Minden játékosnak kötelező lesz a nyakvédő a téli olimpián

A sportág történetében először kötelező lesz a nyakvédő viselete a téli olimpián – írja a BBC. Az angol közszolgálati csatorna híre szerint a szervezet egyik szóvivője is megerősítette az értesülést – az IIHF 2023 decemberében írta elő a nyakvédő viselését saját tornáin, miután két hónappal korábban egy brit mérkőzésen Adam Johnson elhunyt egy korcsolyapenge okozta nyaksérülés miatt.

A milánói-cortinai játékokon – két olimpia (2018, 2022) kihagyását követően – újra szerepelnek NHL-esek, akiknek szintén kötelező lesz a nyakvédő viselése, annak ellenére, hogy az észak-amerikai profiligában egyelőre nem kell hordani. Az NHL a 2026–2027-es szezontól tenné kötelezővé azok számára, akik ekkortól csatlakoznak a ligához.