Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Fehér Kolos remekel a német U20-as bajnokságban

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.21. 18:12
null
Címkék
jégkorong Fehér Kolos utánpótlás utánpótlássport U20-as válogatott
A 19 éves jégkorongozó, Fehér Kolos rendületlenül szállítja a gólokat és az asszisztokat a Bietigheim-Bissingen csapatában a német korosztályos bajnokságban, így az U20-as válogatott csatára kiváló formában várhatja a decemberi, milánói divízió I/B-csoportos vb-t.

Immár a második évadát tölti Németországban Fehér Kolos, a hazai U20-as jégkorongozók legnagyobb ígéreteinek egyike, aki ráadásul nemcsak epizód-, hanem főszereplő az SC Bietigheim-Bissingen együttesében. A 2006-os születésű magyar csatár csapata legeredményesebbjeként 21 meccsen eddig 16 gólnál és 17 gólpassznál jár, és

a 33 pontjával az ötödik legjobb a német juniorbajnokság teljes mezőnyében.

Kolos 12 éves kora óta külföldön játszik, korábban hat szezont lehúzott már Finnországban is (négyet a TuTo, kettőt a TPS együttesében), így mostanra a légiós élet egyáltalán nem áll távol tőle, sőt külföldön kifejezetten otthonosan érzi magát.

– kezdte a 19 éves reménység az Utánpótlássportnak. – Úgy érzem, ez elsősorban annak köszönhető, hogy a nyári holtszezont kőkeményen végig dolgoztam, így az ősz elején tényleg fizikailag és mentálisan is készen állva, önbizalommal tudtam neki vágni az új évadnak. Mostanában minden összejön nekem, ráadásul a csapatunk is jól szerepel, immár hét meccse veretlenek vagyunk, és azért küzdünk, hogy bekerüljünk a rájátszásba. Annak külön örülök, hogy jelentős szerepet kapok, s ezáltal érzem és élvezem is az edzői stáb bizalmát.

Egyelőre szerintem egészen jól sikerült felnőnöm a feladathoz. Ez már a második idényem a Bietigheimnél, és mostanra már teljes mértékben sikerült itt megtalálnom a helyemet. A góllövés sokkal jobban megy, mint tavaly, amikor elsősorban még csak az asszisztokban tudtam jeleskedni. Ehhez képest jelenleg viszont már inkább én vagyok a befejező, gyakran rám jönnek ki a helyzetek, akár emberelőnyben is.

Fehér Kolos Forrás: MJSZ

Fehér Kolosra az U20-as válogatottban is nagy feladatok várnak, ugyanis december 8. és 14. között a milánói divízió I/B-csoportos világbajnokságon lesz jelenése, méghozzá valószínűleg alapemberként, első vagy második soros csatárként. A Tokaji Viktor vezette korosztályos nemzeti csapat eddig két felkészülési tornán van túl, legutóbb Egnában szerepeltek a mieink.

„Alig több mint két hét van már csak hátra a vébé rajtjáig, szóval tényleg itt a nyakunkon az év legfontosabb tornája a válogatottal. Rendkívül izgatott vagyok, és várom már, hogy a srácokkal együtt szerepeljek.

Azt gondolom, a magyar csapatnak reálisan ott lenne a helye, nem pedig a divízió I/B-ben. Ezért mindent meg is fogunk tenni, hogy visszakerüljünk a méltó helyünkre, a második vonalba, illetve pluszban még az is jó érzéssel töltene el, ha egy sikerélménnyel, aranyéremmel sikerülne búcsúzni az utánpótlásévektől címeres mezben. Egyre jobb az összhang csapaton belül, és kezdünk összeszokni. Hiszem, ha mindenki odateszi magát és belerakja a munkát, akkor elérhetjük a kitűzött célt."

(Kiemelt képen: Fehér Kolos Forrás: MJSZ)

jégkorong Fehér Kolos utánpótlás utánpótlássport U20-as válogatott
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Tekvondó: Salim Kamilah egy menetre volt az aranyéremtől

Utánpótlássport
2 órája

NHL: ötöt vágott Pittsburghben a Minnesota

Amerikai sportok
3 órája

Gerevich-díj: Halla Péter nem csak a bajnokokkal foglalkozik szívesen

Utánpótlássport
4 órája

Kuhárszky Zoltán: Edzőként tudnom kell a játékosom fejével gondolkodni

Utánpótlássport
16 órája

Torna: tizedik lett a magyar fiúcsapat a manilai ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 10:50

Huszák Alexandra nem került be az Ottawa keretébe

Jégkorong
Tegnap, 9:23

Gerevich-díj: Turi Varga Zsuzsannának a Kőér utca a szentély

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02

Birkózás: eredményes évet zárt a hazai utánpótlás

Utánpótlássport
2025.11.20. 19:19
Ezek is érdekelhetik