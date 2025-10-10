Amerikából jöttem: sosem volt még ennyire egyben az NFL-mezőny?

NFL

6. FORDULÓ

Péntek

New York Giants–Philadelphia Eagles 34–17 (13–10, 7–7, 7–0, 7–0)

Vasárnap

15.30: New York Jets–Denver Broncos, London (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–Arizona Cardinals

19.00: Miami Dolphins–Los Angeles Chargers

19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns

19.00: Carolina Panthers–Dallas Cowboys

19.00: New Orleans Saints–New England Patriots

19.00: Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–Los Angeles Rams

22.05: Las Vegas Raiders–Tennessee Titans

22.25: Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

22.25: Green Bay Packers–Cincinnati Bengals

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)

2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Houston Texans, Minnesota Vikings