NBA: másodpercekkel a vége előtt dőlt el, egy ponttal verte meg a Timberwolvesot a Suns
A Phoenix Suns elképesztő végjátékban, kevesebb mint egy perc alatt nyolcpontos hátrányból fordított és győzött 114–113-ra a Minnesota Timberwolves ellen.
A Suns védelme és labdaszerzései kulcsszerepet játszottak a fordításban: fontos volt, hogy a hajrában több hibát is kikényszerítettek ellenfelünktől. A győztes kosarat Collin Gillespie vállalta magára: mindössze 6.4 másodperccel a vége előtt egy középtávoli dobással döntött.
A Denver Nuggets 112–109-re győzött a Houston Rockets otthonában. Nikola Jokics 34 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét csapata sikeréből.
NBA, ALAPSZAKASZ
Cleveland Cavaliers–Indiana Pacers 120–109
Boston Celtics–Brooklyn Nets 105–113
Toronto Raptors–Washington Wizards 140–110
Chicago Bulls–Miami Heat 107–143
Dallas Mavericks–New Orleans Pelicans 118–115
Phoenix Suns–Minnesota Timberwolves 114–113
Houston Rockets–Denver Nuggets 109–112
Golden State Warriors–Portland Trail Blazers 123–127
Utah Jazz–Oklahoma City Thunder 112–144