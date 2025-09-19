Nemzeti Sportrádió

NHL: Kopitar utolsó tengerentúli idényére készül

2025.09.19. 16:12
Fotó: Getty Images
NHL Los Angeles Kings Anze Kopitar
Utolsó tengerentúli szezonjára készül Anze Kopitar, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Los Angeles Kings kétszeres Stanley Kupa-győztes szlovén sztárja.

A 38 esztendős csatárnak a 2025/26-os idény lesz a huszadik az NHL-ben.

„Döntöttem. Nehéz döntés volt, és az energiáim száz százalékát bele fogom adni ebbe a szezonba. Tudom, hogy mindent beleteszek, és pozitív hozzáállással fogok távozni” – fogalmazott Kopitar, aki felesége és gyermekei körében tartott sajtótájékoztatót a Kings edzőtáborában.

A 2012-ben és 2014-ben bajnok szlovén sztár 2006 októberében mutatkozott be az NHL-ben, és csak a Los Angeles kötelékében szolgált. Ötször szerepelt All Star-gálán, kétszer érdemelte ki a legjobb védekező csatárnak járó Selke Trófeát és háromszor a legsportszerűbb hokisnak járó Lady Byng Trófeát.

Kopitar klubcsúcsnak számító 1454 mérkőzésen 1278 pontot gyűjtött, és 29-cel áll a Kings örökrangsorát vezető Marcel Dionne mögött.

 

NHL Los Angeles Kings Anze Kopitar
