NHL: négygólos hátrányból tett csodát a Detroit Red Wings
A Blues a második harmad elején lőtte a harmadik és a negyedik gólt, de a Red Wings nem adta fel. Még a középső játékrészben feljött 4–3-ra, és a harmadikban újabb hármat lőve fordított. Simon Edvinsson két gólt szerzett a hatból.
NHL, ALAPSZAKASZ
Philadelphia Flyers–New York Islanders 4–3 – szétlövés után
Boston Bruins–Colorado Avalanche 3–2
Tampa Bay Lightning–Anaheim Ducks 4–3
Toronto Maple Leafs–Buffalo Sabres 4–3 – hosszabbítás után
Florida Panthers–Vegas Golden Knights 3–0
Minnesota Wild–Utah Mammoth 2–6
Detroit Red Wings–St. Louis Blues 6–4
Vancouver Canucks–Montréal Canadiens 3–4
Washington Capitals–Ottawa Senators 1–7
Pittsburgh Penguins–Columbus Blue Jackets 4–5 – szétlövés után
Dallas Stars–Carolina Hurricanes 3–2
Nashville Predators–Los Angeles Kings 5–4 – szétlövés után
Seattle Kraken–Edmonton Oilers 3–2