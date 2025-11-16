NHL: micsoda meccs Detroitban – 4–1-es hátrányból nyert a Sabres

A játéknap talán legjobb meccsét Detroitban rendezték, ahol a házigazdák 1–0-ra, 2–1-re, majd a második harmadban már 4–1-re is vezettek a Buffalo ellen. A záró harmadban azonban egyenlített a Sabres, és a hosszabbításban Mattias Samuelsson góljával 5–4-re győzött is.

A New Jersey Devils szétlövéssel nyert a Washington vendégeként, és kétpontos előnnyel vezeti a Keleti főcsoportot az Edmontontól hosszabbításban vereséget szenvedő Carolina előtt. A Nyugati konferenciában 2. helyen álló Dallas Stars sorozatban ötödször nyert, ezúttal otthon a Philadelphia ellen.



NHL

ALAPASZAKASZ

Florida Panthers–Tampa Bay Lightning 1–3

Minnesota Wild–Anaheim Ducks 2–0

Carolina Hurricanes–Edmonton Oilers 3–4 – hosszabbítás után

Chicago Blackhawks–Toronto Maple Leafs 3–2

Columbus Blue Jackets–New York Rangers 1–2 – szétlövéssel

Detroit Red Wings–Buffalo Sabres 4–5 – hosszabbítás után

Montreal Canadiens–Boston Bruins 2–3

Ottawa Senators–Los Angeles Kings 0–1

Washington Capitals–New Jersey Devils 2–3 – szétlövéssel

Dallas Stars–Philadelphia Flyers 5–1

St. Louis Blues–Vegas Golden Knights 1–4 – szétlövéssel

Calgary Flames–Winnipeg Jets 3–4

Seattle Kraken–San Jose Sharks 4–1