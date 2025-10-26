NHL: négygólos hátrányból tett csodát a Detroit Red Wings

A Blues a második harmad elején lőtte a harmadik és a negyedik gólt, de a Red Wings nem adta fel. Még a középső játékrészben feljött 4–3-ra, és a harmadikban újabb hármat lőve fordított. Simon Edvinsson két gólt szerzett a hatból.

NHL, ALAPSZAKASZ

Philadelphia Flyers–New York Islanders 4–3 – szétlövés után

Boston Bruins–Colorado Avalanche 3–2

Tampa Bay Lightning–Anaheim Ducks 4–3

Toronto Maple Leafs–Buffalo Sabres 4–3 – hosszabbítás után

Florida Panthers–Vegas Golden Knights 3–0

Minnesota Wild–Utah Mammoth 2–6

Detroit Red Wings–St. Louis Blues 6–4

Vancouver Canucks–Montréal Canadiens 3–4

Washington Capitals–Ottawa Senators 1–7

Pittsburgh Penguins–Columbus Blue Jackets 4–5 – szétlövés után

Dallas Stars–Carolina Hurricanes 3–2

Nashville Predators–Los Angeles Kings 5–4 – szétlövés után

Seattle Kraken–Edmonton Oilers 3–2