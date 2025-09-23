Henry hibáit nyögi a Ravens; Reid és Kelce megint megtalálta egymást

A HÉT FORDÍTÁSA. Az előző idényben a bajnoki címig menetelő Philadelphia Eagles a playoff során a Los Angeles Rams ellen szenvedett meg leginkább a győzelemért. Matthew Staffordék most visszatértek Philadelphiába, és sokáig úgy tűnt, visszavágnak a januári vereségért. A harmadik negyed elején 26–7-re elhúzott a Rams, amely azonban több pontot már nem tudott szerezni, az Eagles pedig elkezdett visszakapaszkodni. A hajrában két mezőnygólkísérletet is blokkolt a címvédő, a másodikat az utolsó másodpercben 27–26-os vezetésnél, s ezt követően még Jordan Davis vissza is futott a labdával, és touchdownt szerzett – a 152 kilogrammos falember a legnehezebb játékos az NFL történetében, aki legalább 50 yardos, blokk utáni visszahordásból TD-t ért el.

A HÉT MEGLEPETÉSE. A Green Bay Packers nagyon megszenvedett a Cleveland Browns ellen, az első félidő után 3–0-ra vezetett, és négy perccel a vége előtt is csak 10–0 volt a javára. Úgy tűnt, ha nehezen is, de megszerzi idei harmadik győzelmét, csakhogy a Browns előbb Andre Szmyt mezőnygóljával szépített, majd miután az ellentámadás során Grant Delpit lehalászta Jordan Love passzát, az újonc Quinshon Judkins touchdownjával egyenlíteni tudott. Úgy tűnt, az utolsó szó a Packersé lesz, Brandon McManus ugyanis 10–10-nél győzelmet érő mezőnygólra tett kísérletet – csakhogy Shelby Harris blokkolta a rúgást.

THE KICK IS BLOCKED BY THE BROWNS!!!

MADNESS! pic.twitter.com/LTjlb64u8E — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 21, 2025

Még maradt 27 másodperce a hazai csapatnak, amely 16 yardot haladt előre Joe Flacco vezérletével. Az első héten a Cincinnati ellen hasonló helyzetben 36 yardról hibázó Szmyt 55 yardról a győzelemért rúgott, és ezúttal nem hibázott – a Packers 300 meccs után kapott ki úgy, hogy ilyen későn eladta 10 pontos előnyét, 1967 novemberében még Vince Lombardi irányítása alatt kaptak ki hasonlóan a Don Shula vezette Baltimore Coltstól.

A HÉT VÉDŐJE. A Cincinnatit 48–10-re lemosó Minnesotában élete meccsét játszotta Isaiah Rodgers cornerback, aki csapata második és harmadik touchdownját szerezte védőként. Először Jake Browning passzát halászta le és hordta vissza 87 yardos pick sixért, majd Noah Fant elkapása után kiütötte a tight end kezéből a labdát, felkapta, és 67 yardos visszahordásból ért el TD-t. Rodgers ezt követően sem állt le, a következő Bengals-támadásnál Ja’Marr Chase kezéből ütötte ki a labdát, amelyet már nem ő, hanem csapattársa, Jeff Okudah szedett össze – ebből a labdaszerzésből már a Vikings támadóegysége ért el touchdownt. Nem csoda, hogy ezek után a Pro Football Focus maximálisra, azaz 99.9 pontosra értékelte a teljesítményét.

A HÉT STATISZTIKÁJA. Ez volt az első hét az NFL történetében, amelyen legalább kettő interceptionből visszahordott, punt után visszahordott és blokkolt mezőnygól-kísérlet után visszahordott touchdownt szereztek ligaszerte. Punt után ráadásul két újonc ért el több mint 90 yardos visszahordott TD-t, Tory Horton a Seattle, Jaylin Lane a Washington sima győzelméhez járult hozzá.

A HÉT RÚGÓJA. A Cleveland Browns, a Los Angeles Chargers, a San Francisco 49ers és a Tampa Bay Buccaneers is utolsó másodperces mezőnygóllal nyerte meg a mérkőzését, a clevelandi Andre Szmyt 55, a Los Angeles-i Cameron Dicker 43, a San Franciscó-i Eddy Pineiro 35, a Tampa Bay-i Chase McLaughlin 36 yardról lőtte be a győztes hárompontost. Közülük McLaughlint emelnénk ki, a Buccanneers ugyanis mindhárom idei meccsét az ő utolsó perces mezőnygóljával nyerte meg – soha nem indított még így idényt csapat az NFL-ben.

A HÉT VESZTES JÁTÉKOSA. Ebben az összeállításban talán még sohasem írtunk rosszat Derrick Henryről, de ennek is eljött a napja. Egyetlen futó van a ligában, aki az első három hét mindegyikén elejtette a labdát, és az a Baltimore Ravens kiválósága. Henry ráadásul az első fordulóban a Bills és a harmadikban a Lions ellen is a negyedik negyedben, kiélezett helyzetben hibázott, s mindkét eset következménye vereség lett. Az előző két teljes idényben összesen három fumble-ja volt, azaz nagyon nem jellemző rá a mostani sorozat – a héten a Kansas City elleni rangadón ezt már nem engedheti meg magának, mert az egyik csapat 1–3-ra fog állni, és Henry sokat tehet azért, hogy ne a Baltimore legyen az.

Derrick Henry after the fumble 😭 pic.twitter.com/8zy3Ul1riP — BricksCenter (@BricksCenter) September 23, 2025

A HÉT VESZTES CSAPATA. Három forduló után hat nyeretlen csapat maradt a ligában. A New York Jets, a Miami Dolphins, a Tennessee Titans, a New York Giants és a New Orleans Saints esetében olyan szempontból nincs ebben semmi meglepő, hogy a három forduló alatt legalább 83 pontot engedtek az ellenfeleknek. A Houston Texansnál azonban ez a szám csupán 51, ami 17 pont mérkőzésenként – DeMeco Ryans együttese tavaly megnyerte az AFC Déli csoportját, most viszont máris jókora hátrányba került a liga meglepetéscsapata, a továbbra is hibátlan Indianapolis Colts mögött. A hét végén a Titans ellen lehet javítani.

A HÉT SÉRÜLÉSEI. A San Francisco 49ers három győzelemmel kezdte az idényt, ami kifejezetten biztató a tavalyi betli után, de az Arizona ellen keresztszalag-szakadást szenvedett a térdében a legjobb védője, Nick Bosa, aki ebben az idényben már nem léphet pályára. Rossz napjuk volt a korábbi pittsburghi futóknak is, a Chargersben Najee Harris Achilles-ín-szakadást szenvedett, míg a Cardinalsban James Conner bokája sérült súlyosan – mindkettejük szezonja véget ért. A Giantsben Tyrone Tracy a vállsérülése után megússza legfeljebb néhány hét pihenővel, akárcsak a dallasi CeeDee Lamb és a tampai Mike Evans.

A HÉT PÁLYA SZÉLI PILLANATA. A Kansas City Chiefs elvesztette az első két mérkőzését, és a New York Giants ellen sem mutatott olyan domináns játékot, amit elvárhattunk volna az elmúlt hat Super Bowlból ötön szereplő, hármat megnyerő csapattól. Az első félidő hajrájában még 6–6 volt az állás, Andy Reid vezetőedzőnek fel kellett tüzelnie a társaságot, és erre a legjobb alany Travis Kelce tight end, Patrick Mahomes irányító kedvenc játszótársa volt. (Kelce az első meccsen ütközött csapattársával, Xavier Worthyvel, aki azóta sem játszott vállsérülése miatt, a második fordulóban pedig a kezéből kicsúszó labdát megszerezve került közelebb a győzelemhez a Philadelphia.) Reid az oldalvonal mellett üvöltött a játékossal, meg is lökte, mintegy „visszavágva” a két évvel ezelőtt a San Francisco elleni Super Bowlon történtekért, amikor Kelce rontott neki. Akkor megbeszélték, hogy a győzni akarástól ilyen túlfűtött a hangulat, és imádják egymást. Akárcsak akkor, most is nyert a Kansas City…

Andy Reid is going to beat the fuck out of Travis Kelce pic.twitter.com/3cY2tUmFsl — Pardon My Take (@PardonMyTake) September 22, 2025

A 2024 februárjában történt hasonló eset:

Travis Kelce and Andy Reid on the sidelines 😳



(via @NFLonCBS)pic.twitter.com/mbIlXwHIgb — SportsCenter (@SportsCenter) February 12, 2024

A HÉT LEGSZEBB JELENETEI AZ ARENA4-EN. A 3. forduló vasárnapi játéknapján az Arena4 három meccsének jeleneteiből válogatva készítette el az összeállítást – a Philadelphia utolsó pillanatos blokkolt mezőnygólja és a minnesotai Isaiah Rodgers két touchdownja mellett chicagói varázslattal.

NFL

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

PÉNTEK

Buffalo Bills–Miami Dolphins 31–21

VASÁRNAP KORA ESTE

Cleveland Browns–Green Bay Packers 13–10

Tennessee Titans–Indianapolis Colts 20–41

Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals 48–10

New England Patriots–Pittsburgh Steelers 14–21

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 33–26

Tampa Bay Buccaneers–New York Jets 29–27

Washington Commanders–Las Vegas Raiders 41–24

Carolina Panthers–Atlanta Falcons 30–0

Jacksonville Jaguars–Houston Texans 17–10

VASÁRNAP KÉSŐ ESTE

Los Angeles Chargers–Denver Broncos 23–20

Seattle Seahawks–New Orleans Saints 44–13

Chicago Bears–Dallas Cowboys 31–14

San Francisco 49ers–Arizona Cardinals 16–15

New York Giants–Kansas City Chiefs 9–22

KEDD

Baltimore Ravens–Detroit Lions 30–38

A 4. FORDULÓ MŰSORA

PÉNTEK

2.15: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

15.30: Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings, Dublin (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints

19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns

19.00: New England Patriots–Carolina Panthers

19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles

19.00: Houston Texans–Tennessee Titans

22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts

22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars

22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears

HÉTFŐ

2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

KEDD

1.15: Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)

2.15: Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)