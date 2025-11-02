Bostonban nyert a Houston, a GSW ellen szerezte meg első győzelmét a tavalyi döntős Pacers – videók

A 31 pontos Zach LaVine és a 29 pontot szerző DeMar DeRozan vezérletével a Sacramento Kings 135–133-ra nyert a Milwaukee Bucks vendégeként. A GSW ellen csütörtökön nem játszó Janisz Adetokunbo 26 pontos, 11 lepattanós dupla duplával tért vissza a Bucsba, amely első hazai vereségét szenvedte el.

A 60-point scoring spree for this @SacramentoKings duo in tonight's road W!



👑 Zach LaVine: 31 PTS, 6 3PM

👑 DeMar DeRozan: 29 PTS pic.twitter.com/nwv6x0lDJU — NBA (@NBA) November 2, 2025

Anthony Edwards hiányában Julius Randle húzta a Minnesotát a Charlotte ellen. Edwards izomsérülése óta kétszer is kikapott a Timberwolves, de a Hornets ellen megtört a rossz sorozat. Julius Randle 30 ponttal zárt, míg a hazaiaknál Mikal Bridges már az első negyed után 18 pontnál járt, végül 30 pontnál és hat sikeres triplánál állt meg.

Julius Randle (30p/7r/4a) leads the @Timberwolves to victory in Charlotte! pic.twitter.com/pRh95bvzjm — NBA (@NBA) November 2, 2025

A Keleti Konfernciát megnyerő, így döntős Indiana Pacers az első öt meccsét bukta, azonban a Golden State ellen megszületett az első győzelem. A Warriors szűk hat perccel a mérkőzés vége előtt még 11 ponttal vezetett, de a találkozót 20–5-ös rohanással zárta a Pacers, ami győzelmet ért. A haziaak legjobbja a 31 pontos karriercsúcsot elérő Aaron Nesmith volt, de Quenton Jackson (25) és Pascal Siakam (27) 25 pont fölött zárt. A Golden State-ben Steph Curry 24 pontot dobott (16 triplából négy sikeres), míg Jimm Butler 20 pontot szórt.)

A 20-5 run in the final 5:46?



That's how the @Pacers closed out their 1st W of the season! pic.twitter.com/z31fmSds2c — NBA (@NBA) November 2, 2025

A career-high 31 for @aaronnesmith24 in Indy's comeback W over the Dubs 😤 pic.twitter.com/jHmxuJy5nk — NBA (@NBA) November 2, 2025

Kevin Durant 11-ből nyolc mezőnykosarát értékesítette, 26 pontjával a mezőny legjobbja volt a Boston ellen. A Houston a negyedik negyed elején már 30 ponttal vezetett, így hamar ürültek a padok.

An efficient KD scoring performance in Boston 🚀



26 PTS | 8-11 FGM | 2-3 3PM pic.twitter.com/9k0ccEHxAH — NBA (@NBA) November 2, 2025

Mexikóban mérkőzött meg egymással a Detroit Pistons és a Dallas Mavericks. A második negyed elején kilenc ponttal vezetett a Dallas, ezt követően viszont egy 20–2-es rohanással fordított a Pistons, a félidőre viszont már ismét a Mavericksnél volt az előny. Sokáig egyik csapat sem tudott ellépni, a mérkőzés végén a hajrában 17–4-es futással záró Pistons örülhetett. A Detroitnál Cade Cunningham 21 pontos 18 asszisztos, míg Jalen Duran 33 pontos 10 lepattanós dupla duplával zárt. A Dallasnál az 1/1-es Cooper Flagg 16 pontot dobott, míg D1Angelo Russellnek hét sikeres triplája és 31 pontja volt.

The Cunningham-Duren connection is COOKING 🔥



Cade Cunningham: 18 PTS, 18 AST (ties career-high)

Jalen Duren: 31 PTS (career-high), 13-16 FGM



DET leads with 1:40 left in Mexico City!



Watch on Peacock: https://t.co/AZESPWqAdR pic.twitter.com/kb8CZEQfBx — NBA (@NBA) November 2, 2025

NBA

ALAPSZAKASZ

Milwaukee Bucks–Sacramento Kings 133–135

Charlotte Hornets–Minnesota Timberwolves 105–122

Indiana Pacers–Golden State Warriors 114–109

Washington Wizards–Orlando Magic 94–125

Boston Celtics–Houston Rockets 101–128

Detroit Pistons–Dallas Mavericks 122–110