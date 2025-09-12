Agydaganattal kezelik az egykori NBA-kosarast

Agydaganattal kezelik Jason Collinst, az egykori profi kosarast – adta hírül csütörtökön az Associated Press. A hírügynökség megemlíti: a New Jersey Nets, a Memphis Grizzlies, a Minnesota Timberwolves, az Atlanta Hawks, a Boston Celtics és a Washington Wizards volt játékosa 2014-ben vonult vissza, és jelenleg a liga nagyköveteként tevékenykedik.

A hírt a sportoló családja jelentette be az NBA-nek küldött közleményben.

„Jason és családja hálás a támogatásért és az imákért, s szépen kérnek mindenkit, tartsák tiszteletben a magánéletüket, hogy minden figyelmüket Jason gyógyulásának szentelhessék” – állt a kommünikében.

Tizenhárom éves karrierje során Collins átlagban 3.6 pontot és 3.7 lepattanót szerzett, a legjobb idénye a 2004–2005-ös évad volt, amelyben meccsenként a középértéket tekintve 6.4 pont és 6.1 lepattanó került a neve mellé a statisztikákban.