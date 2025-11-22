NBA: másodpercekkel a vége előtt dőlt el, egy ponttal verte meg a Timberwolvesot a Suns

A Phoenix Suns elképesztő végjátékban, kevesebb mint egy perc alatt nyolcpontos hátrányból fordított és győzött 114–113-ra a Minnesota Timberwolves ellen.

A Suns védelme és labdaszerzései kulcsszerepet játszottak a fordításban: fontos volt, hogy a hajrában több hibát is kikényszerítettek ellenfelünktől. A győztes kosarat Collin Gillespie vállalta magára: mindössze 6.4 másodperccel a vége előtt egy középtávoli dobással döntött.

A Denver Nuggets 112–109-re győzött a Houston Rockets otthonában. Nikola Jokics 34 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét csapata sikeréből.

This Jokić poster is nasty from every angle 😤 https://t.co/qcoW1Jw8HM pic.twitter.com/GzRvsu6TG1 — NBA (@NBA) November 22, 2025

NBA, ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Indiana Pacers 120–109

Boston Celtics–Brooklyn Nets 105–113

Toronto Raptors–Washington Wizards 140–110

Chicago Bulls–Miami Heat 107–143

Dallas Mavericks–New Orleans Pelicans 118–115

Phoenix Suns–Minnesota Timberwolves 114–113

Houston Rockets–Denver Nuggets 109–112

Golden State Warriors–Portland Trail Blazers 123–127

Utah Jazz–Oklahoma City Thunder 112–144