MLB: egy győzelemre a bajnoki címtől a Toronto, 76 éves újoncrekord dőlt meg

A Toronto Blue Jays 6–1-re nyert a címvédő Los Angeles Dodgers vendégeként az észak-amerikai profi baseball-liga (MLB) nagydöntőjének ötödik mérkőzésén, így 3–2-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
A meccs hőse a kanadaiak elsőévese, a 22 éves Trey Yesavage volt, aki 12 strike outot jegyzett, azaz ennyiszer ejtette ki dobásaival az ellenfél ütőjátékosait.
A nagydöntők történetében ő lett az első újonc, aki ilyen sokszor képes volt erre – az eddigi rekordot Don Newcombe, a New York Yankees játékosa tartotta 1949-ből, 11-gyel.
Érdekesség, hogy Yesavage 46 nappal ezelőtt még a legalacsonyabb ligában pallérozódott. Sikerének köszönhetően a Toronto egyetlen győzelemre került attól, hogy 1993 után újra diadalmaskodjon a World Seriesben.
