NHL: tovább menetel a ligaelső Colorado Avalanche

2025.11.23. 10:40
A Colorado Avalanche tovább menetel (Fotó: Getty Images)
Tovább menetel a ligaelső Colorado Avalanche: ez volt a franchise 15. győzelme ebben az idényben, ezúttal a Nashville Predators otthonában nyert 3–0-ra.

 

Detroit Red Wings–Columbus Blue Jackets 4–3 – hosszabbítás után
New York Islanders–St. Louis Blues 1–2
Florida Panthers–Edmontom Oilers 3–6
Montreal Canadiens–Toronto Maple Leafs 5–2
Philadelphia Flyers–New Jersey Devils 6–3
Pittsburgh Penguins–Seattle Kraken 2–3 
San José Sharks–Ottawa Senators 2–3
Washington Capitals–Tampa Bay Lightning 3–5 
Nashville Predators–Colorado Avalanche 0–3
Utah Mammoth–New York Rangers 3–2
Anaheim Ducks–Vegas Golden Knights 4–3 
Calgary Falems–Dallas Star 3– 2 – szétlövéssel 

 

Ezek is érdekelhetik