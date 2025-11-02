Hetedik meccsen védte meg MLB-címét a Dodgers – videók

A kanadai csapat a szombati meccs kétharmadánál még 4–2-re vezetett, de a kaliforniai rivális Miguel Rojas hazafutásával a kilencedik inningben egyenlíteni tudott – ilyenre még nem volt példa a World Series történetében –, így jöhetett a hosszabbítás, amelynek első felvonása nem hozott döntést, a 11. inninget pedig a Dodgers nyerte Will Smith ütésével.

A kilencedik bajnoki címét ünneplő Dodgers 25 év után az első együttes, amely megismételte egy évvel korábbi sikerét, negyed évszázaddal ezelőtt a New York Yankees 1998 és 2000 között sorozatban háromszor ért a csúcsra.

A nagydöntő legértékesebb játékosának a japán Jamamoto Josinobut választották a Dodgersből. A Toronto számára soványt vigaszt jelenthet, hogy egyik legjobbja, Ernie Clement új csúcsot állított fel azzal, hogy a rájátszásban harminc ütése volt. Teljesítménye értékét növeli, hogy amíg Randy Arozarena a 2020-as rekordját húsz meccsen érte el, addig torontói játékosnak ehhez elég volt 18 találkozó.

A DÖNTŐ ÖSSZEFOGLALÓJA

A MÉRKŐZÉS VÉGE

AZ MVP JAMAMOTÓT ÜNNEPELTÉK CSAPATTÁRSAI

Yoshinobu Yamamoto's reaction once it was over 🥹 pic.twitter.com/C1CYWPFcJ8 — MLB (@MLB) November 2, 2025

A TRÓFEA FELEMELÉSÉNEK PILLANATA

A truly incredible shot of Yoshinobu Yamamoto and his MVP trophy 😮 https://t.co/3gQ8AJiAQB pic.twitter.com/hEZCpddOuE — MLB (@MLB) November 2, 2025

BASEBALL

MLB

World Series, 7. mérkőzés

Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers 4–5

A párharc végeredménye: 4–3 a Dodgers javára.