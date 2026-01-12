Nemzeti Sportrádió

Döntetlennel zárta a felkészülést a Csíkszereda

B. O. M.B. O. M.
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 18:28
null
Fotó: FK Csíkszereda
Címkék
Zira FK FK Csíkszereda félkészülési mérkőzés
Harmadik felkészülési mérkőzésén is döntetlent játszott az FK Csíkszereda, amely hétfő délután az azeri Zira ellen lépett pályára Antalyában.

A szeredaiak mindhárom gólját az anyaországi játékosok szerezték, az első félidőben Eppel Márton tüntette el alig öt perc leforgása alatt a Zira kétgólos előnyét, a hajrában pedig Szalay Szabolcs szabadrúgásból állította be a 3–3-as végeredményt.

A román élvonal 14. helyén álló Csíkszereda kedden hazatér Törökországból, és vasárnap már bajnoki mérkőzésen fogadja az FC Botosani-t.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, ANTALYA
FK Csíkszereda–FK Zira 3–3 (Eppel 34., 39., Szalay Sz. 87., ill. Alaskarov 14., Muradov 23., 45. – mindkettőt 11-esből)

 

Zira FK FK Csíkszereda félkészülési mérkőzés
Legfrissebb hírek

Felkészülés: a Kisvárda három góllal kikapott az FK Radnicskitől

Labdarúgó NB I
4 órája

Második felkészülési mérkőzésén is döntetlent játszott Törökországban a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.10. 16:49

Felkészülés: hosszabbításban esett fejes góllal kapott ki a Genktől a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
2026.01.09. 18:06

Újabb légióst igazolt a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.08. 13:37

Román Superliga: argentin és svéd szerzeményt jelentett be a Csíkszereda

Minden más foci
2026.01.06. 15:08

Ez a két NB I-es csapat vinné a Csíkszereda támadóját – NS-infó

Minden más foci
2026.01.02. 11:55

„Kemény döntések” jönnek Csíkszeredában – az egyik magyar támadó távozása biztosra vehető

Minden más foci
2025.12.23. 11:58

Superliga: kikapott utolsó őszi hazai bajnokiján a Csíkszereda

Minden más foci
2025.12.06. 17:57
Ezek is érdekelhetik