Nemzeti Sportrádió

NHL: négygólos hátrányból tett csodát a Detroit Red Wings

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.10.26. 10:24
null
Fotó: Getty Images
Címkék
NHL Detroit Red Wings St. Louis Blues
Óriási feltámadást produkált a Detroit Red Wings a St. Louis Blues ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján, a vendégek 4–0-s vezetése után a michigani csapat sorozatban hat gólt lőve végül megnyerte a mérkőzést.

A Blues a második harmad elején lőtte a harmadik és a negyedik gólt, de a Red Wings nem adta fel. Még a középső játékrészben feljött 4–3-ra, és a harmadikban újabb hármat lőve fordított. Simon Edvinsson két gólt szerzett a hatból.

NHL, ALAPSZAKASZ
Philadelphia Flyers–New York Islanders 4–3 – szétlövés után
Boston Bruins–Colorado Avalanche 3–2
Tampa Bay Lightning–Anaheim Ducks 4–3
Toronto Maple Leafs–Buffalo Sabres 4–3 – hosszabbítás után
Florida Panthers–Vegas Golden Knights 3–0
Minnesota Wild–Utah Mammoth 2–6
Detroit Red Wings–St. Louis Blues 6–4
Vancouver Canucks–Montréal Canadiens 3–4
Washington Capitals–Ottawa Senators 1–7
Pittsburgh Penguins–Columbus Blue Jackets 4–5 – szétlövés után
Dallas Stars–Carolina Hurricanes 3–2
Nashville Predators–Los Angeles Kings 5–4 – szétlövés után
Seattle Kraken–Edmonton Oilers 3–2

 

NHL Detroit Red Wings St. Louis Blues
Legfrissebb hírek

NHL: folytatódott a Calgary vesszőfutása, tovább menetel a Devils

Amerikai sportok
Tegnap, 9:33

NHL: Sidney Crosby vezérletével a bajnokot is legyőzte a lendületben lévő Pittsburgh

Amerikai sportok
2025.10.24. 09:18

NHL: megnyirbálták a Detroit „szárnyait” Buffalóban, hatos győzelmi szériában a New Jersey

Amerikai sportok
2025.10.23. 10:15

NHL: Crosby lett a Penguins történetének legeredményesebb hokisa, Marchand-t ünnepelték Bostonban

Jégkorong
2025.10.22. 13:16

NHL: több mint két év után gólt ütött a ligába hosszú idő után visszatérő veterán center

Amerikai sportok
2025.10.21. 07:27

Szongoth Domán felkerült az NHL előzetes draftlistájára

Jégkorong
2025.10.20. 21:51

NHL: sorozatban ötödször nyert a Detroit Red Wings

Amerikai sportok
2025.10.20. 08:04

NHL: Scheifele a Jets történetének legeredményesebb játékosa lett

Amerikai sportok
2025.10.19. 09:42
Ezek is érdekelhetik