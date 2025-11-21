NBA: Tyrese Maxey 50 pont felett, nagy csatát nyert meg a Philadelphia

A Philadelphia jól kezdett, az első félidőt kézben tartotta Milwaukee-ban, aztán a nagyszünet után inkább a hazaiak jártak előrébb. A kiélezett negyedik negyed végén két ponttal vezetett a Bucks, ám hét másodperccel a dudaszó előtt az addig is hatékonyan játszó Tyrese Maxey két büntetővel egyenlített. A ráadás Justin Edwards triplájával kezdődött, és a megszerzett előnyből a Sixers nem engedett – egy fontos pillanatban Quentin Grimes is a helyére küldött egy hármast, a győzelmet biztossá tevő utolsó két büntetőnél pedig megint Maxey kezéből hullott a labda a gyűrűbe.

A két korábbi MVP, az egyaránt sérült Janisz Adetokumbo (Milwaukee) és Joel Embiid (Philadelphia) távollétében Maxey 54 pontos karriercsúccsal lett az est főszereplője; a liga statisztikusai szerint az utóbbi bő 50 évben ő csupán a hetedik játékos az NBA-ben, aki egy meccsen több mint 50 pontot szerezve 3-3 dobásblokkolást és labdaszerzést is jegyzett (volt kilenc asszisztja is, hogy tovább jellemezzük sokoldalú játékát).

Csapattársai közül Paul George 21 ponttal zárt, a legutóbbi öt meccséből a negyediket elveszítő Bucksban Ryan Rollins pontjaival (32) és gólpasszaival (14) egyaránt beállította NBA-karrierje eddigi legjobbját.

ABSOLUTELY DOMINANT NIGHT FOR TYRESE MAXEY.



🔥 54 points (career high)

🔥 9 assists, 3 steals, 3 blocks

🔥 powers Sixers OT win



The 7th player to record 50 points, 3 steals and 3 blocks since 1973-74! pic.twitter.com/VVJZGx0btV — NBA (@NBA) November 21, 2025

Ryan Rollins' breakout continues 😤



32 PTS (ties career high)

14 AST (career high)



The @Bucks point guard continues to turn heads in Year 4! pic.twitter.com/gYaupwkhkd — NBA (@NBA) November 21, 2025

Victor Wembanyama sérülése egyelőre nem siklatta ki a San Antoniót, a csillag kényszerű távollétében már harmadszor nyert a csapata. De'Aaron Fox 26, Keldon Johnson 25 pontot szerzett, a vendég Atlantában Nickeil Alexander-Walker 38 pontos karriercsúccsal zárt. A hazaiaktól Stephon Castle és Dylan Harper is hiányzott, odaát Trae Young nem játszhatott sérülés miatt.

A Memphis öt, a Sacramento hét egymást követő vereség lelki terhét cipelte a játéktérre. A hazaiak már az első félidőben egyértelművé tették, hogy a meccs után ők nyitnak új lapot: a nagyszünetben majdnem harmincpontos volt az előnyük. Santi Aldama 29, Jock Landale 21 ponttal járult hozzá a fölényes Grizzlies-sikerhez, amelyhez 42 asszisztos klubrekord is társult.

Dish n’ Dime



The @memgrizz set a franchise record with 42 ASSISTS in their home W! pic.twitter.com/tIiPu2AXVS — NBA (@NBA) November 21, 2025

Jalen Suggs az első félidőben bedobott öt hárompontost, és végül 23 ponttal ő lett az Orlando legjobb dobója a sérülések szaggatta Clippers ellen. Franz Wagner 20, Tristan da Silva 17 ponttal vette ki a részét a floridaiak sikeréből – a Magic öt győzelmet könyvelt el a legutóbbi hat mérkőzésén –, James Harden 31 ponttal igyekezett versenyben tartani a vendégcsapatot.

JALEN SUGGS HUSTLE ON 💯 pic.twitter.com/4aetSVakxJ — NBA (@NBA) November 21, 2025

NBA, ALAPSZAKASZ

Orlando Magic–Los Angeles Clippers 129–101

Memphis Grizzlies–Sacramento Kings 137–96

Milwaukee Bucks–Philadelphia 76ers 114–123 – h. u.

San Antonio Spurs–Atlanta Hawks 135–126

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ SAS wins 3rd in a row

▪️ PHI, MEM and ORL all grab Ws



Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWOrdI pic.twitter.com/Kj4yKUYFhN — NBA (@NBA) November 21, 2025



