Már a passzindex szerint is Lamar Jackson minden idők legjobbja

A HÉT JÁTÉKOSA. A kétszeres MVP Lamar Jackson négy passzolt touchdownnal segítette a Baltimore Ravenst a csoportrivális Cleveland Browns legyőzéséhez. Az irányító teljesítménye picit megemelte karrier-passzindexét, amely jelen állás szerint 102.65, immár öt századdal magasabb, mint Aaron Rodgersé, és ezáltal a legjobb a liga történetében – ki hitte volna ezt pár éve, amikor az volt a fő kritika vele szemben, hogy túlságosan egysíkú a játéka? Tavaly december óta Jacksoné a valaha volt legtöbb futott yard irányítóként, így Otto Graham 1952-es bravúrja óta ő az első, aki passzindex és futott yardok tekintetében is minden idők legjobbjának mondhatja magát az NFL-ben.

A HÉT FELTÁMADÁSA. Korai volt temetni a Detroit Lionst a Green Baytől elszenvedett veresége után. Egyrészt a Packers talán a liga legjobb csapata jelenleg, másfelől a Lions a Chicago ellen olyan erődemonstrációt tartott, amely az előző években is jellemezte: támadásban 511 yardot szerzett, 52 pontig jutott, játékonként 8.2 yardot haladt előre, Jared Goff öt touchdownt szerzett. Brian Branch, a Lions védője nem kertelt a meccs után: elmondta, a holt szezonban a Chicago vezetőedzői posztját elfogadó támadókoordinátoruk, Ben Johnson ellen mindent meg akartak tenni. „Ez a meccs mindannyiunknak személyes ügy volt. Ben elárult minket, az edzői stábot és a játékosokat is. Még mindig imádjuk őt, tudjuk, mennyire remek edző és ember, de ez a meccs most arról szólt, hogy bizonyítsunk neki” – mondta Branch, aki elmondta, Johnson döntésében az volt az igazán sértő számukra, hogy csoportriválishoz szerződött, amit a Lions szurkolói is szóvá tettek a meccs alatt.

A HÉT STATISZTIKÁJA. Az első héthez hasonlóan a másodikon sem volt szüksége Rigoberto Sanchez puntjára az Indianapolis Coltsnak. A csapat ráadásul, ahogy a Miami ellen, úgy a Denverrel szemben sem adta el a labdát. Daniel Jonesnak két mérkőzés kellett ahhoz, hogy valamiben megelőzze Peyton Manning klublegendát: a 2007 februárjában a Coltscal bajnoki címet szerző Manningnek 13 teljes idénye alatt egyetlen meccse volt az Indianapolisnál, amelyen nem adta el labdát és puntra sem volt szükség, Jones mérlege két meccsből kettő!

Daniel Jones az első két meccsen nem engedte pályára Rigoberto Sanchez puntert (Fotó: Getty Images)

A HÉT BÜNTETÉSE. Az Indianapolis részéről már az is bravúros volt, hogy felvette a harcot a Denverrel, és a negyedik negyed elején kialakult nyolcpontos különbséget Spencer Shrader két mezőnygóljával kettőre csökkentette a végjátékra. Bo Nix és a Broncos támadóegysége 28–20 után nem tudott újabb pontot szerezni, de a túloldalon „Indiana” Jones vezérletével szívósan zárkózott a Colts. Az utolsó másodpercben 28–26-nál 60 yardos mezőnygóllal fordíthatott volna az Indianapolis, de Shrader eltévesztette a célt. Sohasem talált még be ilyen messziről, a Broncos védőjátékosainak csak arra kellett figyelniük, hogy ne műveljenek olyat, ami szabálytalanságnak tűnhet. Dondrea Tillman viszont megtette azt a szívességet, hogy a tolongásban rátámaszkodott Dalton Tuckerre, a Colts falemberére, amire zászlót is dobtak a bírók, és 15 yarddal közelebb vitték a kísérletet a denveri kapuhoz, és Shrader 45 yardról már betalált. A másodéves Tillman fegyelmezetlensége így csapata győzelmébe került.

A HÉT SÉRÜLÉSE. Több irányító játéka is kérdésessé vált a következő fordulóban a hét végén elszenvedett sérülése miatt. Justin Fields agyrázkódást szenvedett a Jetsben, a washingtoni Jayden Daniels a térdét fájlalja, a Minnesota akcióit irányító J. J. McCarthy a bokáját húzta meg (a San Franciscó-i Brock Purdy pedig már most sem játszhatott az előző heti sérülése miatt). A legrosszabbul Joe Burrow járt, a Cincinnati sztárjának a lábujja sérült meg, műteni kell, ami három hónap kihagyást jelent – ez az NFL-ben majdnem a teljes alapszakaszt lefedi, a Bengalsnak decemberig a 275 millió dolláros Burrow helyett az alig kétmilliós Jake Browninggal kell kihúznia.

A HÉT VÁLASZA. A Miami–New England mérkőzés negyedik negyedében Malik Washington 74 yardos punt visszahordásból szerzett touchdownt a Miaminak, amire a Patriots azonnal válaszolt: a kirúgás után Antonio Gibson 90 yardos visszahordással szintén touchdownt ért el. Az NFL történetében ez mindössze a második alkalom volt, hogy punt-visszahordás TD-re kickoff-visszahordás TD volt a közvetlen válasz. 1992-ben Desmond Howard akciójára válaszolt Deion Sanders egy Washington–Atlanta mérkőzésen.

🗣️ MALIK WASHINGTON 74-YARDS TO THE HOUSE! pic.twitter.com/oQpz1wlcYO — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 14, 2025

A HÉT VESZTESE. A Dallas elleni meccsen sokáig úgy tűnt, kikerül a vesztes kategóriából a New York Giants, hiszen az első hat pontot a New York-i csapat szerezte, a második negyed hajrájában 13–3-as előnyben volt, és a második félidőben is háromszor vezetett, 23–20-ra, 30–27-re és 37–34-re. Utolsó előnye az utolsó másodpercben fogyott el Brandon Aubrey 64 yardos mezőnygóljával. A hosszabbítást Russell Wilson eladott labdája után szintén a dallasi rúgó döntötte el, 46 yardról (a négy extra pont mellett négy mezőnygólt szerzett a meccsen úgy, hogy a legközelebbi kísérlete 44 yardos volt), így a Giants hiába vezetett többször is, alulmaradt. A legfájóbb az egészben, hogy Brian Daboll csapata nem kevesebb, mint 14 büntetést kapott a meccs során, és ebbe nem is számoltuk bele az el nem fogadott hibákat, amelyekkel simán húsz fölött zárt volna a Giants – a jövő hét sem lesz könnyebb, a 0–2-es rajtja után vérszomjas Kansas City Chiefs látogat New Yorkba.

A HÉT BALFÉKJE. Addig a pontig egészen szoros volt a Pittsburgh–Seattle összecsapás, míg a 17–14-es Seahawks-vezetésnél Jason Myers kirúgása után touchdownt nem szerzett a vendég csapat, és el nem húzott 10 ponttal. A meccset eldöntő jelenet az újonc Kaleb Johnson és az őt felkészítő edzői stáb óvatlanságából fakadt. A labda a kirúgás után ugyanis a pittsburghi landolózónában (a célterület előtti 20 yardos terület) ért földet, ahonnan Johnsont kikerülve bepattogott a célterületre és ott megállt. A szabályok szerint az ilyenkor a célterületre pattogó vagy guruló labda játékban marad. Ha ilyenkor a rúgó csapat embere ér hozzá, touchdownt szerez, ha a fogadóé, eldöntheti, hogy visszafut vele vagy ott marad és a támadás a 20 yardos vonalról indul. Johnsonnak azonban elég volt a tudat, hogy ő nem ért hozzá a labdához, azt hitte, emiatt nem lehet baj… „Ismerem-e a szabályt vagy sem, nem számít, mert elszúrtam, nem tudom visszacsinálni” – mondta a meccs után Johnson.

🚨🚨ONE OF THE DUMBEST PLAYS EVER🚨🚨#Steelers rookie running back Kaleb Johnson does NOT know the new #NFL kickoff return rules.



Seattle scored a touchdown after Johnson did not field the ball that landed in the landing zone…



OH MY GOODNESS. pic.twitter.com/f8fTMBz9xf — MLFootball (@_MLFootball) September 14, 2025

A HÉT SZURKOLÓJA. Vasember is ott volt a Cowboys–Giants mérkőzésen. A dallasi szurkoló funkcionális maszkja hibátlan evéshez-iváshoz is.

Cowboys fan has a fully functional Iron Man mask 🤣🔥



(via Frankie__robledo/IG) pic.twitter.com/ZhJTEfgPJD — Bleacher Report (@BleacherReport) September 15, 2025

A HÉT LEGSZEBB JELENETEI AZ ARENA4-EN. James Cook, a Buffalo Bills futója egy néhány yardos játékból varázsolt TD-t, a detroiti Jameson Williams állva hagyta az egész Bears-védelmet, Bo Nix és Patrick Mahomes tűpontos hosszú átadásokkal villant, míg az újonc Isaac TeSlaa újabb elképesztő elkapást mutatott be a Lionsban!

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

PÉNTEK

Green Bay Packers–Washington Commanders 27–18

VASÁRNAP KORA ESTE

Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars 31–27

Dallas Cowboys–New York Giants 40–37 – hosszabbítás után

Detroit Lions–Chicago Bears 52–21

Tennessee Titans–Los Angeles Rams 19–33

Miami Dolphins–New England Patriots 27–33

New Orleans Saints–San Francisco 49ers 21–26

New York Jets–Buffalo Bills 10–30

Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks 17–31

Baltimore Ravens–Cleveland Browns 41–17

VASÁRNAP KÉSŐ ESTE

Indianapolis Colts–Denver Broncos 29–28

Arizona Cardinals–Carolina Panthers 27–22

Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles 17–20

Minnesota Vikings–Atlanta Falcons 6–22

KEDD

Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers 19–20

Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers 9–20

A 3. FORDULÓ MŰSORA

PÉNTEK

2.15: Buffalo Bills–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

19.00: Cleveland Browns–Green Bay Packers

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

19.00: Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals

19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers

19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New York Jets

19.00: Washington Commanders–Las Vegas Raiders

19.00: Carolina Panthers–Atlanta Falcons

19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans

22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos

22.05: Seattle Seahawks–New Orleans Saints

22.25: Chicago Bears–Dallas Cowboys

22.25: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

HÉTFŐ

2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

KEDD

2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)



