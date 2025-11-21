NHL: mesterhármas Ovecskintől; az Avalanche és az Islanders is kiütéssel nyert

Nemzeti Sportrádió

2025.11.21.
A Washington Capitals klasszisa, Alekszandr Ovecskin tovább írja rekordjait, miközben a Colorado Avalanche és a New York Islanders egyaránt erődemonstrációt tartott az NHL csütörtöki (magyar idő szerint péntek hajnalban) játéknapján.

Alekszandr Ovecskin vitte a játéknap főszerepét: a Washington Capitals ikonja pályafutása 33. mesterhármasát szerezte, és egy gólpasszt is adott a Montreal Canadiens otthonában aratott 8–4-es győzelem során.

A Colorado Avalanche szintén nagy formát mutatott: Nathan MacKinnon és Cale Makar is két gólt és egy asszisztot termelt, a denveri csapat pedig három harmadbeli találattal fordított és 6–3-ra legyőzte a New York Rangerst.

A New York Islanders is idegenbeli erődemonstrációt tartott. A mindössze kilencedik NHL-meccsén szereplő Makszim Sabanov két góllal és egy gólpasszal vezette 5–0-s sikerre csapatát a Detroit Red Wings otthonában.

A keleti nagyok közül a Florida Panthers is hozta a kötelezőt: Szergej Bobrovszkij 31 védéssel nullázta a New Jersey Devilst a floridai 1–0-s találkozón, amelyet Sam Reinhart látványos szólógólja döntött el.

Több összecsapás is hosszabbítás után ért véget: a Columbus Blue Jackets Adam Fantilli második góljával 3–2-re győzött a Toronto Maple Leafs ellen; a Philadelphia Flyers Travis Sanheim találatával múlta felül a St. Louis Bluest; míg a Tampa Bay Lightning Jake Guentzel villanásával 2–1-re legyőzte a botladozó Edmonton Oilerst egy mindössze tíz másodperces ráadás végén.

A játéknap további meccsein a Seattle Kraken (3–2 a Chicago Blackhawks ellen), az Ottawa Senators (3–2 az Anaheim Ducks otthonában) és a Dallas Stars (4–2 a Vancouver Canucks vendégeként) is idegenben gyűjtötte be a pontokat.

NHL
ALAPSZAKASZ
Detroit Red Wings–New York Islanders 0–5
Florida Panthers–New Jersey Devils 1–0
Montreal Canadiens–Washington Capitals 4–8
Philadelphia Flyers–St. Louis Blues 3–2 – hosszabbítás után
Toronto Maple Leafs–Columbus Blue Jackets 2–3 – hosszabbítás után
Tampa Bay Lightning–Edmonton Oilers 2–1 – hosszabbítás után
Chicago Blackhawks–Seattle Kraken 2–3
Colorado Avalanche–New York Rangers 6–3
Utah Mammoth–Vegas Golden Knights 1–4
Anaheim Ducks–Ottawa Senators 2–3
San Jose Sharks–Los Angeles Kings 4–3 – szétlövés után
Vancouver Canucks–Dallas Stars 2–4

 

