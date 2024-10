MLB: története során nyolcadszor bajnok a Dodgers

A Los Angeles Dodgers decemberben rekordösszegű, 700 millió dolláros szerződést kötött Otani Soheivel. Az ütőként és dobóként is kétszeres MVP japán a városi rivális Angelstől érkezett. Otani meg is érte a pénzét, ő volt az MLB történetének első játékosa, aki egy szezonon belül 50 hazafutást és 50 bázislopást ért el.

A Nemzeti Főcsoport első helyén végző Dodgers előbb a San Diego Padrest (3–2), majd a New York Metset (4–2) búcsúztatta a rájátszásban, a döntőben a másik New York-i csapat, a Yankees várt. A finálét így a két legnépszerűbb csapat vívta, ez volt a 12. alkalom, amikor a Dodgers és a Yankees találkozott a World Seriesben. A korábbi 11-ből kilencet nyert a New York, így volt miért visszavágnia a Dodgersnek.

Az eddigi 20 döntőjéből csak hetet megnyerő Los Angeles jól kezdte a párharcot, és hazai pályán előbb 6–3-ra, majd 4–2-re felülmúlta Yankeest. Sőt a legutóbb 2020-ban bajnok Dodgers az első meccset New Yorkban is megnyerte. A Yankees végül egy 11–4-es győzelemmel elkerülte a söprést, de a Dodgers az ötödik meccsen már lezárta a párharcot.

A Yankees ásza, Gerrit Cole remekül játszott, ennek köszönhetően már 5–0-ra vezettek a hazaiak. Az ötödik inningben egyenlített a Dodgers, a World Series történelmében csak háromszor volt nagyobb hátrányból egyenlítés. A World Series történetében korábban 234 alkalommal fordult elő, hogy egy csapat legalább 5 futásos hátrányban volt, a Dodgers a hetedik csapat lett, amelynek sikerült fordítania.

Az ESPN szerint a Dodgers lett az első csapat, amely hétnél több dobót használ a bajnoki cím megszerzéséhez. A döntő MVP-je Freddie Freeman lett.

AZ UTOLSÓ INING

FREDDIE FREEMAN AZ MVP

.300 AVG

4 HR

12 RBI



Freddie Freeman is your #WorldSeries MVP! pic.twitter.com/7APcdvH544 — MLB (@MLB) October 31, 2024

AZ ÜNNEPLÉS PILLANATAI

AZ EGYIK FÉL NEGYEDIK GYŐZELMÉIG TARTÓ PÁRHARC ALAKULÁSA

1. meccs: Los Angeles Dodgers–New York Yankees 6–3

2. meccs: Los Angeles Dodgers–New York Yankees 4–2

3. meccs: New York Yankees–Los Angeles Dodgers 2–4

4. meccs: New York Yankees–Los Angeles Dodgers 11–4

5. meccs: New York Yankees–Los Angeles Dodgers 6–7

Bajnok a Los Angeles Dodgers, 4–1-gyel.