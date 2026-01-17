Nemzeti Sportrádió

Garát Zsombor csapata nyerte a jégkorong Kontinentális Kupát

2026.01.17. 23:06
(Fotó: Facebook, The Nottingham Panthers)
A magyar válogatott védő, Garát Zsombor csapata, a Nottingham Panthers hazai jégen megnyerte a jégkorong Kontinentális Kupa hatos döntőjét, miután a szombati fináléban 4–2-re legyőzte a kazah Torpedo Uszty-Kamenogorszk gárdáját.

A mérkőzést végleg eldöntő találatát tizenkét másodperccel a vége előtt Garát szerezte, aki a finálé mindhárom találkozóján jégre lépett és a szombatin kívül még egy gólt ütött. 

A nottinghamiek 2017 után másodszor nyerték el a trófeát. A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC a sorozat első körében, míg az Erste Liga-győztes és román bajnok Gyergyói HK a második etapban búcsúzott a küzdelmektől.

Jégkorong, Kontinentális Kupa, döntő: 
Nottingham Panthers (brit)–Torpedo Uszty-Kamenogorszk (kazah) 4–2 (1–0, 2–0, 1–2)

 

 

