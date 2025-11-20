Nemzeti Sportrádió

Minden játékosnak kötelező lesz a nyakvédő a téli olimpián

2025.11.20. 09:40
Fotó: Getty Images
Az NHL-es játékosokkal sem tesz kivételt az IIHF, mindenki számára kötelező lesz a nyakvédő viselete a februári milánói téli olimpia jégkorongtornáján.

A sportág történetében először kötelező lesz a nyakvédő viselete a téli olimpián – írja a BBC. Az angol közszolgálati csatorna híre szerint a szervezet egyik szóvivője is megerősítette az értesülést – az IIHF 2023 decemberében írta elő a nyakvédő viselését saját tornáin, miután két hónappal korábban egy brit mérkőzésen Adam Johnson elhunyt egy korcsolyapenge okozta nyaksérülés miatt.

A milánói-cortinai játékokon – két olimpia (2018, 2022) kihagyását követően – újra szerepelnek NHL-esek, akiknek szintén kötelező lesz a nyakvédő viselése, annak ellenére, hogy az észak-amerikai profiligában egyelőre nem kell hordani. Az NHL a 2026–2027-es szezontól tenné kötelezővé azok számára, akik ekkortól csatlakoznak a ligához.

 

