NB II-es felkészülés: a Csákvár ikszelt kirgiz ellenfelével, a Szentlőrinc horvát riválistól kapott ki

2026.01.17. 23:09
A Szentlőrinc horvát második ligás csapattól kapott ki (Fotó: szentlorincse.hu)
Több másodosztályú labdarúgócsapat pályára lépett szombaton felkészülési mérkőzésen. A Törökországban edzőtáborozó Csákvár ikszelt kirgiz első osztályú ellenfelével, míg a Szentlőrinc otthon kapott ki horvát riválisától. A Békéscsaba a Tiszakécske otthonában győzött, a Misleny a BVSC ellen diadalmaskodott, míg a Soroksár a Kaposvárt verte meg.

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Szentlőrinc–NK BSK Bijelo Brdo (horvát II. osztály) 0–2 (0–2)
Szentlőrinc
Szentlőrinc: Kostyák – Dinnyés, Milovanovic, Adamcsek, Nyári, Csóka, Szolgai, Szivacski, Kiss-Szemán, Lawrenzo, Herczeg. Csereként beállt: Gyurján, Auerbach, Rac, Poór, Samson, Kocsis, Márta, Csánk-Takács, Czérna, Kesztyűs, Weisz
G: Jakovljevic, Svraka

Aqvital FC Csákvár–FC Ozgon (kirgiz I. osztály) 1–1 (0–0)
Side
Csákvár: Lehoczki -Lorentz, Pál, Umthum, Helembai – Mészáros D., Szabó B., Radics – Somfalvi, Baracskai, Fejős. A 60. perctől: Perczel – Szalai P., Karacs, Umathum, Tifán – Somfalvi, Dencinger, Szakály D. – Ominger B., Baracskai (Simon A.), Haragos. 
G: Ominger B.

Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre 0–3 (0–1)
Tiszakécske
Tiszakécske: Esery Desmond – Balázs B., Varga, Visinka, Körmendi, Horváth E., Szekér, Lucas, Bódi Á., Pataki, Ramos. Csereként pályára lépett: Zámbó, Takács T., Takács Zs., Szekér B., Kócs-Washburn, Klemenc, Budai, Gyenes, Géringer, Prokop
Békéscsaba (a meccsre nevezett teljes keret): Póser, Avramucz, Balla K., Borsos, Daru, Ésik, Hodonicki, Igricz M., Kelemen D., Kotula M., Kovács G., Kóródi, Kővári, Kuzma, Major G., Mikló, Nagy G., Nagy R., Papp Á., Pintér B., Sármány, Szabó B., Takács J., Zsolnai R.
G: Daru (2), Borsos F.

A Tiszakécskében próbajátékosként pályára lépett a 17 éves, U17-es válogatott kapus Esery Desmond, aki eddig a Vasas Kubala Akadémián nevelkedett, sőt, bő egy évvel ezelőtt hivatásos szerződést írt alá a Vasas FC-vel.

Soroksár SC–Kaposvári Rákóczi (NB III) 2–0 (0–0)
Soroksár
G: Gálfi, Gágyor

BVSC-Zugló–HR-RENT Kozármisleny 0–1 (0–1)
Szőnyi út
G: Zamostny

 

Szentlőrinc NB II Csákvár NB II-es felkészülés felkészülési mérkőzés
