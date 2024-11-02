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NBA: továbbra is hibátlan az OKC és a Cavs, a Lakers AD 38 pontjával nyert – videók

CS. M.CS. M.
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2024.11.02. 08:38
AD 38 pontig jutott, de LeBron James is remekelt... (Fotó: Getty Images)
Címkék
videók NBA NBA-alapszakasz
A múlt évadban főcsoportdöntős Minnesota Timberwolves 119–116-ra legyőzte a 2023-as bajnok Denver Nuggetset a játéknap rangadóján az NBA alapszakaszában, de győzött a Los Angeles Lakers, a címvédő Boston Celtics és az egyaránt hibátlan mérleggel álló Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers duó is.

 

A WOLVES MEGVERTE A 2–3-AS MÉRLEGRE ZUHANÓ NUGGETSET

GYŐZÖTT A LAKERS: LEBRON JAMES ÚJABB CSÚCSOT ÉRT EL, ANTHONY DAVIS 38 PONTOT SZÓRT

TOVÁBBRA IS HIBÁTLAN AZ OKC ÉS A CAVS 

TATUM ISMÉT 30 FÖLÖTT ZÁRT, GYŐZÖTT A CÍMVÉDŐ 

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Boston Celtics 109–124
Cleveland Cavaliers–Orlando Magic 120–109
Detroit Pistons–New York Knikcks 98–128
Atlanta Hawks–Sacramento Kings 115–123
Brooklyn Nets–Chicago Bulls 120–112
Toronto RaptorsLos Angeles Lakers 125–131
New Orleans Pelicans–Indiana Pacers 125–118
Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets 119–116
Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder 114–127 

videók NBA NBA-alapszakasz
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