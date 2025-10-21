NHL: több mint két év után gólt ütött a ligába hosszú idő után visszatérő veterán center

Mark Scheifele a harmadik harmad végéhez közeledve ütötte azt a gólt, amelyikkel a Winnipeg Jets nyert a Calgary Flames otthonában, és ötmeccsesre nyújtotta győzelmi sorozatát (a Flames egymás után hatodszor vesztett). Schiefele pontszerző szériája már hat mérkőzés óta tart (hét gól, három assziszt), Connor Hellebuyck 32 lövést védett, és beütötte első Jets-gólját az NHL-be több mint két év kihagyás után visszatérő Jonathan Toews.

A Chicago Blackhawks kötelékében másfél évtizedet lehúzó, 37 esztendős kanadai center, aki a Covid szövődményei miatt elővigyázatosságból tartott hosszú szünetet, 2 év és 189 nap után szerzett újra gólt az észak-amerikai elitligában – immár szülővárosa csapatában.

Mark Scheifele extends his goal streak to five games with seven goals during that span! 😮‍💨 pic.twitter.com/0W21POI6mF — NHL (@NHL) October 21, 2025

🚨 JONATHAN TOEWS GOAL ALERT 🚨 pic.twitter.com/RaWveuYqI5 — NHL (@NHL) October 21, 2025

A New York Rangers nem nyújtotta tovább szomorú rekordját, három góltalan hazai mérkőzés után Artyemij Panarin a kapuba talált, csakhogy hiába a korai vezető gól, a három vereségből érkező Minnesota Wild fordított és nyert. A vendégek soraiban a 21 éves orosz center, Danyila Jurov az első NHL-es gólját ütötte – hivatalosan az volt a mérkőzés győztes találata.

Danila Yurov buries his first NHL goal to give the @mnwild the lead! 🚨 pic.twitter.com/9y7OPvgYv6 — NHL (@NHL) October 21, 2025

Jakub Dobes 30 védéssel járult hozzá a Montreal Canadiens sikeréhez a Buffalo Sabres ellen; a kanadaiak az ötödiket nyerték meg a legutóbbi hat mérkőzésükből. Nick Suzuki ezúttal is kiosztott két asszisztot, a montreali center hatmeccses pontszerző szériában van (egy gól, kilenc assziszt).

Cam York három, Sean Couturier két gól előkészítésében vett részt, Owen Tippett kétszer talált be a kapuba a Philadelphia Flyersben, amely egymás után másodszor nyert, ezúttal a Seattle Kraken ellen.

A Vegas Golden Knights a sérült kapitány, Mark Stone nélkül állt ki, elvesztette Adin Hill kapust az első harmadban, mégis képes volt legyőzni az eddig veretlen Carolina Hurricanest. A svájci Akira Schmid jó beugrónak bizonyult, 23 lövést védett, és ez a meccs sem ért véget Jack Eichel-gól nélkül – a hazai center 16 ponttal (hat gól, 10 assziszt) vezeti a liga kanadai táblázatát. A 32 csapatos mezőnyben már csak a Golden Knights (5–0–2) és a Colorado Avalanche (5–0–1) áll rendes játékidőben elszenvedett vereség nélkül.

Everything's coming up Eichel 🎰 pic.twitter.com/lMnaNkyM2i — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 21, 2025

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Minnesota Wild 1–3

Philadelphia Flyers–Seattle Kraken 5–2

Montreal Canadiens–Buffalo Sabres 4–2

Calgary Flames–Winnipeg Jets 1–2

Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes 4–1