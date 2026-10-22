Nemzeti Sportrádió

Anthony Edwards 45 pontos teljesítménnyel tette tönkre Janisz Adetokunbo bemutatkozását a Miamiban – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.10.22. 09:09
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Anthony Edwards parádés teljesítménnyel indította az idényt (Fotó: Getty Images)
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Indiana Pacers Golden State Warriors Anthony Edwards NBA Los Angeles Lakers NBA-alapszakasz Minnesota Timberwolves Miami Heat Luka Doncic
11 mérkőzést rendeztek magyar idő szerint csütörtök hajnalban az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA). Vereséggel mutatkozott be a MIlwaukee-tól távozó Janisz Adetokunbo a Miami Heatben, a Los Angeles Lakers simán verte a Golden State Warriorst, Tyrese Haliburton győzelemmel tért vissza hosszú sérüléséből, míg Kawhi Leonard 23 ponttal érkezett vissza Torontóba.

A nyáron 13 idény után a Milwaukee Buckstól távozó Janisz Adetokunbónak nem sikerült jól a bemutatkozása a Miamiban. A görög hiába szerzett harminc pontot, a félidőre már tíz ponttal vezetett a Minnesota, a különbség pedig csak nőtt a második játékrészben. A vendégeknél Anthony Edwards kilenc triplát is elsüllyesztett, és végül 45 ponttal zárt. Wilt Chamberlain és Michael Jordan után ő lett a harmadik játékos az NBA-ben, aki legalább két idénynyitó meccsen is negyven pont fölé jut. A Timberwolves 21 triplát dobott be, és végül 131–106-ra nyert Miamiban.

Tyrese Haliburton még a 2025-ös döntőben szenvedett Achilles-ín-szakadást. 16 hónap kihagyás után első alapszakaszmeccsén bravúros teljesítménnyel tért vissza az Indianába. A Pacers a negyedik negyedben hatpontos hátrányban volt, de másfél perc alatt tíz pontot szerzett válasz nélkül, ebből Haliburton hatot tett a közösbe. A 486 nap eltelte után ismét játszó Haliburton 23 pontos, 12 gólpasszos dupla duplát ért el a New Orleans Pelicans vendégeként, a Pacers pedig hárompontos győzelmet aratott. A mérkőzés után Haliburton a könnyeivel küzdve nyilatkozott.

A Los Angeles Lakers a Golden State Warriorst fogadta. Az első félidőben Luka Doncic és Stephen Curry is varázsolt. Utóbbi húsz, előbbi 23 pontig jutott, a szlovén a második negyedet egy félpályás buzzer beaterrel zárta le. A második félidő az első Los Angeles-i mérkőzését játszó Walker Kesslerről szólt, aki hibátlan (12/12) mérleggel zárt mezőnyből és 26 pontig jutott. A Lakers végül simán nyert 127–105-re, Doncic 28 ponttal, nyolc lepattanóval és hét gólpasszal volt a mezőny legjobbja.

Damian Lillard 41 pontos hazai győzelemmel tért vissza Portlandbe. Lillard a Phoenix elleni sikerből hat triplával (meccs legtöbbje), 25 ponttal (meccs legtöbbje) és hat assziszttal vette ki a részét. Ja Morant első portlandi meccsén 14 pontig, öt lepattanóig, három labdaszerzésig és nyolc gólpasszig jutott.

Julius Randle remekül mutatkozott be a Brooklynban: 33 pontja mellé nyolc lepattanót és hét asszisztot ért el. A dolog szépséghibája, hogy így is a Charlotte Hornets nyert.

A Kevin Durant, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun trió összesen 83 pontig jutott a Dallas ellen, ez pedig bőven elég volt a Houston győzelméhez.

NBA
ALAPSZAKASZ
Washington Wizards–Milwaukee Bucks 128–116 (25–23, 26–33, 39–37, 38–23)
Orlando Magic–Atlanta Hawks 125–132 (33–28, 29–44, 38–27, 25–33)
Toronto Raptors–Chicago Bulls 135–92 (43–23, 26–21, 34–27, 32–21)
Miami Heat–Minnesota Timberwolves 106–131 (32–34, 27–35, 22–30, 25–32)
Brooklyn Nets–Charlotte Hornets 103–110 (23–27, 25–27, 33–32, 22–24)
New Orleans Pelicans–Indiana Pacers 120–123 (31–38, 35–18, 26–30, 28–37)
Memphis Grizzles–Utah Jazz 123–103 (29–31, 35–20, 34–28, 25–24)
Houston Rockets–Dallas Mavericks 128–110 (32–26, 38–12, 30–38, 28–34)
Portland Trail Blazers–Phoenix Suns 124–83 (43–12, 29–27, 35–27, 17–17)
Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 127–105 (34–33, 32–19, 36–16, 25–37)
Los Angeles Clippers–Sacramento Kings 121–96 (41–29, 20–25, 32–16, 28–26)

 

Indiana Pacers Golden State Warriors Anthony Edwards NBA Los Angeles Lakers NBA-alapszakasz Minnesota Timberwolves Miami Heat Luka Doncic
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