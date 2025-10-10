Nemzeti Sportrádió

Amerikából jöttem: sosem volt még ennyire egyben az NFL-mezőny?

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2025.10.10. 18:38
null
Címkék
Amerikából jöttem NFL podcast
Öt hét után nincs már veretlen csapat az NFL-ben, sőt, a címvédő Eagles egy héten belül kétszer is kikapott – ezek is szóba kerültek az Amerikából jöttem podcast legfrissebb részében.
Amerikai sportok
10 órája

New Yorkban szenvedett meglepően sima vereséget a címvédő Eagles – videó

Az újonc Jaxson Dart is remekelt, de a három TD-t szerző Cam Skattebo volt a hős.

 

NFL
6. FORDULÓ
Péntek
New York Giants–Philadelphia Eagles 34–17 (13–10, 7–7, 7–0, 7–0)
Vasárnap
15.30: New York Jets–Denver Broncos, London (Tv: Arena4)
19.00: Indianapolis Colts–Arizona Cardinals
19.00: Miami Dolphins–Los Angeles Chargers
19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns
19.00: Carolina Panthers–Dallas Cowboys
19.00: New Orleans Saints–New England Patriots
19.00: Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
19.00: Baltimore Ravens–Los Angeles Rams
22.05: Las Vegas Raiders–Tennessee Titans
22.25: Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
22.25: Green Bay Packers–Cincinnati Bengals
Hétfő
2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)
Kedd
1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)
2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)
Szabadnapos: Houston Texans, Minnesota Vikings

 

Amerikából jöttem NFL podcast
Legfrissebb hírek

New Yorkban szenvedett meglepően sima vereséget a címvédő Eagles – videó

Amerikai sportok
10 órája

Elfogytak a hibátlan csapatok az NFL-ben, a Jets továbbra is reménytelen

Amerikai sportok
2025.10.07. 16:29

NFL: hihetetlen hajrá után megverte a Chiefst a Jaguars

Amerikai sportok
2025.10.07. 10:18

Csoportrangadót nyert a Patriots, már nincs hibátlan csapat az NFL-ben – videók

Amerikai sportok
2025.10.06. 08:43

NFL: a Broncos két TD-s hátrányból felállva elvette a címvédő Eagles veretlenségét

Amerikai sportok
2025.10.05. 23:12

Megkéselték Indianapolisban a New York Jets korábbi irányítóját

Amerikai sportok
2025.10.04. 23:40

Gyász: 39 évesen elhunyt a Baltimore Ravens korábbi Super Bowl-győztes játékosa

Amerikai sportok
2025.10.04. 10:10

Amerikából jöttem: új királya van New Yorknak az NFL-ben?

Amerikai sportok
2025.10.03. 15:38
Ezek is érdekelhetik