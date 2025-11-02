Nemzeti Sportrádió

NHL: hat meccs is elment hosszabbításig – Nyugat éllovasa kikapott

CS. M.CS. M.
2025.11.02. 10:23
Kikapott a Colorado Avalancha (Fotó: Getty Images)
NHL amerikai sportok NHL-alapszakasz
Magyar idő szerint szombat estétől vasárnap hajnalig összesen 13 meccset rendeztek az NHL alapszakaszában. Többek közt Nyugat éllovasa, a Colorado Avalanche is jégre lépett, s hosszabbítás után 3–2-re kikapott a San José Sharkstól.

 

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Carolina Hurricanes 2–1
Winnipeg Jets–Pittsburgh Penguins 5–2
Nashville Predators–Calgary Flames 4–2
San José Sharks–Colorado Avalanche 3–2 – hosszabbítás után 
Florida Panthers–Dallas Stars 4–3 – büntetők után 
Buffalo Sabres–Washington Capitals 4–3 – büntetők után
Columbus Blue Jackets–St. Louis Blues 3–2
Minnesota Wild–Vancouver Canucks 5–2
Montreal Canadiens–Ottawa Senators 4–3 – hosszabbítás után 
Philadelphia Flyers–Toronto Maple Leafs 2–5
Los Angeles Kings–New Jersey Devils 1–4 
Edmonton Oilers–Chicago Blackhawks 3–2 – hosszabbítás után
Seattle Kraken–New York Rangers 2–3 – hosszabbítás után 

 

 

Legfrissebb hírek

NHL: nyert az Avalanche, Necas máris kezdi meghálálni az új szerződését

Amerikai sportok
Tegnap, 8:14

NFL: a kétszeres MVP Lamar Jackson 4 TD-passzal és győzelemmel tért vissza sérüléséből

Amerikai sportok
2025.10.31. 10:37

NHL: hosszú játéknap – hat mérkőzésen nem volt elég a hatvan perc a döntésre

Amerikai sportok
2025.10.31. 08:50

Tavares megszerezte 500. NHL-gólját, de kikapott a Toronto

Amerikai sportok
2025.10.30. 09:18

NHL: Cole Caufield a hosszabbításban döntött Seattle-ben, holtversenyben a góllövőlista élére állt

Amerikai sportok
2025.10.29. 08:13

Sidney Crosby megcsinálta – kilencedikként bejutott az 1700-as NHL-klubba

Amerikai sportok
2025.10.28. 08:09

NHL: ráadásban kapott ki az előző idényben döntős Oilers és a Wild is

Amerikai sportok
2025.10.27. 07:59

NHL: négygólos hátrányból tett csodát a Detroit Red Wings

Amerikai sportok
2025.10.26. 10:24
