Amerikából jöttem: sosem volt még ennyire egyben az NFL-mezőny?

NFL
6. FORDULÓ
Péntek
New York Giants–Philadelphia Eagles 34–17 (13–10, 7–7, 7–0, 7–0)
Vasárnap
15.30: New York Jets–Denver Broncos, London (Tv: Arena4)
19.00: Indianapolis Colts–Arizona Cardinals
19.00: Miami Dolphins–Los Angeles Chargers
19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns
19.00: Carolina Panthers–Dallas Cowboys
19.00: New Orleans Saints–New England Patriots
19.00: Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
19.00: Baltimore Ravens–Los Angeles Rams
22.05: Las Vegas Raiders–Tennessee Titans
22.25: Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
22.25: Green Bay Packers–Cincinnati Bengals
Hétfő
2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)
Kedd
1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)
2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)
Szabadnapos: Houston Texans, Minnesota Vikings