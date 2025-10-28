MLB: Freddie Freeman döntött, rekordbeállítás a nagydöntő harmadik meccsén

A címvédő Los Angeles Dodgers és a Toronto Blue Jays összecsapása a rendes játékidőben, azaz kilenc inning után 5–5-re állt, így jöhetett a ráadás, amelynek a kilencedik felvonásában Freddie Freeman hatalmas ütésével diadalmaskodott a kaliforniai gárda, ezzel 2–1-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.



Ez volt az MLB történetének holtversenyben a leghosszabb nagydöntős meccse, 2018-an ugyancsak a Los Angeles Dodgers 3–2-re nyert a Boston Red Sox ellen.