Sosem volt még a Billséhez fogható fordítás • Kell-e aggódni a Detroit miatt?

A HÉT FORDÍTÁSA. A Baltimore Ravens öt perccel a meccs vége előtt 40–25-re vezetett a Buffalo Bills ellen. Ez volt az NFL történetének 718. mérkőzése, amelyen ilyen késői szakaszban legalább 15 pont volt a különbség, és az első, amelyet az a csapat nyert meg, amely vesztésre állt. Josh Allen 3:56 perccel a vége előtt adta Keon Colemannak azt a TD-passzt, amellyel elindult a Bills fordítása. Allen a negyedik negyedben 251 passzolt yardot ért el és három TD-t szerzett, erre korábban senki sem volt képes az NFL-ben győztes meccsen. A Ravens pedig az első a liga történetében, amely 235 futott yarddal és 40 ponttal zárt egy meccset, mégsem tudott nyerni.

A 41–40-es végeredmény először fordult elő az NFL történetében, azaz scorigamit jegyezhettünk – ez volt az 1092. különböző kombináció a liga 106 éves történetében!

A HÉT DEBÜTÁLÁSA. A holt idényben klubot váltó irányítók közül Aaron Rodgers és Geno Smith is győzelemhez segítette új csapatát az első meccsén, de egyikük sem volt annyira meggyőző, mint Daniel Jones. Az Indianapolis Colts hét támadást vezetett a Miami ellen Jones vezérletével, és mind a hét pontszerzéssel végződött: három touchdownnal (Jones egyet passzolt, kettőt futva vitt be a Dolphins célterületére), négy mezőnygóllal. 1977 óta a Colts az első csapat, amely legalább hétszer támadott, és mindegyik alkalommal pontokat szerzett. A 2013 óta először idénynyitót nyerő Coltsnál az irányítót el is nevezték Indiana Jonesnak.

A HÉT VESZTESE. Daniel Jones korábbi csapata, a New York Giants ott folytatja, ahol az előző idényben abbahagyta. A tavaly az utolsó 12 meccséből 11-et elvesztő csapat a Washingtontól kapott ki 21–6-ra úgy, hogy képtelen volt touchdownt szerezni. Brian Daboll csapatának sorozatban ez a harmadik TD nélküli szezonkezdése, ilyen csúfság legutóbb a Detroit Lionsszal esett meg, még 1940 és 1942 között. Ráadásul mindhárom alkalommal legalább 15 pont volt a különbség, ami a Raiders 2006–2008-as sorozata óta nem fordult elő.

A HÉT ÖRÖKIFJÚJA. A Las Vegas vezetőedzőjeként debütáló Pete Carroll 73 évesen és 357 naposan mutatkozott be új együttese élén, ráadásul a Raiders 20–13-ra le is győzte a New Englandet. Carroll ezzel minden idők legidősebb edzőjeként nyert mérkőzést az NFL-ben.

A HÉT ÚJONCA. Több kiváló teljesítményt is láttunk az első fordulóban az elsőéves játékosoktól (például az Indianapolis tight endjétől, a hét elkapásból 76 yardig jutó Tyler Warrentől), de a legjobb talán Emeka Egbuka, a Tampa Bay elkapója volt, aki két touchdownnal segítette az Atlanta legyőzéséhez a Buccaneerst. Baker Mayfield és a tavaszi draft 19. helyén elvitt elkapó hamar megtalálta a közös hangot, a második negyedben 3–7-nél az újonc 30 yardos TD-elkapásával fordított a Tampa Bay, majd az utolsó percben 17–20-nál a 25 yardos passz hullott Egbuka ölébe a Falcons célterületén. „Erre készültünk egész nyáron. Azt csináltuk, amit az edzéseken is, csak most mindenki láthatta” – mondta Egbuka a meccs után.

Emeka Egbuka with another touchdown to take the lead for the Buccaneers 🤯



Bakers Mayfield is going off now, but the extra point was missed by the Bucs



OT? pic.twitter.com/QLCqpnI3ey — SM Highlights (@SMHighlights1) September 7, 2025

A HÉT MENEKÜLÉSE. A Cincinnati Bengals annak ellenére nyerte meg a Cleveland Browns elleni mérkőzését, hogy az utolsó negyedben –18 yardot (!) ért el támadásban, azaz csaknem húsz yardot veszített. Ilyen pocsék utolsó 15 percet 1991 óta nem produkált csapat. A Joe Burrow mellett a Jamar Chase, Tee Higgins álomduóval büszkélkedő Bengals óriási mázlival így is megnyerte a mérkőzését, a Browns ugyanis támadásban közel sem volt olyan jó, mint védekezésben, a 17–16-os Cincinnati-vezetéssel kezdődő záró játékrész során egy 36 yardos mezőnygólkísérletig jutott, de azt Andre Szmyt négy és fél perccel a vége előtt elhibázta. A Bengals 2021 óta először nyert az idénynyitóján, és jó hír a szurkolói számára, hogy ennél csak jobb lehet a támadójátéka.

A HÉT VÁLASZA. A holt idény egyik fontos kérdése volt, hogy az évek óta csúcsra járatott Detroit Lions edzői stábjának széthullása milyen hatással lesz a csapatra. Ben Johnson támadókoordinátor és Aron Glenn védőedző is vezetőedző lett máshol, és Johnsonnal a Chicago Bears, illetve Glenn-nel a New York Jets is ígéretes játékot mutatott az első héten. A Lions viszont a Green Bay ellen kifejezetten reménytelenül játszott (leszámítva az újonc Isaac Teslaa zseniális TD-elkapását), támadásban játékonként 4.7 yardot szerzett átlagosan, amire legutóbb a Dan Campbell-éra elején, 2021-ben volt példa. A védelem is hatástalan volt, a nyári kérdésre a válasz elsőre elszomorítónak tűnik. Egy meccsből azonban badarság lenne messzemenő következtetéseket levonni, főleg, ha a liga egyik legerősebb csapata az ellenfél, de a Detroit célja évek óta a Super Bowl, azaz nem létezhet túl erős rivális.

HOLY CRAP



Isaac Teslaa's first NFL catch is the best touchdown you'll see all week...maybe all season. An unbelievable one handed grab that was called incomplete but changed after review. pic.twitter.com/8PHPRuT6hu — Jacob Seus (@Jacob_Seus) September 7, 2025

A HÉT POFONJA. Magyar idő szerint szombat hajnalban a brazíliai Sao Paulóban játszott egymással a Los Angeles Chargers és a Kansas City Chiefs. A kaliforniaiak győzelmével záruló mérkőzés legvitatottabb jelenete során Teair Tart, a Chargers védője az egyik játék után hatalmas pofont adott Travis Kelcének. A Los Angeles a durvaságért 15 yardos büntetést kapott, de Tartot nem állították ki. A YouTube-on közvetített meccsen a szabályokat értelmező szakértő elmondta, hogy a szabály szerint az ütés akkor ér kiállítást, ha zárt ököllel történik, hiába visz bele nagyobb erőt az elkövető, nyitott tenyérrel a pofon nem jár ilyen következményekkel.

Tart does what America wants to do to him for his arrogance. Kelcie instigated and he gets paid for it.



pic.twitter.com/vthC12BWMz — GoPackGo and Bucksin6 🦌 (@Biggwallet) September 6, 2025

Tartnak a meccs későbbi részében több kulcsjátéka is volt, amely győzelemhez segítette a Chargerst. „Nem értem ezt a szabályt – mondta a meccs után Andy Reid, a Chiefs edzője, aki próbált óvatosan fogalmazni, nehogy megbírságolják. – Travis hatalmasat kapott, nem mindegy, hogy ilyenkor hogy áll a tenyere? Ezt meg kell beszélnünk a ligával. Többet nem mondanék, mert nincs erre felesleges pénzem.”

A HÉT BALHÉJA. A Buffalo–Baltimore mérkőzés nagy részében a Ravensnek szinte minden sikerült. A harmadik negyedben DeAndre Hopkins elkapásával 34–19-es vezetést szerzett a csapat, amikor az elkapó és Lamar Jackson irányító a lelátón talált néhány baltimore-i szurkolót, és néhány csapattárssal együtt odamentek, hogy lepacsizzanak. Ám az egyik Buffalo-szimpatizáns Hopkinst és Jacksont is fejbe kólintotta, mire Jackson lökdösni kezdte. „Láttam, hogy megüti D-Hopot, majd engem is, miközben cukkolt minket. Egy pillanatra elfelejtettem, hol vagyok, és meglöktem. Okosabbnak kell lennem, arra vannak a biztonságiak, hogy az ilyet kezeljék” – mondta Jackson, aki megúszta büntetés nélkül. A szurkolót kivezették a stadionból, és az ország összes NFL-meccséről kitiltották.

A HÉT EDZŐI HIBÁJA. A Denver 20–12-re legyőzte a Tennessee-t, a mérkőzés után az újságírók számon kérték Brian Callahanen, miért nem nézette meg videón Elic Ayomanor 23 yardos elkapását, amelyet a játékvezetők tévesen sikertelennek nyilvánítottak. Ayomanor a pályán belül a könyökével ért földet, ami elég ahhoz, hogy az elkapás érvényes legyen (a szabály szerint vagy mindkét lábbal érinteni kell a földet, vagy bármelyik másik testrésszel a tenyéren kívül). Ehhez képest Callahan azt mondta a meccs után: „Egy könyök nem egyenlő a két lábbal. A lábait is le kellett volna tenni ahhoz, hogy megvizsgáltassuk az esetet.” Hétfőn már korrigálta magát. „Nyelvbotlás volt. Természetesen ismerem a szabályt. Elismerem, hogy hibáztam, a pillanat hevében rosszul értelmeztem. Meg kellett volna vizsgáltatni, minden bizonnyal a javunkra ítéltek volna” – mondta utólag.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

PÉNTEK

Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys 24–20

SZOMBAT

Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs 27–21

VASÁRNAP

Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers 20–23

Cleveland Browns–Cincinnati Bengals 16–17

Indianapolis Colts–Miami Dolphins 33–8

New England Patriots–Las Vegas Raiders 13–20

New Orleans Saints–Arizona Cardinals 13–20

New York Jets–Pittsburgh Steelers 32–34

Washington Commanders–New York Giants 21–6

Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers 26–10

Denver Broncos–Tennessee Titans 20–12

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 13–17

Green Bay Packers–Detroit Lions 27–13

Los Angeles Rams–Houston Texans 14–9

HÉTFŐ

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 41–40

KEDD

Chicago Bears–Minnesota Vikings 24–27

A 2. FORDULÓ MŰSORA

PÉNTEK

2.15: Green Bay Packers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars

19.00: Dallas Cowboys–New York Giants

19.00: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Los Angeles Rams

19.00: Miami Dolphins–New England Patriots

19.00: New Orleans Saints–San Francisco 49ers

19.00: New York Jets–Buffalo Bills

19.00: Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks

19.00: Baltimore Ravens–Cleveland Browns

22.05: Indianapolis Colts–Denver Broncos

22.05: Arizona Cardinals–Carolina Panthers

22.25: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

HÉTFŐ

2.20: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

KEDD

1.00: Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

4.00: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)