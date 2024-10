Csillagászati árakon kelnek el az MLB-nagydöntő belépői

A két sztárcsapat, a Los Angeles Dodgers és a New York Yankees csatája iránt óriási az érdeklődés. Két viszonteladó, a StubHub és a Vivid Seats is arról számolt be, hogy az érdeklődés és az eladások üteme jelentősen meghaladja a tavalyi finálét (Texas Rangers–Arizona Diamondbacks), míg a 2022-es döntőnek a négyszerese. Előbbi azt is közölte, hogy a New York-i meccsekre 40 százalékkal gyorsabban fogynak a jegyek mint a Los Angeles-iekre.

Az idei párharc összecsapásaira átlagosan 1368 dollárért (507 ezer forint) találnak gazdára a belépők, ami gyakorlatilag a kétszerese a tavalyi World Series jegyárainak (685 dollár).

Azt egyelőre egyik cég sem közölte, hogy mennyi jegy kelt már el, a Vivid viszont elárulta, hogy az első, Los Angeles-i mérkőzésre 1302, a másodikra 1392 dollár az átlag, a harmadik, már New Yorkban sorra kerülő összecsapásra 1443, a negyedikre 1389 dollár.

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc első két mérkőzését Los Angelesben, a következő kettőt New Yorkban rendezik. Amennyiben szükséges lesz, az ötödik találkozót szintén a Yankees stadionjában tartják, a hatodikat és a hetediket a Dodgers arénájában.