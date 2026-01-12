Döntetlennel zárta a felkészülést a Csíkszereda

A szeredaiak mindhárom gólját az anyaországi játékosok szerezték, az első félidőben Eppel Márton tüntette el alig öt perc leforgása alatt a Zira kétgólos előnyét, a hajrában pedig Szalay Szabolcs szabadrúgásból állította be a 3–3-as végeredményt.

A román élvonal 14. helyén álló Csíkszereda kedden hazatér Törökországból, és vasárnap már bajnoki mérkőzésen fogadja az FC Botosani-t.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, ANTALYA

FK Csíkszereda–FK Zira 3–3 (Eppel 34., 39., Szalay Sz. 87., ill. Alaskarov 14., Muradov 23., 45. – mindkettőt 11-esből)