NBA: Tyrese Maxey 50 pont felett, nagy csatát nyert meg a Philadelphia

2025.11.21. 07:29
Tyrese Maxey egyik kosara a sok közül – remekelt a Philadelphia irányítója (Fotó: Getty Images)
Philadelphia 76ers NBA Itt van Amerika! Tyrese Maxey
Az 54 pontig jutó Tyrese Maxey vezérletével a Philadelphia 76ers 123–114-re megnyerte a Milwaukee Bucks elleni idegenbeli, hosszabbításba torkolló csatát az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint péntek hajnali programjában. A San Antonio Spurs sorozatban harmadszor győzött, jó passzban van az Orlando Magic is (hat meccs, öt győzelem), míg a Memphis Grizzlies lezárta hosszú vereségszériáját.

A Philadelphia jól kezdett, az első félidőt kézben tartotta Milwaukee-ban, aztán a nagyszünet után inkább a hazaiak jártak előrébb. A kiélezett negyedik negyed végén két ponttal vezetett a Bucks, ám hét másodperccel a dudaszó előtt az addig is hatékonyan játszó Tyrese Maxey két büntetővel egyenlített. A ráadás Justin Edwards triplájával kezdődött, és a megszerzett előnyből a Sixers nem engedett – egy fontos pillanatban Quentin Grimes is a helyére küldött egy hármast, a győzelmet biztossá tevő utolsó két büntetőnél pedig megint Maxey kezéből hullott a labda a gyűrűbe.

A két korábbi MVP, az egyaránt sérült Janisz Adetokumbo (Milwaukee) és Joel Embiid (Philadelphia) távollétében Maxey 54 pontos karriercsúccsal lett az est főszereplője; a liga statisztikusai szerint az utóbbi bő 50 évben ő csupán a hetedik játékos az NBA-ben, aki egy meccsen több mint 50 pontot szerezve 3-3 dobásblokkolást és labdaszerzést is jegyzett (volt kilenc asszisztja is, hogy tovább jellemezzük sokoldalú játékát).

Csapattársai közül Paul George 21 ponttal zárt, a legutóbbi öt meccséből a negyediket elveszítő Bucksban Ryan Rollins pontjaival (32) és gólpasszaival (14) egyaránt beállította NBA-karrierje eddigi legjobbját.

Victor Wembanyama sérülése egyelőre nem siklatta ki a San Antoniót, a csillag kényszerű távollétében már harmadszor nyert a csapata. De'Aaron Fox 26, Keldon Johnson 25 pontot szerzett, a vendég Atlantában Nickeil Alexander-Walker 38 pontos karriercsúccsal zárt. A hazaiaktól Stephon Castle és Dylan Harper is hiányzott, odaát Trae Young nem játszhatott sérülés miatt.

A Memphis öt, a Sacramento hét egymást követő vereség lelki terhét cipelte a játéktérre. A hazaiak már az első félidőben egyértelművé tették, hogy a meccs után ők nyitnak új lapot: a nagyszünetben majdnem harmincpontos volt az előnyük. Santi Aldama  29, Jock Landale 21 ponttal járult hozzá a fölényes Grizzlies-sikerhez, amelyhez 42 asszisztos klubrekord is társult.

Jalen Suggs az első félidőben bedobott öt hárompontost, és végül 23 ponttal ő lett az Orlando legjobb dobója a sérülések szaggatta Clippers ellen. Franz Wagner 20, Tristan da Silva 17 ponttal vette ki a részét a floridaiak sikeréből – a Magic öt győzelmet könyvelt el a legutóbbi hat mérkőzésén –, James Harden 31 ponttal igyekezett versenyben tartani a vendégcsapatot.

NBA, ALAPSZAKASZ
Orlando Magic–Los Angeles Clippers 129–101
Memphis Grizzlies–Sacramento Kings 137–96
Milwaukee Bucks–Philadelphia 76ers 114–123 – h. u.
San Antonio Spurs–Atlanta Hawks 135–126


 

 

