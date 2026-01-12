Nemzeti Sportrádió

MK: megvan, mikor fogadja a Ferencváros a Csákvárt a legjobb 16 között

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 16:56
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
Magyar Kupa MLSZ MOL Magyar Kupa
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága közzétette a labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjének programját.

A nyolc mérkőzés közül hármat közvetít az M4 Sport.

MOL MAGYAR KUPA
A NYOLCADDÖNTŐ PROGRAMJA
Február 11., szerda
12.30: DEAC (NB III)–Soroksár SC (NB II)
16.30: FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC
17.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II)
17.30: Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) (Tv: M4 Sport)
18.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)
20.00: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Február 12., csütörtök
18.00: ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport+)

 

Magyar Kupa MLSZ MOL Magyar Kupa
Legfrissebb hírek

NB I: elkészült az első három 2026-os forduló pontos menetrendje, benne az FTC–Újpest derbivel

Labdarúgó NB I
2026.01.07. 10:53

Gólvonalról kihagyott helyzetek és egy remek színészi alakítás – ezek voltak a hazai klubfutball legviccesebb jelenetei 2025-ben

Labdarúgó NB I
2025.12.31. 16:06

MLSZ: elindult a párbeszéd a szövetség és a szurkolók között

Magyar válogatott
2025.12.22. 21:23

Van még teendő – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 07:59

MLSZ-elemzés: hét éve javuló tendenciát mutat az NB I

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 07:56

Megbotránkoztató szurkolói viselkedés – nyolc NB I-es klubot büntetett az MLSZ

Labdarúgó NB I
2025.12.19. 10:28

Katona Levente kétmeccses eltiltást kapott, 8 klubot is megbüntettek a szurkolóik miatt

Labdarúgó NB I
2025.12.11. 15:00

Megjelent a Professzionális futballkörkép legújabb kiadása

Labdarúgó NB I
2025.12.09. 20:29
Ezek is érdekelhetik