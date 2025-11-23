Nemzeti Sportrádió

NBA: James Harden 55 pontot dobott tíz triplával, a Clippers simán nyert – videó

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 10:12
Harden még mindig elő tudja venni legjobb formáját (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA NBA-alapszakasz amerikai sportok
Az NBA-alapszakasz legutóbbi játéknapjának legnagyobb királya James Harden volt, aki 55 pontot szórt a Los Angeles Clippers Charlotte Hornets felett aratott, 131–116-os győzelme alkalmával.

 

„A szakáll”, James Harden 55 pontját tíz triplával hozta össze, miközben kiosztott hét gólpasszt is. Az idény végi visszavonulását a meccs előtt bejelentő klasszis irányító, Chris Paul 8 gólpasszal járult hozzá csapata, a Clippers sikeréhez.

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Los Angeles Clippers 116–131
Orlando Magic–New York Knicks 133–121
New Orleans Pelicans–Atlanta Hawks 98–115
Chicago Bulls–Washington Wizards 121–120
Milwaukee Bucks–Detroit Pistons 116–129
Dallas Mavericks–Memphis Grizzles 96–102
Denver Nuggets–Sacramento Kings 123–128

NBA NBA-alapszakasz amerikai sportok
Legfrissebb hírek

NHL: tovább menetel a ligaelső Colorado Avalanche

Amerikai sportok
14 órája

Az idény végén visszavonul a 12-szeres NBA All-Star Chris Paul

Amerikai sportok
2025.11.22. 18:55

NBA: másodpercekkel a vége előtt dőlt el, egy ponttal verte meg a Timberwolvesot a Suns

Amerikai sportok
2025.11.22. 09:06

NBA: Tyrese Maxey 50 pont felett, nagy csatát nyert meg a Philadelphia

Amerikai sportok
2025.11.21. 07:29

NBA: újabb tripla dupla Jokicstól, dudaszós győztes dobás Portlandben

Amerikai sportok
2025.11.20. 09:10

Potyogtak a mesterhármasok az NHL-ben

Amerikai sportok
2025.11.19. 12:29

LeBron James visszatért, a Lakers 140 pontot szerezve nyert – videók

Amerikai sportok
2025.11.19. 08:50

NBA: Mitchell parádéja, a Pistons tízes szériája és több körömrágós végjáték

Amerikai sportok
2025.11.18. 08:01
Ezek is érdekelhetik