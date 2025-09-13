Nemzeti Sportrádió

A háromszoros Stanley-kupa-győztes Fleury egy meccsre visszatér Pittsburghbe

2025.09.13. 09:08
Marc-André Fleury a Stanley-kupával 2017-ben (Fotó: Getty Images)
Marc-André Fleury, a háromszoros Stanley-kupa-győztes jégkorongkapus egy mérkőzésre szóló szerződést írt alá az észak-amerikai profi ligában (NHL) szereplő Pittsburgh Penguinsszel, és az egyezség szerint a Columbus Blue Jackets elleni, szeptember 27-i felkészülési találkozón pályára lép. A hírt az NHL-es klub jelentette be.

A 40 éves Fleury nyáron visszavonult, de mivel sikereinek nagy részét a Pittsburghgel aratta, kedves gesztusként a Penguins lehetőséget ad neki, hogy hazai közönség előtt búcsúzhasson el. Ennek nyomán most úgynevezett próbaszerződést kellett aláírnia, hogy az előidényben is szerepelhessen.

Fleuryt a Pittsburgh a 2003-as NHL-draft első körében az első helyen foglalta le. A kapus 13 idény alatt 691 mérkőzést játszott a klub színeiben, s 44 alkalommal nem kapott gólt. Fleury vezeti a Pittsburgh kapusainak örökranglistáját a kapott gólok átlagában (2.58), egyszeres Vezina-trófea-győztes (2021) – az elismerést az alapszakasz végén a legjobbnak elismert kapusnak ítélik oda. A Pittsburgh tagjaként 2009-ben, 2016-ban és 2017-ben nyerte meg a Stanley-kupát.

Miután Fleury 2017-ben elhagyta a Pittsburghöt, a Vegas, a Chicago és a Minnesota kapuját védte.

(MTI)

 

