A Kansas City Chiefsnek idén már a saját csoportjában is erős kihívói lesznek

Az előző idényben a Kansas City Chiefs képviselte a főcsoportot a Super Bowlban, de a sorozatban a harmadik bajnoki címére törő csapat New Orleansban elhasalt a Philadelphia Eagles ellen. A Chiefsnek már a saját csoportjában is erős kihívói lesznek, míg a konferencia másik két nagyágyúja, a Baltimore és a Buffalo magabiztosabban célozhatja meg az újabb csoportelsőséget.

Összeállításunkban csoportról csoportra végigmegyünk a csapatokon, több adat között a klubok ESPN-indexét is kiemeljük – az amerikai szakoldal nemcsak aszerint értékelte 100-as skálán és tette sorrendbe a csapatokat, hogy idén milyenek a kilátásaik, hanem a következő évek kilátásai szerint is osztályozott.

DÉLI CSOPORT

HOUSTON TEXANS

Első idény: 2002

Tavalyi mérleg: 10–7 (a playoffban 1–1)

Vezetőedző: DeMeco Ryans (2023 óta)

Kezdő irányító: C. J. Stroud (2023 óta)

Stadion: NRG Stadium (2002 óta, 72 220 férőhely, zárható tető, műfű)

ESPN-index: 84.1 (8.)

A biztató 2023-as kezdés után a támadójáték visszaesett 2024-ben, a Rams stábjától elcsábított Nick Caley új támadóedző feladata lesz, hogy visszaterelje a helyes útra a Texanst, amelynek védelme a liga egyik legjobbja. A houstoni csapat 2002 óta íródó története során először juthat be sorozatban háromszor a playoffba.

INDIANAPOLIS COLTS

Első idény: 1953 (Baltimore Colts néven)

Tavalyi mérleg: 8–9

Vezetőedző: Shane Steichen (2023 óta)

Kezdő irányító: Anthony Richardson (2023 óta)

Stadion: Lucas Oil Stadium (2008 óta, 63 000 férőhely, fedett, műfű)

ESPN-index: 70.6 (27.)

A Coltsot 1997 óta irányító Jim Irsay tulajdonos májusi halála után a lányai vezetik a klubot, amely Anrew Luck 2019-es visszavonulása óta irányítóválságban szenved, és a 2023-as drafton elvitt Richardson sérülékenysége nem könnyít a helyzeten. Az Indianapolis tíz éve nem nyerte meg a csoportját és négy éve nem jutott be a rájátszásba.

JACKSONVILLE JAGUARS

Első idény: 1995

Tavalyi mérleg: 4–13

Vezetőedző: Liam Coen (új)

Kezdő irányító: Trevor Lawrence (2021 óta)

Stadion: EverBank Stadium (1995 óta, 67 817 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 75.7 (20.)

Immár négy éve, hogy Lawrence óriási ígéretként az NFL-be érkezett, de még mindig nem tartozik a liga szűk elitjéhez a posztján. Talán a cornerbackként és elkapóként egyaránt bevethető Travis Hunter draftolása, valamint a Tampa Bayből érkező új vezetőedző, Coen jelenléte változtat a helyzeten, és elindul felfelé Lawrence és a Jaguars.

Trevor Lawrence eddig nem váltotta meg a világot Jacksonville-ben (Fotó: Getty Images)

TENNESSEE TITANS

Első idény: 1960 (Houston Oilers néven)

Tavalyi mérleg: 3–14

Vezetőedző: Brian Callahan (2024 óta)

Kezdő irányító: Cam Ward (újonc)

Stadion: Nissan Stadium (1999 óta, 69 143 férőhely, nyitott, műfű)

ESPN-index: 72.1 (25.)

Öt éve nem szerepelt a rájátszásban a Titans, amely akkor csoportgyőztesként jutott tovább. Callahan második idényében a draftelső Ward segíthet a cél elérésében, ehhez meg kell találniuk a közös hangot, ami az előző irányító, Will Levis esetében nem sikerült.

ÉSZAKI CSOPORT

BALTIMORE RAVENS

Első idény: 1996

Tavalyi mérleg: 12–5 (a playoffban 1–1)

Vezetőedző: John Harbaugh (2008 óta)

Kezdő irányító: Lamar Jackson (2018 óta)

Stadion: M&T Bank Stadium (1998 óta, 70 745 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 92.1 (2.)

Amióta a Ravens stábja Jacksonra szabta a csapat támadójátékát, kevés jobb csapat van a ligában a Ravensnél. Derrick Henry tavalyi érkezésével még olajozottabban működik a támadógépezet, és mivel a védelem hét első körös játékossal büszkélkedhet, minden esély megvan arra, hogy egymás után harmadszor csoportgyőztesként jut a rájátszásba a Baltimore.

CINCINNATI BENGALS

Első idény: 1968

Tavalyi mérleg: 9–8

Vezetőedző: Zac Taylor (2019 óta)

Kezdő irányító: Joe Burrow (2020 óta)

Stadion: Paycor Stadium (2000 óta, 65 515 férőhely, nyitott, műfű)

ESPN-index: 79.1 (15.)

Burrow mellett a két sztárelkapó, Ja’Marr Chase és Tee Higgins is új szerződést kapott, de a támadófal problémái továbbra is megoldatlannak tűnnek. A védelem rendbetétele a régi-új Bengals-edző, az elmúlt három évet a Notre Dame egyetemi csapatánál töltő Al Golden feladata lesz, ha egységet teremt, a Bengals újra tényező lehet az AFC-ben.

CLEVELAND BROWNS

Első idény: 1946

Tavalyi mérleg: 3–14

Vezetőedző: Kevin Stefanski (2020 óta)

Kezdő irányító: Joe Flacco (visszatérő)

Stadion: Huntington Bank Field (1999 óta, 67 431 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 71.3 (26.)

A hatodik idényének vág neki a Browns Stefanski vezetésével, a kétszer is az év edzőjének megválasztott szakember a tavalyi 3–14-es fiaskó után támadókoordinátort váltott és visszahívta a 2023-as idény hősét, a már 40 éves Flaccót, aki a három fiatal irányító mellett kezdő lesz az új idényben. Ha épül is a jövő Clevelandben, a folyamat lassabb a vártnál.

PITTSBURGH STEELERS

Első idény: 1933 (Pittsburgh Pirates néven)

Tavalyi mérleg: 10–7 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Mike Tomlin (2007 óta)

Kezdő irányító: Aaron Rodgers (új)

Stadion: Acrisure Stadium (2001 óta, 68 400 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 75.1 (22.)

Bár egy darabig úgy tűnhetett, hogy a Steelers beáldozza ezt az idényt egy magas 2026-os draftcetli és egy ígéretes fiatal irányító érdekében, Rodgers és Jalen Ramsey szerződtetése új reményeket ébresztett a szurkolókban. Mike Tomlin 18 éve alatt egyszer sem volt negatív a csapat mérlege, a sorozat meghosszabbítása azon múlhat, mennyire áll össze és marad egészséges a támadófal, illetve egészséges marad-e a 41 éves QB.

Aaron Rodgers 41 évesen érkezett a Steelershez (Fotó: Getty Images)

KELETI CSOPORT

BUFFALO BILLS

Első idény: 1960

Tavalyi mérleg: 13–4 (a playoffban 2–1)

Vezetőedző: Sean McDermott (2017 óta)

Kezdő irányító: Josh Allen (2018 óta)

Stadion: Highmark Stadium (1973 óta, 71 608 férőhely, nyitott, műfű)

ESPN-index: 87.7 (4.)

Az utolsó idényét kezdi meg a csapat az 1973-ban átadott stadionjában, mielőtt a New Highmarkba költözik 2026-ban. Josh Allennel a Bills évek óta a liga egyik legjobbja, de a Super Bowlba jutáshoz a Kansas Cityt is le kellene győznie végre a rájátszásban – az alapszakaszban Allen 4–1-re áll, de a playoffban Patrick Mahomes vezeti az egymás elleni összevetést 4–0-ra.

MIAMI DOLPHINS

Első idény: 1966

Tavalyi mérleg: 8–9

Vezetőedző: Mike McDaniel (2022 óta)

Kezdő irányító: Tua Tagovailoa (2020 óta)

Stadion: Hard Rock Stadium (1987 óta, 64 767 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 72.1 (24.)

A Dolphins 16 éve nem nyerte meg a csoportját, és 25 éve nem nyert meccset a rájátszásban. A Bills dominanciája miatt utóbbira nagyobb esély van, de ahhoz el is kellene jutni a playoffig. A támadóegység évek óta kiváló – már amikor Tagovailoa egészséges –, de a védelemben több lyuk is van, ami aggasztó.

NEW ENGLAND PATRIOTS

Első idény: 1960 (Boston Patriots néven)

Tavalyi mérleg: 4–13

Vezetőedző: Mike Vrabel (új)

Kezdő irányító: Drake Maye (2024 óta)

Stadion: Gillette Stadium (2002 óta, 64 628 férőhely, nyitott, műfű)

ESPN-index: 77.2 (18.)

Az idén már egy olyan játékos sincs a keretben, aki részese volt a Tom Bradyvel megszerzett hat Super Bowl-győzelem valamelyikének. Ugyanakkor jönnek a fiatal tehetségek, akikkel mélyről kezdte az újjáépítést a Patriots. A klub egy év után megvonta a bizalmat Jerod Mayótól, és a tapasztaltabb, Bradyvel játékosként három bajnoki címet nyerő Vrabelt bízta meg a csapat vezetésével.

A játékosként Tom Bradyvel három bajnoki címet nyerő Mike Vrabel feladata, hogy visszajuttassa a legjobbak közé a New Englandet (Fotó: Getty Images)

NEW YORK JETS

Első idény: 1960 (New York Titans néven)

Tavalyi mérleg: 5–12

Vezetőedző: Aaron Glenn (új)

Kezdő irányító: Justin Fields (új)

Stadion: MetLife Stadium (2010 óta, 82 500 férőhely, nyitott, műfű)

ESPN-index: 69.4 (29.)

Az összes amerikai major sportot figyelembe véve a Jetsé a leghosszabb idő, amióta képtelen bejutni a rájátszásba, és valóságos csoda lenne, ha a 2010 óta tartó várakozás ebben az idényben érne véget. Az új irányítóval felálló támadóegységet a Glenn-nel együtt Detroitból érkező Tanner Engstrand koordinátornak kellene összekovácsolnia.

NYUGATI CSOPORT

DENVER BRONCOS

Első idény: 1960

Tavalyi mérleg: 10–7 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Sean Payton (2023 óta)

Kezdő irányító: Bo Nix (2024 óta)

Stadion: Empower Field at Mile High (2001 óta, 76 125 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 85 (7.)

A liga legjobb támadófala és védelme segítségével a Nix-vezette csapat már az irányító újoncévében bejutott a rájátszásba. A védőegység tovább erősödött, de ahhoz, hogy a Broncosnak esélye legyen elvenni a csoportgyőzelmet a Kansas Citytől, sokkal jobb futójátékra lenne szükség – kérdés, a J.K. Dobbins, RJ Harvey duó egyikében ott van-e a megoldás.

KANSAS CITY CHIEFS

Első idény: 1960 (Dallas Texans néven)

Tavalyi mérleg: 15–2 (a playoffban 2–1)

Vezetőedző: Andy Reid (2013 óta)

Kezdő irányító: Patrick Mahomes (2018 óta)

Stadion: Arrowhead Stadium (1972 óta, 76 416 férőhely, nyitott, fű)

ESPN-index: 89.5 (3.)

Tavaly az alapszakaszban számos meccset nyert meg a Chiefs, amelyet el kellett volna veszítenie, a szerencséje végül a Super Bowlban fogyott el, így nem sikerült az NFL-történeti triplázás. Ám amíg Mahomes az irányító és Reid a vezetőedző, a Kansas City ott lesz a bajnoki cím esélyesei között.

LAS VEGAS RAIDERS

Első idény: 1960 (Oakland Raiders néven)

Tavalyi mérleg: 4–13

Vezetőedző: Pete Carroll (új)

Kezdő irányító: Geno Smith (új)

Stadion: Allegiant Stadium (2020 óta, 65 000 férőhely, fedett, fű)

ESPN-index: 77.9 (16.)

Nem mondhatni, hogy a Las Vegasba költözése óta a Raiders az állandóság megtestesítője: öt idény alatt a negyedik vezetőedző dirigál, és sorozatban a negyedik évet kezdi új irányítóval a klub. Carroll és Smith legalább Seattle-ből ismeri egymást, és Brock Bowers, valamint Ashton Jeanty személyében a liga legtehetségesebb fiatal tight endje és futója van a keretében. A védelemmel azonban továbbra is súlyos problémák lehetnek.

Pete Carroll és Geno Smith Seattle után Las Vegasban is a playoffba jutna (Fotó: Getty Images)

LOS ANGELES CHARGERS

Első idény: 1960

Tavalyi mérleg: 11–6 (a playoffban 0–1)

Vezetőedző: Jim Harbaugh (2024 óta)

Kezdő irányító: Justin Herbert (2020 óta)

Stadion: SoFi Stadium (2017 óta, 71 000 férőhely, fedett, műfű)

ESPN-index: 82.3 (12.)

Az 1961-től 2016-ig San Diegóban működő csapat keretében egyedül Denzel Perryman maradt a Kalifornia déli csücskében eltöltött időszakból. Ha az idei újoncok is olyan jók lesznek, mint a tavalyiak, a Chargers ismét versenybe száll a Kansas Cityvel és a Denverrel a csoportelsőségért.

Folytatása következik: jövő héten az NFC csapatairól írunk.

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Szeptember 5., péntek

2.20: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys

Szeptember 6., szombat

2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs, Sao Paulo

Szeptember 7., vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals

19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins

19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders

19.00: New Orleans Saints–Arizona Cardinals

19.00: New York Jets–Pittsburgh Steelers

19.00: Washington Commanders–New York Giants

19.00: Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers

22.05: Denver Broncos–Tennessee Titans

22.05: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers

22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions

22.25: Los Angeles Rams–Houston Texans

Szeptember 8., hétfő

2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens

Szeptember 9., kedd

2.15: Chicago Bears–Minnesota Vikings