NHL: Scheifele a Jets történetének legeredményesebb játékosa lett

A Seattle hosszabbításban győzött Torontóban Josh Mahura találatával, míg a Carolina továbbra is veretlen: Seth Jarvis döntött a Kings otthonában. A Flyers is túlórában nyert, Noah Cates pályafutása első hosszabbításos góljával verte a Minnesotát.

Artyemij Panarin vezérletével fordított a Rangers Montrealban, a Buffalo pedig Alex Lyon védéseinek és Josh Doan duplájának köszönhetően 3–0-ra legyőzte a címvédő Floridát.

Az Islanders utolsó perces góllal fordított Ottawában, a Devils Jack Hughes vezérletével nyert az Edmonton ellen, míg a Columbus megszerezte idénybeli első hazai győzelmét. A Vegas 6–1-gyel kiütötte a Calgaryt, Mark Stone és Mitch Marner is duplázott.



A St. Louis javított hazai pályán, az Avalanche pedig többek között Nathan MacKinnon két góljával múlta felül a Bostont. A játéknap zárásaként a Pittsburgh Sidney Crosby és Jevgenyij Malkin vezetésével 3–0-ra győzött San Joséban, így a Sharks továbbra is nyeretlen.

Buffalo Sabres–Florida Panthers 3–0

Ottawa Senators–New York Islanders 4–5

New Jersey Devils–Edmonton Oilers 5–3

Toronto Maple Leafs–Seattle Kraken 3–4 – hosszabbítás után

Montreal Canadiens–New York Rangers 3–4

Philadelphia Flyers–Minnesota Wild 2–1 – hosszabbítás után

Columbus Blue Jackets–Tampa Bay Lightning 3–2

St. Louis Blues–Dallas Stars 3–1

Winnipeg Jets–Nashville Predators 4–1

Colorado Avalanche–Boston Bruins 4–1

Los Angeles Kings–Carolina Hurricanes 3–4 – hosszabbítás után

Vegas Golden Knights–Calgary Flames 6–1

San Jose Sharks–Pittsburgh Penguins 0–3