NBA: továbbra is hibátlan az OKC és a Cavs, a Lakers AD 38 pontjával nyert – videók

A WOLVES MEGVERTE A 2–3-AS MÉRLEGRE ZUHANÓ NUGGETSET
GYŐZÖTT A LAKERS: LEBRON JAMES ÚJABB CSÚCSOT ÉRT EL, ANTHONY DAVIS 38 PONTOT SZÓRT
TOVÁBBRA IS HIBÁTLAN AZ OKC ÉS A CAVS
TATUM ISMÉT 30 FÖLÖTT ZÁRT, GYŐZÖTT A CÍMVÉDŐ
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Boston Celtics 109–124
Cleveland Cavaliers–Orlando Magic 120–109
Detroit Pistons–New York Knikcks 98–128
Atlanta Hawks–Sacramento Kings 115–123
Brooklyn Nets–Chicago Bulls 120–112
Toronto Raptors–Los Angeles Lakers 125–131
New Orleans Pelicans–Indiana Pacers 125–118
Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets 119–116
Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder 114–127