Kétszettes hátrányból fordította meg a Kaposvár a rangadót a női röplabda Extraligában

A forduló rangadóját Kaposváron játszották, ahová az MBH-Békéscsaba látogatott. Az első két szettben Nagy Péter csapata már az elején komoly előnyt harcolt ki, s a hazaiak gyakorlatilag végig az eredmény után futottak – sikertelenül. Ezt követően viszont nem engedte el ellenfelét a Kaposvár, majd rendre át is vette a játék irányítását, így egyenlíteni tudott. A döntő szettben aztán már az elejétől kezdve magukhoz ragadták a vezetést és így végül visszavágtak az őszi, 3:2-es békéscsabai vereségért, ezzel pedig tartják második helyüket a tabellán.

Az éllovas Vasas magabiztosan kezdett Nyíregyházán, igaz, a hazaiak az első szett végjátékában egy pontra zárkóztak. Hogy aztán a másodikban meg a tízből se jöjjenek ki. Ezek után viszont nagy meglepetés volt, hogy ahelyett, hogy a vendégek lezárták volna a találkozót, ekkor ők játszottak alárendelt szerepet. A bravúr után azonban nem tudta elkerülni végzetét a Fatum, az óbudaiak végül simán hozták a negyedik felvonást és 3:1-es sikerükkel továbbra is tartják százszázalékos mérlegüket az alapszakaszban, amelyet mostani sikerükkel meg is nyertek.

Meglepően kezdődött az SZBRA újpesti végjátéka, a sereghajtó balatonfürediek ugyanis simán megnyerték az első szettet. Az más kérdés, hogy a lila-fehérek ezt követően magukhoz tértek és magabiztosan fordítottak, így csak rosszabb pontarányukkal szorulnak a tabella harmadik helyére, a Kaposvár mögé.

Az alsóházban folytatódott a MÁV Előre Foxconn rossz sorozata: ezúttal az újonc TFSE otthonában szenvedtek vereséget, fordulatos mérkőzésen, az ötödik játszmában. A fővárosiak eddigi négy győzelmükből hármat is a döntő szettben harcolták ki.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

TFSE–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:2 (18, –25, –19, 14, 15)

Budapest, Csörsz u., 123 néző. Vezette: Hegedűs, Selega

TFSE: Boros 3, TATÁR 22, Zen 10, KIS 20, Tátrai Zs. 16, NAGY V. 11. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Vértes Sz., Rádosi. Edző: Jókay Zoltán

MÁV ELŐRE: Kotormán 2, DZJUBA 23, Hollósi 6, Fitzpatrick 18, THOMSEN 21, McEwan 6. Csere: Nagy-Hegyesi, Nagy E. (liberók), Andrikopoulou, Szatmári 1, Rieder 1, Sziládi, Jeszek 1. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 5:3, 9:5, 12:6, 13:9, 18:10, 24:17. 2. játszma: 2:1, 3:5, 7:6, 9:11, 14:12, 19:19, 22:21, 23:24, 19:22, 19:24. 3. játszma: 2:2, 6:3, 8:7, 12:8, 14:11, 17:19, 19:20. 4. játszma: 6:1, 8:7, 19:8, 23:14. 5. játszma: 5:1, 5:4, 8:5, 9:8, 13:8, 14:12, 14:15.

MESTERMÉRLEG

Jókay Zoltán: – Amikor bátran és fegyelmezetten játszottunk, akkor meg is tudtuk nyerni a szetteket. A második játszma végét sajnálom, ott aztán meg is akadtunk, de aztán újra fel tudtunk épülni.

Kaszap Tamás: – A sérülések és a távozók miatt megint egy új kezdőcsapattal kellett kiállnunk, de nem erre akarom fogni a vereséget, mert amit az első és a negyedik szettben műveltünk, az kritikán aluli volt. Amikor rájöttünk, hogy nem elég csak a cipőt kiküldeni a pályára, hanem röplabdázni kell, akkor nyertünk is, de a végén minden kritikus szituációnál mi hibáztunk.

FATUM NYÍREGYHÁZA–VASAS ÓBUDA 1:3 (–22, –9, 19, –15)

Nyíregyháza, 250 néző. Vezette: Tillmann, Varjasi

FATUM: Del Burgo 1, PETROVICS 14, Földi 1, DAVIDOVIC 17, Pampuch 7, Öhman 5. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Rufin-Martínez 1, Wafek, Antivero Salinas. Edző: Dávid Zoltán

VASAS ÓBUDA: Leite 3, OHWOBETE 26, Papp 6, SUNDERLÍKOVÁ 15, GLEMBOCZKI 11, Fekete F. 8. Csere: Juhár, Szalai (liberó), Csereklye, Boskó, Zsombók E., Kiss G. 3, Sinka. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:3, 3:8, 5:12, 8:12, 9:17, 11:20, 18:21, 22:23. 2. játszma: 1:7, 5:16, 7:20, 9:22. 3. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 9:7, 10:12, 14:13, 20:15, 23:19. 4. játszma: 0:1, 4:3, 7:5, 8:12, 10:19, 15:23

MESTERMÉRLEG

Dávid Zoltán: – Komoly lélektani hatása volt, hogy az első játszmában, 23:23-nál a játékvezetők tévesen ítéltek meg egy pontot, természetesen nem a mi javunkra. Ezt követően sajnos el is vesztette a hitét a csapat, amire ráment a második szett. A harmadikkal elégedett vagyok, ekkor betartottuk a taktikát és jól is támadtunk. Egy komoly sérüléshullám ellenére is pariban vagyunk a Vasassal, ezért bosszantó, hogy ilyen-olyan okok miatt mégsem tudunk komoly eredményt elérni.

Janisz Athanaszopulosz: – Boldog vagyok a győzelem után, mert nehéz itt játszani és a Nyíregyháza jó csapat, amelynek a blokkvédekezése nagyszerű volt. A mi játékunknak megint voltak olyan részei, amivel elégedetlen vagyok, főleg a blokkunk és a hibáink száma volt kifejezetten gyenge. Az első szettben 11:19 után visszaengedtük a Fatumot, majd a harmadikban is, akkor főleg a rontásaink miatt. Ha a bajnoki címért szeretnénk harcolni, akkor az alapszakasz-győzelem ellenére minden labdát meg kell becsülnünk, nem szabad ennyit rontanunk. Hétfőtől még keményebben kell dolgoznunk.

KHG KAPOSVÁRI NRC–MBH-BÉKÉSCSABA 3:2 (–22, –23, 18, 18, 11)

Kaposvár, 785 néző. Vezette: Szabó P., Adler

KNRC: Johnson 3, Szerényi 6, RABELO 18, FEGYIK 19, GIORGI 20, Bagyinka 5. Csere: SZERENCSÉS, Guimaraes (liberók), Borhi, Kalmár, Horváth L. Edző: Vincent Lacombe

BRSE: Gajdács 7, Krivosijszka 7, Allard 7, SCHLEGEL MOSEGUI 18, Orosz 5, ROBINSON 24. Csere: Kertész (liberó), Iszanovics, Mikus. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:6, 5:7, 7:14, 8:16, 15:17, 17:22, 21:24. 2. játszma: 1:5, 5:10, 9:10, 10:16, 17:20, 21:24. 3. játszma: 0:2, 3:3, 5:4, 6:7, 8:11, 21:12, 24:16. 4. játszma: 0:1, 4:2, 5:7, 10:8, 14:9, 15:16, 22:18. 5. játszma: 1:0, 4:2, 5:5, 10:6, 14:10

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Változtatnunk kellett ugye a játékosok posztjain és a felálláson is, ráadásul így egy nagyon fiatal csapat volt a pályán, tapasztalat nélkül, ami meg is látszott az első két szettben. A Békéscsaba nagy nyomást gyakorolt ránk, de büszke vagyok a lányokra, ahogy reagáltak a helyzetre, és fel tudtak állni, és megnyerni a mérkőzést!

Nagy Péter: – Érthetetlen számomra az első két szett utáni passzivitás. Nem az, hogy nem 3:0-ra nyertünk, de azt gondolnám, hogy két játszma megnyerése, és a lényeges szituációk jó megoldása után még nagyobb önbizalmat kap a csapat. Helyette teljesen visszavettünk, onnantól kezdve pedig a Kaposvár felőrölt minket.

ÚJPESTI TE–SZENT BENEDEK RA 3:1 (–18, 18, 17, 21)

Budapest, Szilágyi u., 158 néző. Vezette: Mezőffy, Bátkai-Katona

UTE: Kucharska 1, Pezelj 8, Nacsa-Pekárik 8, TKACSENKO 17, JORDANOVA 14, AMBROSIO 13. Csere: Dömsödi, Morioka (liberók), Bilusic, Fábián 5. Edző: Alejandro Altamirano

SZBRA: Faki 10, Hőbe 7, Schneider 2, KOBAIDZE 12, BOBAN 13, Deak 6. Csere: Kristóf (liberó), Perotto 9, Berkó 3. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:5, 4:6, 6:11, 8:14, 13:16, 14:19, 17:20, 18:22. 2. játszma: 6:1, 7:5, 17:6, 19:14, 24:17. 3. játszma: 7:1, 13:3, 15:7, 18:9, 19:16, 21:17. 4. játszma: 1:0, 3:8, 7:9, 8:15, 13:16, 17:18, 23:21

MESTERMÉRLEG

Alejandro Altamirano: – Nehezen indult a mérkőzés, kicsit dekoncentráltan kezdtünk, de a második és a harmadik szettben sikerült rendezni a sorokat. A negyedik szettbe is belekényelmesedtünk, de ami a legfontosabb, hogy itthon tudtuk tartani a három pontot ebben az erőltetett menetben.

Tomás Varga: – Az elején sikerült meglepni az ellenfelünket, viszont a második és a harmadik szettben nagyon rosszul kezdtünk és nem tudtunk javítani. A negyedik játszma a kezünkben volt, de sajnos egy dologban jobb volt az ellenfél és ez meghatározta a végeredményt.

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak. MAFC–Miskolci EAFC-Peka Bau 3:1 (–27, 12, 22, 23)

Az állás: 1. Pénzügyőr 34 pont (36:12 szettarány, 14 mérkőzés), 2. Kaposvár 33 (33:0, 11), 3. Kazincbarcika 33 (34:6, 13), 4. MÁV Előre 24 (24:0, 8), 5. MAFC 27 (31:23, 15), 6. Debrecen 23 (25:23, 14), 7. Miskolc 19 (22:27, 14), 8. TFSE 15 (19:30, 14), 9. Dág 13 (17:31, 13), 10. Szeged 12 (13:27, 13), 11. Kecskemét 8 (10:28, 11), 12. Szolnok 5 (10:29, 11), 13. Dunaújváros 0 (1:39, 13)