Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: az NHL elnöke nem örül a leállásnak, de a játékosok miatt elfogadja

2025.10.08. 18:34
Gary Bettman (Fotó: Getty Images)
téli olimpia NHL Gary Bettman Milánó 2026
Gary Bettman, az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) első számú vezetője nem örül annak, hogy a jövő évi olimpia miatt közel három hétre leáll a bajnokság, ugyanakkor a játékosok miatt elfogadja a kényszerszünetet.

„Azt hiszem, nagyszerű lesz az olimpia” – mondta Bettman a 2025–2026-os idény nyitó napján.

„Fontos ez a játékosainknak. Ezért csináljuk. Rengeteg oka van annak, hogy nem örülök egy párhetes szezonszünetnek. Ez sok mindent megváltoztat. De összességében azt hiszem, megéri majd a nyilvánosság, a szurkolók elköteleződése miatt, de ami a legfontosabb: ez mindig is nagyon fontos volt a játékosaink számára, ezért csináljuk ezt.”

A februári milánói-cortinai olimpia lesz az első 2014 után, amikor az NHL-es sztárok játszhatnak, a 2018-as pjongcsangi és a 2022-es pekingi játékokat nélkülük rendezték.

 

