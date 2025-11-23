NBA: James Harden 55 pontot dobott tíz triplával, a Clippers simán nyert – videó
Az NBA-alapszakasz legutóbbi játéknapjának legnagyobb királya James Harden volt, aki 55 pontot szórt a Los Angeles Clippers Charlotte Hornets felett aratott, 131–116-os győzelme alkalmával.
„A szakáll”, James Harden 55 pontját tíz triplával hozta össze, miközben kiosztott hét gólpasszt is. Az idény végi visszavonulását a meccs előtt bejelentő klasszis irányító, Chris Paul 8 gólpasszal járult hozzá csapata, a Clippers sikeréhez.
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Los Angeles Clippers 116–131
Orlando Magic–New York Knicks 133–121
New Orleans Pelicans–Atlanta Hawks 98–115
Chicago Bulls–Washington Wizards 121–120
Milwaukee Bucks–Detroit Pistons 116–129
Dallas Mavericks–Memphis Grizzles 96–102
Denver Nuggets–Sacramento Kings 123–128
