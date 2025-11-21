Jégkorong: Fehér Kolos remekel a német U20-as bajnokságban

Immár a második évadát tölti Németországban Fehér Kolos, a hazai U20-as jégkorongozók legnagyobb ígéreteinek egyike, aki ráadásul nemcsak epizód-, hanem főszereplő az SC Bietigheim-Bissingen együttesében. A 2006-os születésű magyar csatár csapata legeredményesebbjeként 21 meccsen eddig 16 gólnál és 17 gólpassznál jár, és

a 33 pontjával az ötödik legjobb a német juniorbajnokság teljes mezőnyében.

Kolos 12 éves kora óta külföldön játszik, korábban hat szezont lehúzott már Finnországban is (négyet a TuTo, kettőt a TPS együttesében), így mostanra a légiós élet egyáltalán nem áll távol tőle, sőt külföldön kifejezetten otthonosan érzi magát.

Nagyon jó formában érzem magam, remekül megy a játék a Bietigheimben

– kezdte a 19 éves reménység az Utánpótlássportnak. – Úgy érzem, ez elsősorban annak köszönhető, hogy a nyári holtszezont kőkeményen végig dolgoztam, így az ősz elején tényleg fizikailag és mentálisan is készen állva, önbizalommal tudtam neki vágni az új évadnak. Mostanában minden összejön nekem, ráadásul a csapatunk is jól szerepel, immár hét meccse veretlenek vagyunk, és azért küzdünk, hogy bekerüljünk a rájátszásba. Annak külön örülök, hogy jelentős szerepet kapok, s ezáltal érzem és élvezem is az edzői stáb bizalmát.

Azt tudni kell, hogy csapatonként maximum két külföldi játszhat, emiatt velem szemben is nagyok az elvárások, hogy jól teljesítsek, és természetesen próbálok is ezeknek minél inkább megfelelni.

Egyelőre szerintem egészen jól sikerült felnőnöm a feladathoz. Ez már a második idényem a Bietigheimnél, és mostanra már teljes mértékben sikerült itt megtalálnom a helyemet. A góllövés sokkal jobban megy, mint tavaly, amikor elsősorban még csak az asszisztokban tudtam jeleskedni. Ehhez képest jelenleg viszont már inkább én vagyok a befejező, gyakran rám jönnek ki a helyzetek, akár emberelőnyben is.

Úgy gondolom, az elmúlt időszakban sokat fejlődtem, és sikerült hozzászoknom a német stílushoz, és ez hál'istennek pozitív módon meg is látszik a teljesítményemen.

Fehér Kolos Forrás: MJSZ

Fehér Kolosra az U20-as válogatottban is nagy feladatok várnak, ugyanis december 8. és 14. között a milánói divízió I/B-csoportos világbajnokságon lesz jelenése, méghozzá valószínűleg alapemberként, első vagy második soros csatárként. A Tokaji Viktor vezette korosztályos nemzeti csapat eddig két felkészülési tornán van túl, legutóbb Egnában szerepeltek a mieink.

„Alig több mint két hét van már csak hátra a vébé rajtjáig, szóval tényleg itt a nyakunkon az év legfontosabb tornája a válogatottal. Rendkívül izgatott vagyok, és várom már, hogy a srácokkal együtt szerepeljek.

Természetesen, szeretnénk bizonyítani, és az a célunk, hogy a tavalyi kiesés után most visszajussunk a divízió I/A-csoportba.

Azt gondolom, a magyar csapatnak reálisan ott lenne a helye, nem pedig a divízió I/B-ben. Ezért mindent meg is fogunk tenni, hogy visszakerüljünk a méltó helyünkre, a második vonalba, illetve pluszban még az is jó érzéssel töltene el, ha egy sikerélménnyel, aranyéremmel sikerülne búcsúzni az utánpótlásévektől címeres mezben. Egyre jobb az összhang csapaton belül, és kezdünk összeszokni. Hiszem, ha mindenki odateszi magát és belerakja a munkát, akkor elérhetjük a kitűzött célt."

(Kiemelt képen: Fehér Kolos Forrás: MJSZ)