MLB: egy győzelemre a bajnoki címtől a Toronto, 76 éves újoncrekord dőlt meg

A meccs hőse a kanadaiak elsőévese, a 22 éves Trey Yesavage volt, aki 12 strike outot jegyzett, azaz ennyiszer ejtette ki dobásaival az ellenfél ütőjátékosait.

A nagydöntők történetében ő lett az első újonc, aki ilyen sokszor képes volt erre – az eddigi rekordot Don Newcombe, a New York Yankees játékosa tartotta 1949-ből, 11-gyel.

Érdekesség, hogy Yesavage 46 nappal ezelőtt még a legalacsonyabb ligában pallérozódott. Sikerének köszönhetően a Toronto egyetlen győzelemre került attól, hogy 1993 után újra diadalmaskodjon a World Seriesben.