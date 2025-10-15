NBA: Russell Westbrook a Sacramento Kingsbe tart

Az amerikai sportcsatorna Jeff Schwartztól, az Excel Sports Management ügynökétől származó információra hivatkozva számolt be a megegyezésről. A Kings – amely a hírek szerint egész nyáron tárgyalásban állt a kosarassal – várhatóan még a héten bejelenti Russell Westbrook szerződtetését.

Westbrook NBA-karrierje legszebb éveit az Oklahoma City Thunderben töltötte (2008–2019) – abban az időszakban lett olimpiai bajnok (2012) és választották meg az NBA legértékesebb játékosának (MVP, 2017) –, távozása után sorrendben a Houston Rockets, a Washington Wizards, a Los Angeles Lakers, a Los Angeles Clippers, majd a legutóbbi idényben a Denver Nuggets mezét viselte.

A legutóbbi, a 17. NBA-idényében, 36 évesen 13.3 pontot, 6.1 gólpasszt és 4.9 lepattanót átlagolt mérkőzésenként (75 meccsen játszott, átlag 27.9 percet töltött a pályán).

Ha valóban aláír, Westbrook olyan rutinos játékosokkal lesz egy csapatban, mint Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Zach LaVine és a német válogatottal világ-, valamint Európa-bajnoki címet nyerő Dennis Schröder.

Westbrook tartja a tripla duplák rekordját az NBA-ben (209), kilencszer választották be az All Star-csapatba.