Nemzeti Sportrádió

NHL: Scheifele a Jets történetének legeredményesebb játékosa lett

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.19. 09:42
null
Mark Scheifele klubrekorder lett a pontokat illetően (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong NHL amerikai sportok
Mark Scheifele történelmet írt az NHL-ben magyar idő szerint vasárnap hajnalban: a Winnipeg csatára a Nashville elleni 4–1-es győzelem során megszerezte 813. pontját, amivel megelőzte Blake Wheelert, és a Jets történetének legeredményesebb játékosa lett. A kapuban Connor Hellebuyck 30 védéssel vezette győzelemre csapatát, amely sorozatban negyedszer nyert.

A Seattle hosszabbításban győzött Torontóban Josh Mahura találatával, míg a Carolina továbbra is veretlen: Seth Jarvis döntött a Kings otthonában. A Flyers is túlórában nyert, Noah Cates pályafutása első hosszabbításos góljával verte a Minnesotát.

Artyemij Panarin vezérletével fordított a Rangers Montrealban, a Buffalo pedig Alex Lyon védéseinek és Josh Doan duplájának köszönhetően 3–0-ra legyőzte a címvédő Floridát.

Az Islanders utolsó perces góllal fordított Ottawában, a Devils Jack Hughes vezérletével nyert az Edmonton ellen, míg a Columbus megszerezte idénybeli első hazai győzelmét. A Vegas 6–1-gyel kiütötte a Calgaryt, Mark Stone és Mitch Marner is duplázott.


A St. Louis javított hazai pályán, az Avalanche pedig többek között Nathan MacKinnon két góljával múlta felül a Bostont. A játéknap zárásaként a Pittsburgh Sidney Crosby és Jevgenyij Malkin vezetésével 3–0-ra győzött San Joséban, így a Sharks továbbra is nyeretlen.

Buffalo Sabres–Florida Panthers 3–0
Ottawa Senators–New York Islanders 4–5
New Jersey Devils–Edmonton Oilers 5–3
Toronto Maple Leafs–Seattle Kraken 3–4 – hosszabbítás után
Montreal Canadiens–New York Rangers 3–4
Philadelphia Flyers–Minnesota Wild 2–1 – hosszabbítás után
Columbus Blue Jackets–Tampa Bay Lightning 3–2
St. Louis Blues–Dallas Stars 3–1
Winnipeg Jets–Nashville Predators 4–1
Colorado Avalanche–Boston Bruins 4–1
Los Angeles Kings–Carolina Hurricanes 3–4 – hosszabbítás után
Vegas Golden Knights–Calgary Flames 6–1
San Jose Sharks–Pittsburgh Penguins 0–3

 

jégkorong NHL amerikai sportok
Legfrissebb hírek

Az utolsó harmadig tartotta magát a Volán Olaszországban

Jégkorong
14 órája

Erste Liga: az Újpest kiütötte a sereghajtót

Jégkorong
16 órája

A BJAHC másodszor is kikapott a Kontinentális Kupában

Jégkorong
16 órája

Jégkorong: jó helyzetben a DVTK az U18-as osztrák bajnokságban

Utánpótlássport
17 órája

Jégkorong: Jaromír Jágr elkezdte 38. profi idényét

Jégkorong
Tegnap, 11:35

NHL: sorozatban negyedszer nyert a Detroit

Amerikai sportok
Tegnap, 8:27

A cseh másodosztályba igazolt a jégkorongozó Vay Ádám

Jégkorong
2025.10.17. 20:53

NHL: tovább menetel a Carolina, rossz passzban a címvédő Florida

Amerikai sportok
2025.10.17. 07:40
Ezek is érdekelhetik