NB II-es felkészülés: a Csákvár ikszelt kirgiz ellenfelével, a Szentlőrinc horvát riválistól kapott ki

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Szentlőrinc–NK BSK Bijelo Brdo (horvát II. osztály) 0–2 (0–2)

Szentlőrinc

Szentlőrinc: Kostyák – Dinnyés, Milovanovic, Adamcsek, Nyári, Csóka, Szolgai, Szivacski, Kiss-Szemán, Lawrenzo, Herczeg. Csereként beállt: Gyurján, Auerbach, Rac, Poór, Samson, Kocsis, Márta, Csánk-Takács, Czérna, Kesztyűs, Weisz

G: Jakovljevic, Svraka

Aqvital FC Csákvár–FC Ozgon (kirgiz I. osztály) 1–1 (0–0)

Side

Csákvár: Lehoczki -Lorentz, Pál, Umthum, Helembai – Mészáros D., Szabó B., Radics – Somfalvi, Baracskai, Fejős. A 60. perctől: Perczel – Szalai P., Karacs, Umathum, Tifán – Somfalvi, Dencinger, Szakály D. – Ominger B., Baracskai (Simon A.), Haragos.

G: Ominger B.

Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre 0–3 (0–1)

Tiszakécske

Tiszakécske: Esery Desmond – Balázs B., Varga, Visinka, Körmendi, Horváth E., Szekér, Lucas, Bódi Á., Pataki, Ramos. Csereként pályára lépett: Zámbó, Takács T., Takács Zs., Szekér B., Kócs-Washburn, Klemenc, Budai, Gyenes, Géringer, Prokop

Békéscsaba (a meccsre nevezett teljes keret): Póser, Avramucz, Balla K., Borsos, Daru, Ésik, Hodonicki, Igricz M., Kelemen D., Kotula M., Kovács G., Kóródi, Kővári, Kuzma, Major G., Mikló, Nagy G., Nagy R., Papp Á., Pintér B., Sármány, Szabó B., Takács J., Zsolnai R.

G: Daru (2), Borsos F.

A Tiszakécskében próbajátékosként pályára lépett a 17 éves, U17-es válogatott kapus Esery Desmond, aki eddig a Vasas Kubala Akadémián nevelkedett, sőt, bő egy évvel ezelőtt hivatásos szerződést írt alá a Vasas FC-vel.

Soroksár SC–Kaposvári Rákóczi (NB III) 2–0 (0–0)

Soroksár

G: Gálfi, Gágyor

BVSC-Zugló–HR-RENT Kozármisleny 0–1 (0–1)

Szőnyi út

G: Zamostny