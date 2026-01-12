MK: megvan, mikor fogadja a Ferencváros a Csákvárt a legjobb 16 között
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága közzétette a labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjének programját.
A nyolc mérkőzés közül hármat közvetít az M4 Sport.
MOL MAGYAR KUPA
A NYOLCADDÖNTŐ PROGRAMJA
Február 11., szerda
12.30: DEAC (NB III)–Soroksár SC (NB II)
16.30: FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC
17.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II)
17.30: Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) (Tv: M4 Sport)
18.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)
20.00: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Február 12., csütörtök
18.00: ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport+)
