NFL-meccs Madridban, jövőre pedig a riói Maracanában

A spanyol fővárosba kihelyezett alapszakaszmeccset a Miami Dolphins és a Washington Commanders vívja november 16-án. A Rio de Janeiróban tartandó jövő évi összecsapás résztvevőit és időpontját később közlik.

A Maracana a Flamengo és a Fluminense hazai pályája, és a brazil futballválogatott mérkőzéseinek is rendre otthont ad. 1950-ben az ikonikus stadion volt a helyszíne annak a meccsnek, amelyen Uruguay legyőzte Brazíliát, és világbajnok lett. Az arénában rendezték a 2014-es labdarúgó-vb döntőjét is, amelyet Németország nyert meg, továbbá a 2016-os olimpiai futballtorna fináléját, amelyben a házigazda Brazília diadalmaskodott.