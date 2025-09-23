A Lions újabb erődemonstráció után, pontgazdag meccsen győzte le a Ravenst – videó

A Detroit és a Baltimore is 1–1-es mérleggel várhatta a hétfő esti rangadót. A Lions az első fordulóban meglepően simán kapott ki a csoportrivális Packerstől, hogy aztán több mint 50 pontot szerezve páholja el a Chicagót. A Ravens az első játékhéten nagy előnyt adott le a Buffalo ellen, majd 41–17-re lemosta a pályáról a Clevelandet.

A két csapat ezúttal is termelte a yardokat és a pontokat. A Detroit rögtön az első drive során TD-t ért el, és ezt követően a vendégek mindig egy lépéssel a Ravens előtt voltak. A Baltimore háromszor is egyenlített, de a negyedik negyedben előbb a TD-re csak mezőnygóllal válaszoltak, majd Derrick Henry sorozatban a harmadik héten is fumblet vétett, így 38–30-ra nyert a Lions, amely ezzel a győzelemmel ismét a favoritok közé emelkedett.

Ez nem Lamar Jacksonon múlt. A Baltimore irányítójának 27 átadásából 21 pontos volt, 288 yardot passzolt három hatpontos kíséretében, ezzel 148.1-es irányítómutatóval zárt. Kedvenc célpontja Mark Andrews (hat elkapás, 91 yard, 2 TD) és Rashod Bateman volt (öt elkapás, 63 yard, 1 TD). A futójáték korlátozottan működött, Derrick Henry mindössze 50 yarddal zárt egy touchdown mellett, ráadásul 2023-ban és 2024-ben összesen annyi fumbleje volt 694 labdaérintésből (3), mint idén három forduló után 43 labdaérintésből. A futójáték gyengélkedésében szerepet játszott az is, hogy a Baltimore támadófala nem mindig volt a helyzet magaslatán, a Lions hétszer is sackelte Jacksont. A Ravens az első három meccsen 111 pontot szerzett, mégis negatív mérleggel áll, ez új rekord az NFL-ben. Lamar Jackson a 10. irányító az NFL-ben, aki legalább kilenc passzolt TD-vel áll eladott labda nélkül három meccs után. A többi kilenc játékosnak összesen egy veresége van, míg Jacksonnak kettő.

A Lions elsősorban a futójátékra alapozva nyert. David Montgomery (12 labdacipelés, 151 yard) és Jahmyr Gibbs (22 labdacipelés, 67 yard) is két touchdownt ért el. Csaknem kilencven éve, 1936 óta nem volt olyan mérkőzés, hogy két Detroit-játékos is legalább két TD-t fusson. Jared Goff 202 passzolt yarddal és egy hatpontossal fejezte be a meccset, ezt Amon-Ra St. Brown (hét elkapás, 77 yard) kapta el. A Lions a legutóbbi két meccsén 90 pontot szerzett, erre legutóbb 1962-ben volt képes.

NFL

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, keddi mérkőzés

Baltimore Ravens–Detroit Lions 30–38 (7–7, 7–7, 7–7, 9–17)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Buffalo Bills–Miami Dolphins 31–21 (7–7, 7–7, 7–0, 10–7)

VASÁRNAP KORA ESTE

Cleveland Browns–Green Bay Packers 13–10 (0–0, 0–3, 0–7, 13–0)

Tennessee Titans–Indianapolis Colts 20–41 (3–17, 3–3, 7–14, 7–7)

Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals 48–10 (14–0, 20–3, 14–0, 0–7)

New England Patriots–Pittsburgh Steelers 14–21 (0–7, 7–7, 0–0, 7–7)

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 33–26 (7–10, 0–9, 14–7, 12–0)

Tampa Bay Buccaneers–New York Jets 29–27 (3–3, 17–3, 3–0, 6–21)

Washington Commanders–Las Vegas Raiders 41–24 (7–3, 13–7, 14–0, 7–14)

Carolina Panthers–Atlanta Falcons 30–0 (7–0, 3–0, 10–0, 10–0)

Jacksonville Jaguars–Houston Texans 17–10 (7–0, 0–3, 3–0, 7–7)

VASÁRNAP KÉSŐ ESTE

Los Angeles Chargers–Denver Broncos 23–20 (3–0, 7–7, 3–10, 10–3)

Seattle Seahawks–New Orleans Saints 44–13 (21–0, 17–6, 6–0, 0–7)

Chicago Bears–Dallas Cowboys 31–14 (14–3, 10–11, 7–0, 0–0)

San Francisco 49ers–Arizona Cardinals 16–15 (0–0, 6–3, 0–3, 10–9)

New York Giants–Kansas City Chiefs 9–22 (0–3, 6–6, 0–7, 3–6)