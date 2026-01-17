A Ferencvároshoz igazol a horvát támadó – sajtóhír

Nemzeti Sportrádió

2026.01.17.
Franko Kovacevic (balra) hamarosan a Ferencváros játékosa lehet (Fotó: Getty Images)
Bár több kérője is volt a téli átigazolási időszakban, szlovén sajtóhírek szerint eldőlt, hogy a Ferencváros labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását a celjei Franko Kovacevic.

Bár szóba hozták az Újpest FC-vel, a Celtickel és a varsói Legiával is, Franko Kovacevic a Ferencvároshoz ír alá – számolt be róla a szlovén sajtó.

A 26 éves támadó minden sorozatot figyelembe véve 28 meccsen játszott a mostani idényben a Celje színeiben, ezeken 25 alkalommal volt eredményes.

A Sportklub arról ír, hogy a Celje rekordösszegű átigazolási díjat szeretne kapni a játékosért, aki már el is hagyta a csapat mallorcai edzőtáborát, hogy a szerződés aláírása előtt átessen az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon.

Kovacevic érkezésével kapcsolatban a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a Ferencvárosban folytatja, de míg a Sportklub arról ír, hogy a zöld-fehérek hárommillió eurót fizetnek a támadóért, addig lapunk sokkal alacsonyabb összegről tud.

A hírekkel kapcsolatban kerestük a Ferencvárost, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország),  Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)

 

 

