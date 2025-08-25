Nemzeti Sportrádió

Baseball: sporttörténelmi szerződés, magyar tehetséget igazolt a San Diego Padres

2025.08.25. 12:02
Fotó: X/Alex Lozada
Morua Márkó San Diego Padres MLB baseball
A sportág történetében először magyar játékossal kötött szerződést az észak-amerikai profi baseball-ligában (MLB) szereplő San Diego Padres – írja a liga átigazolásaival kapcsolatban jól értesült újságíró, Mike Rodriguez.

Az albat.com internetes szaklap hosszú cikkben számolt be a kaliforniai együttes történelmi igazolásáról. A lap kiemelte, hogy a mindössze 16 éves Morua Márkó elkapó (catcher) poszton szerepel és lenyűgöző képességekkel rendelkezik, így minden remény megvan rá, hogy személyében egy csiszolatlan gyémántot sikerült megkaparintania az együttesnek.

A lap kiemelte, hogy Moruának rendkívül erős karja van és veleszületett képessége arra, hogy a játékot kiemelkedően olvassa. Tehetsége pedig korántsem csak a Padres figyelmét keltette fel, több más profi klubnál is figyelték a fejlődését. A cikk szerint a mostani szerződés a magyar baseballos számára csak a kezdet a profi baseball világában.

„Noha kétségtelenül van még mit tanulnia és van hova fejlődnie, de a tehetsége megkérdőjelezhetetlen” – méltatta Mourát a cikk, mely szerint megfelelő támogatással a magyar fiatal fontos eleme lehet a csapat jövőjének.

Morua Márkó igazi baseballos család sarja. Nagyapja honosította meg Magyarországon a baseballt, egyúttal az első hazai baseball egyesületet is ő alapította 1990-ben, Óbudán. Az Óbudai Baseball Klubban edzőként is dolgozott, illetve oroszlánrésze volt a Magyar Baseball Szövetség 1992-es megalapításában is. Fia, Morua Roberto hozzá hasonlóan elkötelezett híve a sportágnak, jelenleg az Óbudai Brick Factory Baseball és Softball SE elnöke, illetve a felnőtt, az U18-as, az U15-ös és a magyar válogatott kapitánya.

Amint az MTI-nek Roberto elmondta, Márkó és másik fia, a dobó poszton játszó Martin is pici korától baseballozik. Tehetségük hamar megmutatkozott és Márkó 12 éves korában Tenerifére kerültek, az európai baseballozás egyik központjába. Onnan két évvel később léptek újabb szintre és egy venezuelai akadémiára sikerült bejutniuk, majd egy évvel később Dominikára, ahol minden MLB-csapatnak van bázisa és rengeteg akadémia működik a tehetségek képzésére.

A San Diego Padresszel kötött szerződéssel kapcsolatban Morua Roberto elárulta, hogy január 15-től kell majd Márkónak bevonulnia a Padres dominikai bázisára és ott folytatja majd pályafutását, de elképzelhető, hogy akár már szeptemberben játékra kell jelentkeznie az MLB csapatok dominikai bajnokságán, melyben a San Diego bejutott a legjobb nyolc közé.

