Nemzeti Sportrádió

MLB: egy győzelemre a bajnoki címtől a Toronto, 76 éves újoncrekord dőlt meg

Vágólapra másolva!
2025.10.30. 10:04
null
Trey Yesavage 76 éves rekordot döntött meg (Fotó: Getty Images)
Címkék
Trey Yesavage Toronto Blue Jays MLB baseball
A Toronto Blue Jays 6–1-re nyert a címvédő Los Angeles Dodgers vendégeként az észak-amerikai profi baseball-liga (MLB) nagydöntőjének ötödik mérkőzésén, így 3–2-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.

A meccs hőse a kanadaiak elsőévese, a 22 éves Trey Yesavage volt, aki 12 strike outot jegyzett, azaz ennyiszer ejtette ki dobásaival az ellenfél ütőjátékosait. 

A nagydöntők történetében ő lett az első újonc, aki ilyen sokszor képes volt erre – az eddigi rekordot Don Newcombe, a New York Yankees játékosa tartotta 1949-ből, 11-gyel.

Érdekesség, hogy Yesavage 46 nappal ezelőtt még a legalacsonyabb ligában pallérozódott. Sikerének köszönhetően a Toronto egyetlen győzelemre került attól, hogy 1993 után újra diadalmaskodjon a World Seriesben.

 

Trey Yesavage Toronto Blue Jays MLB baseball
Legfrissebb hírek

MLB: Freddie Freeman döntött, rekordbeállítás a nagydöntő harmadik meccsén

Amerikai sportok
2025.10.28. 09:12

Morua Márkó: Hihetetlen és különleges érzés az első magyar profi MLB-játékosnak lenni

Amerikai sportok
2025.10.10. 14:35

Baseball: sporttörténelmi szerződés, magyar tehetséget igazolt a San Diego Padres

Amerikai sportok
2025.08.25. 12:02

Jövőre Európa elitjében versenyezhet a magyar U18-as baseballválogatott

Egyéb csapat
2025.07.13. 11:48

Videó: ez nem lehetett kellemes – 170 km/órával kapta fejbe a labda a dobót

Amerikai sportok
2025.02.21. 17:36

Andre Agassi és Steffi Graf fia bemutatkozik a német válogatottban

Amerikai sportok
2025.02.14. 11:21

MLB: minden idők leghosszabb idejű és legnagyobb összegű sportszerződését kötötte meg Juan Soto

Amerikai sportok
2024.12.09. 09:48

A pokolból a mennybe: 2024 legmeghatóbb sporttörténete ma éjjel ért véget

Amerikai sportok
2024.10.31. 13:15
Ezek is érdekelhetik