rivális. Ezúttal viszont volt válasza a magyar csapatnak, saját kapuja előtt szerzett korongot, a gyors ellentámadást pedig Anze Kuralt találata zárta le. 

A harmadik periódusban átvészelt egy 2+2 perces büntetést is a Volán, és több nagy helyzete is volt az egyenlítéshez. Ahogy telt az idő, a hazaiaknak úgy lett egyre inkább egyetlen céljuk ennek megakadályozása, Joel Messner bombája ellen azonban tehetetlenek voltak. A hosszabbítást viszont jobban bírták, hamar lezárták a párharcot 3–2-re nyertek, és otthon tartották az extra pontot. 

JÉGKORONG, ICEHL
VSV VILLACH (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) – hosszabbításban
Villach, 3135 néző. V: Piragic (horvát), Ofner (osztrák), Durmis, Konc (mindketten szlovákok). 
VILLACH: Cannata – MACPHEARSON 1, Wall / P. Lindner (1), Raspotnig / KATIC, Strong / Vallant – Scherbak (1), Hancock (1), Wallenta / Hutchinson 1, Helewka (1), HUGHES 1 (1) / Rebernig (1), Budgell, van Nes / Sintschnig, Maxa, Prodinger. Edző: Pierre Allard
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, MESSNER 1 (1) / Horváth Donát, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Falus – ERDÉLY CS. (1), Bartalis I., KURALT 1 (1) / Archibald (1), Hári J., Gerlach / Cheek, Richards, Kulmala / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent 
Kapura lövések: 50–31. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

További eredmények:
Innsbruck–Vienna Capitals 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)
Vorarlberg–Graz 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGk 
1. Klagenfurt3722456128–87+4179 
2. Graz3820666125–80+4578 
3. Salzburg38196310126–78+4872 
4. Bozen Südtirol3721259131–93+3872 
5. Olimpija Ljubljana38176213139–106+3365 
6. Pustertal Wölfe36183312125–98+2763 
7. Fehérvár AV193915251793–122–2954 
8. Linz38126119120–122–249 
9. Vienna Capitals3813341894–114–2049 
10. FTC38131618101–135–3447 
11. Villach37123418113–126–1346 
12. Vorarlberg378442189–146–5736 
13. Innsbruck395422894–171–7725 

 

