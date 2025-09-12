Nemzeti Sportrádió

Agydaganattal kezelik az egykori NBA-kosarast

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.12. 09:50
null
Jason Collins (Fotó: AFP)
Címkék
Memphis Grizzlies NBA Boston Celtics Jason Collins Minnesota Timberwolves Atlanta Hawks Washington Wizards New Jersey Nets
Agydaganatot állapítottak meg Jason Collinsnál, a New Jerseyben, Memphisben, Minnesotában, Atlantában, Bostonban és Washingtonban is játszó korábbi NBA-kosárlabdázónál – jelentették be a volt játékos hozzátartozói.

Agydaganattal kezelik Jason Collinst, az egykori profi kosarast – adta hírül csütörtökön az Associated Press. A hírügynökség megemlíti: a New Jersey Nets, a Memphis Grizzlies, a Minnesota Timberwolves, az Atlanta Hawks, a Boston Celtics és a Washington Wizards volt játékosa 2014-ben vonult vissza, és jelenleg a liga nagyköveteként tevékenykedik.

A hírt a sportoló családja jelentette be az NBA-nek küldött közleményben.

Jason és családja hálás a támogatásért és az imákért, s szépen kérnek mindenkit, tartsák tiszteletben a magánéletüket, hogy minden figyelmüket Jason gyógyulásának szentelhessék” – állt a kommünikében.

Tizenhárom éves karrierje során Collins átlagban 3.6 pontot és 3.7 lepattanót szerzett, a legjobb idénye a 2004–2005-ös évad volt, amelyben meccsenként a középértéket tekintve 6.4 pont és 6.1 lepattanó került a neve mellé a statisztikákban.

 

Memphis Grizzlies NBA Boston Celtics Jason Collins Minnesota Timberwolves Atlanta Hawks Washington Wizards New Jersey Nets
Legfrissebb hírek

NBA: a Clippers „kibújhatott” a fizetési sapka alól

Amerikai sportok
2025.09.04. 11:59

Új rekord! Majdnem 4.5 milliárd forintot fizettek a világ legdrágább sportkártyájáért

Amerikai sportok
2025.08.28. 16:33

Visszavonult az ötszörös All Star-játékos, John Wall

Amerikai sportok
2025.08.19. 20:36

NBA: szobrot kap Los Angelesben a Showtime Lakers legendás edzője

Amerikai sportok
2025.08.15. 10:19

Nem akármilyen meccsekkel indul az NBA idény október 21-én

Amerikai sportok
2025.08.09. 09:47

A Lakers szupersztárja, Luka Doncic évi 55 millió dollárért cserébe hosszabbított

Amerikai sportok
2025.08.02. 19:55

NBA: hat meccset rendeznek Európában a következő három évben

Amerikai sportok
2025.07.31. 12:14

Doncicot elcserélték; LeBron és Bronny James történelmet írt – erről szólt a mögöttünk hagyott NBA-idény 

Amerikai sportok
2025.07.17. 08:37
Ezek is érdekelhetik