Már a passzindex szerint is Lamar Jackson minden idők legjobbja

A HÉT JÁTÉKOSA. A kétszeres MVP Lamar Jackson négy passzolt touchdownnal segítette a Baltimore Ravenst a csoportrivális Cleveland Browns legyőzéséhez. Az irányító teljesítménye picit megemelte karrier-passzindexét, amely jelen állás szerint 102.65, immár öt századdal magasabb, mint Aaron Rodgersé, és ezáltal a legjobb a liga történetében – ki hitte volna ezt pár éve, amikor az volt a fő kritika vele szemben, hogy túlságosan egysíkú a játéka? Tavaly december óta Jacksoné a valaha volt legtöbb futott yard irányítóként, így Otto Graham 1952-es bravúrja óta ő az első, aki passzindex és futott yardok tekintetében is minden idők legjobbjának mondhatja magát az NFL-ben.
A HÉT FELTÁMADÁSA. Korai volt temetni a Detroit Lionst a Green Baytől elszenvedett veresége után. Egyrészt a Packers talán a liga legjobb csapata jelenleg, másfelől a Lions a Chicago ellen olyan erődemonstrációt tartott, amely az előző években is jellemezte: támadásban 511 yardot szerzett, 52 pontig jutott, játékonként 8.2 yardot haladt előre, Jared Goff öt touchdownt szerzett. Brian Branch, a Lions védője nem kertelt a meccs után: elmondta, a holt szezonban a Chicago vezetőedzői posztját elfogadó támadókoordinátoruk, Ben Johnson ellen mindent meg akartak tenni. „Ez a meccs mindannyiunknak személyes ügy volt. Ben elárult minket, az edzői stábot és a játékosokat is. Még mindig imádjuk őt, tudjuk, mennyire remek edző és ember, de ez a meccs most arról szólt, hogy bizonyítsunk neki” – mondta Branch, aki elmondta, Johnson döntésében az volt az igazán sértő számukra, hogy csoportriválishoz szerződött, amit a Lions szurkolói is szóvá tettek a meccs alatt.
A HÉT STATISZTIKÁJA. Az első héthez hasonlóan a másodikon sem volt szüksége Rigoberto Sanchez puntjára az Indianapolis Coltsnak. A csapat ráadásul, ahogy a Miami ellen, úgy a Denverrel szemben sem adta el a labdát. Daniel Jonesnak két mérkőzés kellett ahhoz, hogy valamiben megelőzze Peyton Manning klublegendát: a 2007 februárjában a Coltscal bajnoki címet szerző Manningnek 13 teljes idénye alatt egyetlen meccse volt az Indianapolisnál, amelyen nem adta el labdát és puntra sem volt szükség, Jones mérlege két meccsből kettő!
A HÉT BÜNTETÉSE. Az Indianapolis részéről már az is bravúros volt, hogy felvette a harcot a Denverrel, és a negyedik negyed elején kialakult nyolcpontos különbséget Spencer Shrader két mezőnygóljával kettőre csökkentette a végjátékra. Bo Nix és a Broncos támadóegysége 28–20 után nem tudott újabb pontot szerezni, de a túloldalon „Indiana” Jones vezérletével szívósan zárkózott a Colts. Az utolsó másodpercben 28–26-nál 60 yardos mezőnygóllal fordíthatott volna az Indianapolis, de Shrader eltévesztette a célt. Sohasem talált még be ilyen messziről, a Broncos védőjátékosainak csak arra kellett figyelniük, hogy ne műveljenek olyat, ami szabálytalanságnak tűnhet. Dondrea Tillman viszont megtette azt a szívességet, hogy a tolongásban rátámaszkodott Dalton Tuckerre, a Colts falemberére, amire zászlót is dobtak a bírók, és 15 yarddal közelebb vitték a kísérletet a denveri kapuhoz, és Shrader 45 yardról már betalált. A másodéves Tillman fegyelmezetlensége így csapata győzelmébe került.
A HÉT SÉRÜLÉSE. Több irányító játéka is kérdésessé vált a következő fordulóban a hét végén elszenvedett sérülése miatt. Justin Fields agyrázkódást szenvedett a Jetsben, a washingtoni Jayden Daniels a térdét fájlalja, a Minnesota akcióit irányító J. J. McCarthy a bokáját húzta meg (a San Franciscó-i Brock Purdy pedig már most sem játszhatott az előző heti sérülése miatt). A legrosszabbul Joe Burrow járt, a Cincinnati sztárjának a lábujja sérült meg, műteni kell, ami három hónap kihagyást jelent – ez az NFL-ben majdnem a teljes alapszakaszt lefedi, a Bengalsnak decemberig a 275 millió dolláros Burrow helyett az alig kétmilliós Jake Browninggal kell kihúznia.
A HÉT VÁLASZA. A Miami–New England mérkőzés negyedik negyedében Malik Washington 74 yardos punt visszahordásból szerzett touchdownt a Miaminak, amire a Patriots azonnal válaszolt: a kirúgás után Antonio Gibson 90 yardos visszahordással szintén touchdownt ért el. Az NFL történetében ez mindössze a második alkalom volt, hogy punt-visszahordás TD-re kickoff-visszahordás TD volt a közvetlen válasz. 1992-ben Desmond Howard akciójára válaszolt Deion Sanders egy Washington–Atlanta mérkőzésen.
A HÉT VESZTESE. A Dallas elleni meccsen sokáig úgy tűnt, kikerül a vesztes kategóriából a New York Giants, hiszen az első hat pontot a New York-i csapat szerezte, a második negyed hajrájában 13–3-as előnyben volt, és a második félidőben is háromszor vezetett, 23–20-ra, 30–27-re és 37–34-re. Utolsó előnye az utolsó másodpercben fogyott el Brandon Aubrey 64 yardos mezőnygóljával. A hosszabbítást Russell Wilson eladott labdája után szintén a dallasi rúgó döntötte el, 46 yardról (a négy extra pont mellett négy mezőnygólt szerzett a meccsen úgy, hogy a legközelebbi kísérlete 44 yardos volt), így a Giants hiába vezetett többször is, alulmaradt. A legfájóbb az egészben, hogy Brian Daboll csapata nem kevesebb, mint 14 büntetést kapott a meccs során, és ebbe nem is számoltuk bele az el nem fogadott hibákat, amelyekkel simán húsz fölött zárt volna a Giants – a jövő hét sem lesz könnyebb, a 0–2-es rajtja után vérszomjas Kansas City Chiefs látogat New Yorkba.
A HÉT BALFÉKJE. Addig a pontig egészen szoros volt a Pittsburgh–Seattle összecsapás, míg a 17–14-es Seahawks-vezetésnél Jason Myers kirúgása után touchdownt nem szerzett a vendég csapat, és el nem húzott 10 ponttal. A meccset eldöntő jelenet az újonc Kaleb Johnson és az őt felkészítő edzői stáb óvatlanságából fakadt. A labda a kirúgás után ugyanis a pittsburghi landolózónában (a célterület előtti 20 yardos terület) ért földet, ahonnan Johnsont kikerülve bepattogott a célterületre és ott megállt. A szabályok szerint az ilyenkor a célterületre pattogó vagy guruló labda játékban marad. Ha ilyenkor a rúgó csapat embere ér hozzá, touchdownt szerez, ha a fogadóé, eldöntheti, hogy visszafut vele vagy ott marad és a támadás a 20 yardos vonalról indul. Johnsonnak azonban elég volt a tudat, hogy ő nem ért hozzá a labdához, azt hitte, emiatt nem lehet baj… „Ismerem-e a szabályt vagy sem, nem számít, mert elszúrtam, nem tudom visszacsinálni” – mondta a meccs után Johnson.
A HÉT SZURKOLÓJA. Vasember is ott volt a Cowboys–Giants mérkőzésen. A dallasi szurkoló funkcionális maszkja hibátlan evéshez-iváshoz is.
A HÉT LEGSZEBB JELENETEI AZ ARENA4-EN. James Cook, a Buffalo Bills futója egy néhány yardos játékból varázsolt TD-t, a detroiti Jameson Williams állva hagyta az egész Bears-védelmet, Bo Nix és Patrick Mahomes tűpontos hosszú átadásokkal villant, míg az újonc Isaac TeSlaa újabb elképesztő elkapást mutatott be a Lionsban!
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
PÉNTEK
Green Bay Packers–Washington Commanders 27–18
VASÁRNAP KORA ESTE
Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars 31–27
Dallas Cowboys–New York Giants 40–37 – hosszabbítás után
Detroit Lions–Chicago Bears 52–21
Tennessee Titans–Los Angeles Rams 19–33
Miami Dolphins–New England Patriots 27–33
New Orleans Saints–San Francisco 49ers 21–26
New York Jets–Buffalo Bills 10–30
Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks 17–31
Baltimore Ravens–Cleveland Browns 41–17
VASÁRNAP KÉSŐ ESTE
Indianapolis Colts–Denver Broncos 29–28
Arizona Cardinals–Carolina Panthers 27–22
Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles 17–20
Minnesota Vikings–Atlanta Falcons 6–22
KEDD
Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers 19–20
Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers 9–20
A 3. FORDULÓ MŰSORA
PÉNTEK
2.15: Buffalo Bills–Miami Dolphins (Tv: Arena4)
VASÁRNAP
19.00: Cleveland Browns–Green Bay Packers
19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts
19.00: Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals
19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers
19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
19.00: Tampa Bay Buccaneers–New York Jets
19.00: Washington Commanders–Las Vegas Raiders
19.00: Carolina Panthers–Atlanta Falcons
19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans
22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos
22.05: Seattle Seahawks–New Orleans Saints
22.25: Chicago Bears–Dallas Cowboys
22.25: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)
HÉTFŐ
2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
KEDD
2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)
|AFC Kelet
|Gy-V-D
|1. Buffalo Bills
|2 – 0 – 0
|1.000
|71–50
|+21
|2. New England Patriots
|1 – 1 – 0
|0.500
|46–47
|–1
|3. New York Jets
|0 – 2 – 0
|0.000
|42–64
|–22
|3. Miami Dolphins
|0 – 2 – 0
|0.000
|35–66
|–31
|AFC Észak
|1. Cincinnati Bengals
|2 – 0 – 0
|1.000
|48–43
|+5
|2. Baltimore Ravens
|1 – 1 – 0
|0.500
|81–58
|+23
|3. Pittsburgh Steelers
|1 – 1 – 0
|0.500
|51–63
|–12
|4. Cleveland Browns
|0 – 2 – 0
|0.000
|33–58
|–25
|AFC Dél
|1. Indianapolis Colts
|2 – 0 – 0
|1.000
|62–36
|+26
|2. Jacksonville Jaguars
|1 – 1 – 0
|0.500
|53–41
|+12
|3. Tennessee Titans
|0 – 2 – 0
|0.000
|31–53
|–22
|3. Houston Texans
|0 – 2 – 0
|0.000
|28–34
|–6
|AFC Nyugat
|1. Los Angeles Chargers
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–30
|+17
|2. Las Vegas Raiders
|1 – 1 – 0
|0.500
|29–33
|–4
|2. Denver Broncos
|1 – 1 – 0
|0.500
|48–41
|+7
|4. Kansas City Chiefs
|0 – 2 – 0
|0.000
|38–47
|–9
|NFC Kelet
|1. Philadelphia Eagles
|2 – 0 – 0
|1.000
|44–37
|+7
|2. Washington Commanders
|1 – 1 – 0
|0.500
|39–33
|+6
|3. Dallas Cowboys
|1 – 1 – 0
|0.500
|60–61
|–1
|4. New York Giants
|0 – 2 – 0
|0.000
|43–61
|–18
|NFC Észak
|1. Green Bay Packers
|2 – 0 – 0
|1.000
|54–31
|+23
|2. Minnesota Vikings
|1 – 1 – 0
|0.500
|33–46
|–13
|3. Detroit Lions
|1 – 1 – 0
|0.500
|65–48
|+17
|4. Chicago Bears
|0 – 2 – 0
|0.000
|45–79
|–34
|NFC Dél
|1. Tampa Bay Buccaneers
|2 – 0 – 0
|1.000
|43–39
|+4
|2. Atlanta Falcons
|1 – 1 – 0
|0.500
|42–29
|+13
|3. New Orleans Saints
|0 – 2 – 0
|0.000
|34–46
|–12
|3. Carolina Panthers
|0 – 2 – 0
|0.000
|32–53
|–21
|NFC Nyugat
|1. San Francisco 49ers
|2 – 0 – 0
|1.000
|43–34
|+9
|2. Los Angeles Rams
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–28
|+19
|2. Arizona Cardinals
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–35
|+12
|4. Seattle Seahawks
|1 – 1 – 0
|0.500
|44–34
|+10
A FŐCSOPORTOK ÁLLÁSA
|AFC
|1. Los Angeles Chargers
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–30
|+17
|1. Indianapolis Colts
|2 – 0 – 0
|1.000
|62–36
|+26
|1. Cincinnati Bengals
|2 – 0 – 0
|1.000
|48–43
|+5
|1. Buffalo Bills
|2 – 0 – 0
|1.000
|71–50
|+21
|5. Las Vegas Raiders
|1 – 1 – 0
|0.500
|29–33
|–4
|5. Denver Broncos
|1 – 1 – 0
|0.500
|48–41
|+7
|5. Jacksonville Jaguars
|1 – 1 – 0
|0.500
|53–41
|+12
|5. Pittsburgh Steelers
|1 – 1 – 0
|0.500
|51–63
|–12
|5. Baltimore Ravens
|1 – 1 – 0
|0.500
|81–58
|+23
|5. New England Patriots
|1 – 1 – 0
|0.500
|46–47
|–1
|11. Kansas City Chiefs
|0 – 2 – 0
|0.000
|38–47
|–9
|11. Tennessee Titans
|0 – 2 – 0
|0.000
|31–53
|–22
|11. Houston Texans
|0 – 2 – 0
|0.000
|28–34
|–6
|11. Cleveland Browns
|0 – 2 – 0
|0.000
|33–58
|–25
|11. New York Jets
|0 – 2 – 0
|0.000
|42–64
|–22
|11. Miami Dolphins
|0 – 2 – 0
|0.000
|35–66
|–31
|NFC
|1. San Francisco 49ers
|2 – 0 – 0
|1.000
|43–34
|+9
|1. Tampa Bay Buccaneers
|2 – 0 – 0
|1.000
|43–39
|+4
|1. Green Bay Packers
|2 – 0 – 0
|1.000
|54–31
|+23
|1. Philadelphia Eagles
|2 – 0 – 0
|1.000
|44–37
|+7
|5. Los Angeles Rams
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–28
|+19
|5. Arizona Cardinals
|2 – 0 – 0
|1.000
|47–35
|+12
|7. Seattle Seahawks
|1 – 1 – 0
|0.500
|44–34
|+10
|7. Atlanta Falcons
|1 – 1 – 0
|0.500
|42–29
|+13
|7. Minnesota Vikings
|1 – 1 – 0
|0.500
|33–46
|–13
|7. Detroit Lions
|1 – 1 – 0
|0.500
|65–48
|+17
|7. Washington Commanders
|1 – 1 – 0
|0.500
|39–33
|+6
|7. Dallas Cowboys
|1 – 1 – 0
|0.500
|60–61
|–1
|13. New Orleans Saints
|0 – 2 – 0
|0.000
|34–46
|–12
|13. Carolina Panthers
|0 – 2 – 0
|0.000
|32–53
|–21
|13. Chicago Bears
|0 – 2 – 0
|0.000
|45–79
|–34
|13. New York Giants
|0 – 2 – 0
|0.000
|43–61
|–18