Hetedik meccsen védte meg MLB-címét a Dodgers – videók

2025.11.02. 08:57
25 év után a Los Angeles Dodgers az első címvédő az MLB-ben (Fotó: Getty Images)
Toronto Blue Jays World Series Los Angeles Dodgers MLB baseball
A címvédő Los Angeles Dodgers nyerte az észak-amerikai profi baseball-liga (MLB) nagydöntőjét, a World Seriest, amelynek hetedik, mindent eldöntő felvonásán 5–4-re diadalmaskodott a Toronto Blue Jays vendégeként, így 4–3-as összesítéssel lezárta a párharcot.

A kanadai csapat a szombati meccs kétharmadánál még 4–2-re vezetett, de a kaliforniai rivális Miguel Rojas hazafutásával a kilencedik inningben egyenlíteni tudott – ilyenre még nem volt példa a World Series történetében –, így jöhetett a hosszabbítás, amelynek első felvonása nem hozott döntést, a 11. inninget pedig a Dodgers nyerte Will Smith ütésével.

A kilencedik bajnoki címét ünneplő Dodgers 25 év után az első együttes, amely megismételte egy évvel korábbi sikerét, negyed évszázaddal ezelőtt a New York Yankees 1998 és 2000 között sorozatban háromszor ért a csúcsra.

A nagydöntő legértékesebb játékosának a japán Jamamoto Josinobut választották a Dodgersből. A Toronto számára soványt vigaszt jelenthet, hogy egyik legjobbja, Ernie Clement új csúcsot állított fel azzal, hogy a rájátszásban harminc ütése volt. Teljesítménye értékét növeli, hogy amíg Randy Arozarena a 2020-as rekordját húsz meccsen érte el, addig torontói játékosnak ehhez elég volt 18 találkozó.

A DÖNTŐ ÖSSZEFOGLALÓJA

A MÉRKŐZÉS VÉGE

AZ MVP JAMAMOTÓT ÜNNEPELTÉK CSAPATTÁRSAI

A TRÓFEA FELEMELÉSÉNEK PILLANATA

BASEBALL
MLB
World Series, 7. mérkőzés
Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers 4–5
A párharc végeredménye: 4–3 a Dodgers javára.

 

Ezek is érdekelhetik