Sztárparádé az NBA-ben: Gilgeous-Alexander nagyot játszott, Doncic történelmet írt

A Miami Heat sorozatban negyedik győzelmét aratta, miután Norman Powell 32 ponttal, Kel’el Ware pedig 20 ponttal és 16 lepattanóval vezette a floridaiakat a Philadelphia 76ers elleni 127–117-es diadalhoz.

Az Atlanta Hawks izgalmas végjátékban nyert: Nickeil Alexander-Walker 23 ponttal és egy kulcsfontosságú védekezéssel járult hozzá a Charlotte Hornets elleni 113–110-es sikerhez.

A Boston Celtics elkerülte a két egymást követő hazai vereséget, miután Jaylen Brown 35 pontjával és a csapat hatékony dobóteljesítményével felülmúlta a sérülésektől sújtott Orlando Magicet (138–129).

A Cleveland Cavaliers magabiztos, 120–105-ös győzelmet aratott a Los Angeles Clippers felett. Donovan Mitchell 37 ponttal, 8 lepattanóval és 6 gólpasszal vezette a Cavst, míg Evan Mobley 18 ponttal segítette társait.

A Toronto Raptors már hetedik meccsét nyerte sorozatban: Immanuel Quickley két késői hárompontosa döntőnek bizonyult a Brooklyn Nets elleni 119–109-es siker során.

Az Oklahoma City Thunder továbbra is megállíthatatlan: Shai Gilgeous-Alexander 37 ponttal vezette a liga egyik legjobb formában lévő csapatát a Portland Trail Blazers elleni 122–95-ös győzelemhez, amellyel a Thunder egymás után kilencedik alkalommal diadalmaskodott.

A Phoenix Suns sorozatban harmadik győzelmét könyvelhette el: Dillon Brooks (25 pont) és Devin Booker (24 pont) eredményessége döntő volt a San Antonio Spurs elleni 111–102-es mérkőzésen.

A játéknap zárásaként a Los Angeles Lakers szoros végjátékot húzott be a Utah Jazz otthonában (108–106). Luka Doncic 33 pontot, 11 lepattanót és 8 gólpasszt jegyzett – ő lett az első játékos az NBA történetében, aki az idény első 12 meccsén legalább 400 pontot és legalább 100 gólpasszt elért.

NBA

ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Miami Heat 117–127

Atlanta Hawks–Charlotte Hornets 113–110

Boston Celtics–Orlando Magic 138–129

Cleveland Cavaliers–Los Angeles Clippers 120–105

Toronto Raptors–Brooklyn Nets 119–109

Oklahoma City Thunder–Portlant Trail Blazers 122–95

Phoenix Suns–San Antonio Spurs 111–102

Utah Jazz–Los Angeles Lakers 106–108