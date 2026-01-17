NB II-es felkészülés: a Csákvár ikszelt kirgiz ellenfelével, a Szentlőrinc horvát riválistól kapott ki

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Szentlőrinc–NK BSK Bijelo Brdo (horvát II. osztály) 0–2 (0–2)
Szentlőrinc
Szentlőrinc: Kostyák – Dinnyés, Milovanovic, Adamcsek, Nyári, Csóka, Szolgai, Szivacski, Kiss-Szemán, Lawrenzo, Herczeg. Csereként beállt: Gyurján, Auerbach, Rac, Poór, Samson, Kocsis, Márta, Csánk-Takács, Czérna, Kesztyűs, Weisz
G: Jakovljevic, Svraka
Aqvital FC Csákvár–FC Ozgon (kirgiz I. osztály) 1–1 (0–0)
Side
Csákvár: Lehoczki -Lorentz, Pál, Umthum, Helembai – Mészáros D., Szabó B., Radics – Somfalvi, Baracskai, Fejős. A 60. perctől: Perczel – Szalai P., Karacs, Umathum, Tifán – Somfalvi, Dencinger, Szakály D. – Ominger B., Baracskai (Simon A.), Haragos.
G: Ominger B.
Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre 0–3 (0–1)
Tiszakécske
Tiszakécske: Esery Desmond – Balázs B., Varga, Visinka, Körmendi, Horváth E., Szekér, Lucas, Bódi Á., Pataki, Ramos. Csereként pályára lépett: Zámbó, Takács T., Takács Zs., Szekér B., Kócs-Washburn, Klemenc, Budai, Gyenes, Géringer, Prokop
Békéscsaba (a meccsre nevezett teljes keret): Póser, Avramucz, Balla K., Borsos, Daru, Ésik, Hodonicki, Igricz M., Kelemen D., Kotula M., Kovács G., Kóródi, Kővári, Kuzma, Major G., Mikló, Nagy G., Nagy R., Papp Á., Pintér B., Sármány, Szabó B., Takács J., Zsolnai R.
G: Daru (2), Borsos F.
A Tiszakécskében próbajátékosként pályára lépett a 17 éves, U17-es válogatott kapus Esery Desmond, aki eddig a Vasas Kubala Akadémián nevelkedett, sőt, bő egy évvel ezelőtt hivatásos szerződést írt alá a Vasas FC-vel.
Soroksár SC–Kaposvári Rákóczi (NB III) 2–0 (0–0)
Soroksár
G: Gálfi, Gágyor
BVSC-Zugló–HR-RENT Kozármisleny 0–1 (0–1)
Szőnyi út
G: Zamostny