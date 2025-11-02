Bostonban nyert a Houston, a GSW ellen szerezte meg első győzelmét a tavalyi döntős Pacers – videók
A 31 pontos Zach LaVine és a 29 pontot szerző DeMar DeRozan vezérletével a Sacramento Kings 135–133-ra nyert a Milwaukee Bucks vendégeként. A GSW ellen csütörtökön nem játszó Janisz Adetokunbo 26 pontos, 11 lepattanós dupla duplával tért vissza a Bucsba, amely első hazai vereségét szenvedte el.
Anthony Edwards hiányában Julius Randle húzta a Minnesotát a Charlotte ellen. Edwards izomsérülése óta kétszer is kikapott a Timberwolves, de a Hornets ellen megtört a rossz sorozat. Julius Randle 30 ponttal zárt, míg a hazaiaknál Mikal Bridges már az első negyed után 18 pontnál járt, végül 30 pontnál és hat sikeres triplánál állt meg.
A Keleti Konfernciát megnyerő, így döntős Indiana Pacers az első öt meccsét bukta, azonban a Golden State ellen megszületett az első győzelem. A Warriors szűk hat perccel a mérkőzés vége előtt még 11 ponttal vezetett, de a találkozót 20–5-ös rohanással zárta a Pacers, ami győzelmet ért. A haziaak legjobbja a 31 pontos karriercsúcsot elérő Aaron Nesmith volt, de Quenton Jackson (25) és Pascal Siakam (27) 25 pont fölött zárt. A Golden State-ben Steph Curry 24 pontot dobott (16 triplából négy sikeres), míg Jimm Butler 20 pontot szórt.)
Kevin Durant 11-ből nyolc mezőnykosarát értékesítette, 26 pontjával a mezőny legjobbja volt a Boston ellen. A Houston a negyedik negyed elején már 30 ponttal vezetett, így hamar ürültek a padok.
Mexikóban mérkőzött meg egymással a Detroit Pistons és a Dallas Mavericks. A második negyed elején kilenc ponttal vezetett a Dallas, ezt követően viszont egy 20–2-es rohanással fordított a Pistons, a félidőre viszont már ismét a Mavericksnél volt az előny. Sokáig egyik csapat sem tudott ellépni, a mérkőzés végén a hajrában 17–4-es futással záró Pistons örülhetett. A Detroitnál Cade Cunningham 21 pontos 18 asszisztos, míg Jalen Duran 33 pontos 10 lepattanós dupla duplával zárt. A Dallasnál az 1/1-es Cooper Flagg 16 pontot dobott, míg D1Angelo Russellnek hét sikeres triplája és 31 pontja volt.
NBA
ALAPSZAKASZ
Milwaukee Bucks–Sacramento Kings 133–135
Charlotte Hornets–Minnesota Timberwolves 105–122
Indiana Pacers–Golden State Warriors 114–109
Washington Wizards–Orlando Magic 94–125
Boston Celtics–Houston Rockets 101–128
Detroit Pistons–Dallas Mavericks 122–110