Garát Zsombor csapata nyerte a jégkorong Kontinentális Kupát

A mérkőzést végleg eldöntő találatát tizenkét másodperccel a vége előtt Garát szerezte, aki a finálé mindhárom találkozóján jégre lépett és a szombatin kívül még egy gólt ütött.

A nottinghamiek 2017 után másodszor nyerték el a trófeát. A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC a sorozat első körében, míg az Erste Liga-győztes és román bajnok Gyergyói HK a második etapban búcsúzott a küzdelmektől.

Jégkorong, Kontinentális Kupa, döntő:

Nottingham Panthers (brit)–Torpedo Uszty-Kamenogorszk (kazah) 4–2 (1–0, 2–0, 1–2)