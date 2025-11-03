NHL: szétlövés döntött San Joséban, odahaza nyert a Ducks és az Islanders is

Kiélezett mérkőzésre került sor San Joséban, ahol a Sharks kétszer is egyenlíteni tudott a Detroit Red Wings ellen, de miután a hosszabbításban nem született több gól, a szétlövés döntött. Az idegek csatájában mindkét fél hadilábon állt a gólszerzéssel, de a negyedik sorozatban James van Riemsdyk betalált, így a vendégek ünnepelhettek a végén.

Remek napot fogott ki a hazai pályán játszó Anaheim Ducks, amely magabiztos produkcióval győzte le a New Jersey Devilst. A kaliforniai együttesben Lukás Dostál 33 lövést védett és csak egy gólt kapott, míg Beckett Sennecke és Cutter Gauthier egyaránt egy gól, egy assziszt mérleggel zárt.

Jonathan Huberdeau duplája döntött Philadelphiában, a kanadai játékos kétgólos előnyhöz juttatta a Calgary Flamest. A hazaiak a harmadik játékrész hajrájában szépítettek, de az egyenlítés már nem jött össze.

Nem volt hiány az izgalmakban Long Islanden sem, ahol a New York Islanders korán előnybe került Matthew Schaefer révén, majd a Blue Jackets a második, illetve a harmadik játékrészben szerzett egy-egy góljával megfordította a találkozó állását. A harmadik harmad utolsó két percében felpörögtek az események: előbb a második gólját szerző Schaefer egyenlített, majd Simon Holmström megszerezte a győzelmet a hazaiaknak.

Egy darabig az Islanders-meccsen látott forgatókönyv érvényesült a Mammoth–Lightning összecsapáson is: a hazaiak korán vezetést szereztek, majd a vendégek fordítani tudtak. A harmadik harmadban Kailer Yamamoto egalizált, ezután viszont (ellentétben a már emlegetett mérkőzéssel) a vendégek két gólt is ütöttek, így ők örülhettek a végén.

NHL

ALAPSZAKASZ

Utah Mammoth–Tampa Bay Lightning 2–4

New York Islanders–Columbus Blue Jackets 3–2

Philadelphia Flyers–Calgary Flames 1–2

Anaheim Ducks–New Jersey Devils 4–1

San Jose Sharks–Detroit Red Wings 2–3 – szétlövés után

