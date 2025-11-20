NHL: Ovecskin újra betalált, a Washington legyőzte az Edmontont

Alekszandr Ovecskin is góllal vette ki a részét a Washington Capitals sikeréből, a fővárosiak 7–4-re győzték le az Edmontont.

Az orosz kiválóság az első harmadban csapata második gólját szerezte. Ovecskin egymás után a harmadik NHL-mérkőzésén talált be, a legutóbbi öt találkozóból négyen is eredményes volt, így már 904 gólnál jár. Az első 15 mérkőzésen csak háromszor betaláló klasszis előtt a pittsburghi Matt Cullen szerzett egymás után három mérkőzésen gólt 40 évesnél idősebben.

Ryan Leonard pályafutása során először duplázott az NHL-ben, míg a végén Tom Wilson két üres kapus gólt ütött, az Oilersnél Darnell Nurse volt kétszer eredményes.

A WASHINGTON–EDMONTON MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A ligautolsó Calgary az idény során először ütött hat gólt egy mérkőzésen, ezt a Buffalo Sabres bánta. A kanadaiak a záró harmadban négyszer is betaláltak, Joel Farabee duplázott a meccsen.

A Minnesota kapusa, Jesper Wallstedt 42 védést mutatott be a rendes játékidőben és a hosszabbításban, valamint háromszor hárított a szétlövésben. A Wild egymás után a harmadik győzelmét ünnepelhette.

Továbbra is jól megy hazai pályán a Ducksnak, amely egymás után hatodszor nyert saját közönsége előtt. Ian Moore három és fél perccel a vége előtt szerezte a győztes gólt.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Edmonton Oilers 7–4

Buffalo Sabres–Calgary Flames 2–6

Minnesota Wild–Carolina Hurricanes 4–3 – szétlövéssel

Anaheim Ducks–Boston Bruins 4–3