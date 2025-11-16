Nemzeti Sportrádió

NHL: micsoda meccs Detroitban – 4–1-es hátrányból nyert a Sabres

2025.11.16. 09:08
Buffalói öröm Detroitban (Fotó: facebook.com/BuffaloSabres)
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján 13 meccset rendeztek, melyek közül kilenc is vendégsikerrel zárult.

 

A játéknap talán legjobb meccsét Detroitban rendezték, ahol a házigazdák 1–0-ra, 2–1-re, majd a második harmadban már 4–1-re is vezettek a Buffalo ellen. A záró harmadban azonban egyenlített a Sabres, és a hosszabbításban Mattias Samuelsson góljával 5–4-re győzött is.

A New Jersey Devils szétlövéssel nyert a Washington vendégeként, és kétpontos előnnyel vezeti a Keleti főcsoportot az Edmontontól hosszabbításban vereséget szenvedő Carolina előtt. A Nyugati konferenciában 2. helyen álló Dallas Stars sorozatban ötödször nyert, ezúttal otthon a Philadelphia ellen.
 

NHL
ALAPASZAKASZ
Florida Panthers–Tampa Bay Lightning 1–3
Minnesota Wild–Anaheim Ducks 2–0
Carolina Hurricanes–Edmonton Oilers 3–4 – hosszabbítás után
Chicago Blackhawks–Toronto Maple Leafs 3–2
Columbus Blue Jackets–New York Rangers 1–2 – szétlövéssel 
Detroit Red Wings–Buffalo Sabres 4–5 – hosszabbítás után
Montreal Canadiens–Boston Bruins 2–3
Ottawa Senators–Los Angeles Kings 0–1
Washington Capitals–New Jersey Devils 2–3 – szétlövéssel 
Dallas Stars–Philadelphia Flyers 5–1
St. Louis Blues–Vegas Golden Knights 1–4 – szétlövéssel
Calgary Flames–Winnipeg Jets 3–4
Seattle Kraken–San Jose Sharks 4–1

 

jégkorong NHL Detroit Red Wings Buffalos Sabres
