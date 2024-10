A pokolból a mennybe: 2024 legmeghatóbb sporttörténete ma éjjel ért véget

Mikor valaki azt kérdezi tőlem, mire érdemes fogadni az MLB-ben, a válaszom általában az, baseballra sosem szabad pénzt tenni, mert az utolsó pillanatig bármi megtörténhet. De egy biztos tippem van: ha Freddie Freeman egyszer könyvet ír az életéből, abból film is lesz. A Dodgers 35 éves játékosa most már kétszeres World Series-győztesnek mondhatja magát, megdöntött olyan rekordokat, amik elképzelhetetlennek tűntek, mindezt úgy, hogy a magánéletében megjárta a poklot – és akkor még finoman is fogalmaztunk.

Freeman 1989-ben született az Egyesült Államokban, Kalifornia államban, mégis kanadainak vallja magát. Freeman 10 éves korában ugyanis elhunyt az édesanyja, miután elvesztette a harcot a bőrrák ellen. Ekkor az egyébként amerikai születésű játékos úgy döntött, ha egyszer odaér a csúcsra, Kanadát fogja képviselni kanadai születésű édesanyja, Rosemary miatt. És bármilyen szívszaggató kezdet is ez, pontosan ezzel a tragédiával indult el igazán Freeman elképesztő története.



Édesanyja halála után ugyanis Freddie és édesapja, Frederick is teljesen összetört. Freddie próbálta a baseballba és a tanulásba fektetni minden erejét, hogy elvonja figyelmét a tragédiáról, édesapja viszont nem találta meg a kiutat felesége elvesztése után, és rohamosan elkezdett romlani az egészségi állapota.

Aztán egy este az apuka annyira rosszul lett, hogy úgy döntött, inkább bemennek a kórházba elalvás előtt, az a biztos.

Az orvosok csak ennyi mondtak neki, miután megvizsgálták:

Ha most elaludt volna, és nem megy be a sürgősségire, reggel nem kelt volna fel, mert elviszi egy szívroham.

Az egészségére a gyász miatt itt már egyáltalán nem figyelő édesapának ez volt az az ébresztő, amire szüksége volt, és úgy döntött, gyermekei miatt ideje új életet kezdeni. A megoldás? A baseball.

Mivel Freddie ideje nagy részét már ekkor is gyakorlással töltötte a pályán, édesapja úgy döntött, csatlakozik fiához, így legalább több időt töltenek együtt, és ő is elkezd mozogni egy kicsit. A „kicsiből” pedig az lett, hogy minden szabad percet együtt töltöttek a baseballpályán, gyakoroltak és beszélgettek hosszú estéken át.



És minél több időt töltött Freddie a baseballnál, annál egyértelműbb volt, hogy elképesztő tehetségről van szó. Aztán elérkezett a 17. születésnapja, amikor meg kellett hoznia a döntést, hogyan tovább. Az Atlanta Braves ugyanis azonnal bejelentkezett érte, viszont a California State Egyetem teljes ösztöndíjat adott volna. Az egyik oldalon a baseball volt, a másikon a tanulás, és az, hogy egy nap édesapja nyomdokaiba lépjen, és beszálljon a családi üzletbe könyvelőként.

Édesapja utóbbinak örült volna jobban, de megkérdezte Freddie-t, mit szeretne csinálni, mi az, ami igazán boldoggá tenné. A válasza ez volt:

Én csak baseballozni szeretnék, amíg csak tudok!

A megállapodás úgy szólt, Freddie-nek van öt éve. Ha nem jön össze az álma, akkor visszamegy tanulni, és könyvelőnek áll. Talán nem kell mondanunk, hogy nem lett belőle könyvelő.

Három évvel a draft után már fel is hívta az első csapathoz az Atlanta Braves, ahol Freeman a hozzáállásával, pozitív életszemléletétével és elképesztő munkamoráljával egy szempillantás alatt klublegendává nőtte ki magát, majd szerződése utolsó évében meseszerűen bajnok is lett az Atlantával!

Furcsa, de meseszerű búcsú: bajnok lett Atlantában Freeman (Fotó: Getty Images)

Aztán jöttek a tárgyalások, és a gondok. A játékos elmondta, minden álma, hogy az Atlantánál fejezze be karrierjét, nem akar más csapatnál játszani, de az idény végén egyszerűen nem tudtak megegyezni a felek.

Freeman 6 évre akart aláírni, a Braves 5 évnél hosszabb szerződést viszont nem akart kötni semmilyen áron. A játékos ügynöke a végén két teljesen más konstrukciót is az Atlanta elé tett, de a klub mindkettőre nemet mondott, majd szerződtette az Oakland Athleticstől Matt Olsont a posztjára. Aki 8 évre írt alá, ezzel pedig tulajdonképpen be is zárták az ajtót Freeman hosszabbítása előtt, aki így életében először szabadügynök lett.

Freeman maradt volna Atlantában a győzelem után, de nem tudtak megegyezni (Fotó: Getty Images)

Akkor pedig úgy döntött, ideje hazatérni, és aláírt a Los Angeles Dodgershez. Hat évre.

Sokat nem is kellett várni arra, hogy Freeman beilleszkedjen, ugyanolyan elképesztően játszott Los Angelesben, mint Atlantában, de a végső siker nem akart rögtön összejönni: 2022-ben a San Diego Padres, 2023-ban az Arizona Diamondbacks búcsúztatta a rájátszásban a Dodgerst.

És itt jönnek az igazi csavart labdák a történetében. Jött a 2024-es év.

Július végéig minden rendben volt, jól ment a játék, a csapat is jól teljesített, igaz, minden inkább a japán Otani Soheiről szólt, néha az emberfeletti teljesítménye, néha a pályán kívüli balhéja miatt, de leginkább csak róla beszéltek, mikor a Dodgers szóba került.

Aztán az egyik, Houston elleni meccsnapon váratlanul eltűnt a Los Angeles-i csapat felállásából Freddie Freeman. Semmit nem lehetett tudni róla, míg végül a Dodgers annyit nem írt a kimaradásának indoklásához, hogy

családi vészhelyzet

Egy hetet kellett várni a válaszra, amire senki, még csak gondolni sem mert. Élet és halál közt lebeg Freeman 3 éves kisfia, Maximus.

A játékos fia egyik este váratlanul rosszul lett, ami miatt orvoshoz rohantak vele. De mintha csak egy Dr. House-részben lettek volna, a fiú állapota folyamatosan romlott, és a világ legjobb orvosai sem tudták megállapítani, mitől és hogy lehetne megállítani a folyamatot.

Maximus légzése kezdett leállni, a tüdeje már majdnem feladta a harcot, és a teljes teste lebénult. Az utolsó utáni pillanatban jött egy orvostól a tipp, mert tényleg csak az volt: mi van, ha ez Guillain-Barré-szindróma?

A GBS egy elképesztően ritka autoimmun eredetű neurológiai rendellenesség, amelynél az immunrendszer tévedésből megtámadja a perifériás idegrendszer idegeit. Nincs rá gyógymód, és nem tudják, mi váltja ki. De ha felismerik, és életben tudják tartani a beteget, és segítik a légzését, hónapok, vagy évek múltával a teljes gyógyulás is lehetséges akár.

Mivel az utolsó utáni pillanatban felismerték a betegséget, Freeman kisfiának állapota egy hét után elkezdett javulni, és csodával határos módon hazatérhettek Maximusszal.

Életünk legborzalmasabb és legijesztőbb napjain vagyunk túl. Elképesztő látni, Maximus hogy küzdött. Nagyon nehéz út áll előttünk a gyógyulás felé, de hiszünk benne, hogy egy nap teljesen meggyógyulhat!

– írta feleségével közösen egy Instagram-posztban Freeman.

Bár senki nem várta el tőle, sőt, kérték, várjon még ki, augusztus elején Freeman úgy döntött, visszatér a csapathoz. A sajtótájékoztatón viszont még megtörve, sírva nyilatkozott az elmúlt időszakról, és arról, fiának újra kell tanulnia szó szerint mindent.

Aztán jött az első meccs, ahol a Dodgers-szurkolók állva tapsolták Freemant, és minden csapattársa „#MaxStrong” feliratú pólóban vonult ki a pályára. Az alábbi videót a történtek ismeretében tényleg csak úgy ajánlom megtekintésre, ha felkészül rá az ember, hogy sírni fog.

De Freeman visszatért, és elkezdett úgy játszani, mintha minden egyes alkalommal azért futna ki a pályára, hogy Maximusnak egy kicsit könnyebb legyen.

A Dodgers a liga legjobb mérlegével, 98 győzelemmel és 64 vereséggel jutott be a rájátszásba. És mikor úgy tűnt, minden kezd összeállni, jött a következő csapás: a csapat már úgy pezsgőzött az öltözőben, hogy Freddie Freeman mankóval tudott csak lábra állni, olyan súlyosan megsérült.

Bár az orvosok azt mondták, az is csoda lesz, ha tud majd ütni, és rendesen biztosan nem fogja tudni terhelni a bokáját – ami állítása szerint akkora volt, mint egy grapefruit – a játékos napi három órás „edzéseket” végzett kőkemény rehabilitációval, és nem mondott le arról, hogy idén még a legjobb tudása szerint tudjon játszani.

Nehezen indult a rájátszás Freemannek (Fotó: Twitter)

A boka nem is működött úgy a rájátszásban, ahogy Freeman szerette volna. Voltak meccsek, amikor ki sem tudott menni a pályára, volt, amikor ütni már tudott, de futni alig.

De a csapat óriási harc után legyőzte a San Diego Padrest, majd a New York Metset is, így jöhetett a World Series a New York Yankees ellen, ahol Freddie Freeman valami olyan sebességbe kapcsolt sérülten is, amilyen még nem látott a baseballvilág. Soha.

Jött az első meccs, ahol óriási kérdés volt, egyáltalán ott lehet-e a pályán Freeman, mert lábra is alig tudott állni néhány nappal előtte. A válasza a pályán jött, ugyanis rögtön végigsprintelt a harmadik bázisig! Aztán a 10. inningben ütött egy elképesztő grand slamet, amivel megnyerte a döntő első meccsét a Dodgersnek! És ez még csak a kezdet volt.

Második meccs? Freeman-hazafutás és Dodgers-győzelem. Harmadik meccs? Szintén. Negyedik meccs? Igaz, itt a Yankees megnyerte az első meccset a párharcban, de Freeman itt is hazafutást ütött!

Ezzel az atlantai búcsút folytatva

zsinórban 6 World Series-meccsen ütött hazafutást Freeman!

Az MLB-ben 1903 óta létezik a World Series. Azóta soha, senki nem volt képes még ilyenre. Kicsit visszás hasonlat, de most képzeljük el, hogy mondjuk egy futballista zsinórban hat Bajnokok Ligája-döntőben rúg mesterhármast. Mert nagyjából az hasonló kategória.

A hab a tortán pedig: az ötödik meccsen a Los Angeles befejezte a párharcot, és megnyerte a World Seriest. Az MVP pedig nem is lehetett más, mint Freddie Freeman!

Freeman úgy érkezett erre a World Seriesre, hogy semmit sem kellett bizonyítania 35 évesen. Az Atlantával megnyert mindent, a liga és a szurkolók tiszteletét is rég kivívta, és vannak nála jobban fizetett játékosok a Dodgers felállásában. De úgy játszott sérülten, összetört lélekkel is, mintha minden egyes meccsen azért küzdene, hogy legyen kenyér a család asztalán vacsoránál, és végre megjegyezzék a nevét.

Elképesztő idény elképesztő befejezése: bajnok lett Freeman és a Dodgers (Fotó: Getty Images)

Nem fogok hazudni, a Los Angeles Dodgers nem a liga legszimpatikusabb csapata. Rengeteg pénzt költöttek erre a keretre, vannak megkérdőjelezhető döntéseik, a szurkolóik is tudnak alakítani. De Freddie Freeman? Miatta egy kicsit még a legelvetemültebb ellendrukkerek is szorítottak egy kicsit most a Dodgersnek, hogy húzzák be a nyolcadik bajnoki címüket.

Soha nem akarnám belekeverni a munkámba Maximust. Soha, az életem két részét teljesen szeretném elkülöníteni. De így, hogy végre jobban van, ez a győzelem egy picit még többet jelent

– mondta Freeman a győzelem és az MVP-díj átvétele után.

Freddie and his dad. 🥹 pic.twitter.com/cRBtmOf8HH — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 26, 2024

Freeman nyakában pedig most is ott lógott az a nyaklánc, amiben édesanyja hajszála van elrejtve. Mert ahogy mindig elmondja, vele kezdődött ez az egész. És ha valami, ez tökéletesen megmutatja Freddie Freeman karakterét.

Ha van igazi példakép, aki meglátja a kiutat, a lehetőséget, és erőt tud kovácsolni a legnagyobb tragédiából is, az Freddie Freeman. Valószínűleg ez az az erő, amit fiának is átadott, és ami miatt mind a ketten ott lehettek magyar idő szerint csütörtök hajnalban, és már együtt ünnepelhették a World Series-győzelmet!

Mit lehet még ehhez hozzáfűzni? Várjuk a könyvet és a filmet.

AZ EGYIK FÉL NEGYEDIK GYŐZELMÉIG TARTÓ PÁRHARC ALAKULÁSA

1. meccs: Los Angeles Dodgers–New York Yankees 6–3

2. meccs: Los Angeles Dodgers–New York Yankees 4–2

3. meccs: New York Yankees–Los Angeles Dodgers 2–4

4. meccs: New York Yankees–Los Angeles Dodgers 11–4

5. meccs: New York Yankees–Los Angeles Dodgers 6–7

Bajnok a Los Angeles Dodgers, 4–1-gyel.