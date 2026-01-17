Ismét hosszabbításban kapott ki a Volán

JÓ MECCSET JÁTSZOTT pénteken a Volán, a rekordbajnok Klagenfurt vendégeként is dominált, közel volt a győzelemhez, sokkal többet próbálkozott kapura lövéssel, mint ellenfele, mégis meg kellett elégednie egy ponttal – hosszabbításban alulmaradt. Hiányérzet minden bizonnyal maradt a fehérvári játékosokban, és ezúttal a sűrű menetrend kedvezett Ted Dent együttesének, szombaton újra jégre lépett, nagyjából 40 kilométerrel arrébb, Villachban javíthatott.

Lüktető tempójú, harcos hokit hozott a párharc első harmada, sebesen korcsolyáztak fel-alá a játékosok, és lőttek közelről távolról – a kapusoknak egy másodperc nyugta sem volt, a semleges szurkolók pedig alighanem jól szórakoztak. A székesfehérváriak már kevésbé, hiszen a számtalan próbálkozásból egy hazai beakadt, Nick Hutchinson szerezte meg a vezetést a Villachnak. A középső játékrészben aztán már kettővel is mentek az osztrákok, Marton Stajnoch kiállítását követően az emberelőny vége után 2 másodperccel duplázta meg góljainak számát a rivális. Ezúttal viszont volt válasza a magyar csapatnak, saját kapuja előtt szerzett korongot, a gyors ellentámadást pedig Anze Kuralt találata zárta le.

A harmadik periódusban átvészelt egy 2+2 perces büntetést is a Volán, és több nagy helyzete is volt az egyenlítéshez. Ahogy telt az idő, a hazaiaknak úgy lett egyre inkább egyetlen céljuk ennek megakadályozása, Joel Messner bombája ellen azonban tehetetlenek voltak. A hosszabbítást viszont jobban bírták, hamar lezárták a párharcot 3–2-re nyertek, és otthon tartották az extra pontot.

JÉGKORONG, ICEHL

VSV VILLACH (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) – hosszabbításban

Villach, 3135 néző. V: Piragic (horvát), Ofner (osztrák), Durmis, Konc (mindketten szlovákok).

VILLACH: Cannata – MACPHEARSON 1, Wall / P. Lindner (1), Raspotnig / KATIC, Strong / Vallant – Scherbak (1), Hancock (1), Wallenta / Hutchinson 1, Helewka (1), HUGHES 1 (1) / Rebernig (1), Budgell, van Nes / Sintschnig, Maxa, Prodinger. Edző: Pierre Allard

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, MESSNER 1 (1) / Horváth Donát, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Falus – ERDÉLY CS. (1), Bartalis I., KURALT 1 (1) / Archibald (1), Hári J., Gerlach / Cheek, Richards, Kulmala / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 50–31. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

További eredmények:

Innsbruck–Vienna Capitals 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)

Vorarlberg–Graz 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)