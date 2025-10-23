NHL: megnyirbálták a Detroit „szárnyait” Buffalóban, hatos győzelmi szériában a New Jersey

A Detroit Red Wings sorozatban három győzelemmel a háta mögött várta a Buffalo Sabres elleni idegenbeli összecsapást, amelyen az első harmadban nem esett egyetlen gól sem, a másodikban viszont először a Detroit talált a kapuba. A Sabres ezután fordított, majd megint a Red Wings volt eredményes, így a találkozó a harmadik harmadban dőlt el, amelyben a hazaiak két újabb gólt szereztek, így 4–2-re megnyerték a fordulatos összecsapást.

A New Jersey Devils sorozatban hatodik győzelmének örülhetett az alapszakaszban, az „áldozat” ezúttal a Minnesota Wild volt East Rutherfordban. A Devilsnél bemutatkozott az idényben Nico Daws, aki mindjárt 29 védéssel segítette újabb sikerhez a csapatát, Dawson Mercer pedig két gólpasszal jeleskedett. A hazaiak negyedik gólját Jesper Bratt üres kapura szerezte.

Amilyen jó passzban a Devils, annyira gyengélkedik a Flames: a calgaryi együttes nyolcadik meccsén már a hatodik vereségét volt kénytelen elkönyvelni. Igaz, ezúttal számítani lehetett rá, hiszen a Montreal Canadiens öt győzelemmel és csupán két vereséggel állt a meccs előtt – a két csapat meccse most hosszabbításban dőlt el, a győztes gólt Mike Matheson szerezte a ráadás első percében.

NHL

ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Minnesota Wild 4–1

Buffalo Sabres–Detroit Red Wings 4–2

Calgary Flames–Montreal Canadiens 1–2 – h. u.