NHL: hat meccs is elment hosszabbításig – Nyugat éllovasa kikapott
Magyar idő szerint szombat estétől vasárnap hajnalig összesen 13 meccset rendeztek az NHL alapszakaszában. Többek közt Nyugat éllovasa, a Colorado Avalanche is jégre lépett, s hosszabbítás után 3–2-re kikapott a San José Sharkstól.
JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Carolina Hurricanes 2–1
Winnipeg Jets–Pittsburgh Penguins 5–2
Nashville Predators–Calgary Flames 4–2
San José Sharks–Colorado Avalanche 3–2 – hosszabbítás után
Florida Panthers–Dallas Stars 4–3 – büntetők után
Buffalo Sabres–Washington Capitals 4–3 – büntetők után
Columbus Blue Jackets–St. Louis Blues 3–2
Minnesota Wild–Vancouver Canucks 5–2
Montreal Canadiens–Ottawa Senators 4–3 – hosszabbítás után
Philadelphia Flyers–Toronto Maple Leafs 2–5
Los Angeles Kings–New Jersey Devils 1–4
Edmonton Oilers–Chicago Blackhawks 3–2 – hosszabbítás után
Seattle Kraken–New York Rangers 2–3 – hosszabbítás után
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik