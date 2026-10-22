Anthony Edwards 45 pontos teljesítménnyel tette tönkre Janisz Adetokunbo bemutatkozását a Miamiban – videó

A nyáron 13 idény után a Milwaukee Buckstól távozó Janisz Adetokunbónak nem sikerült jól a bemutatkozása a Miamiban. A görög hiába szerzett harminc pontot, a félidőre már tíz ponttal vezetett a Minnesota, a különbség pedig csak nőtt a második játékrészben. A vendégeknél Anthony Edwards kilenc triplát is elsüllyesztett, és végül 45 ponttal zárt. Wilt Chamberlain és Michael Jordan után ő lett a harmadik játékos az NBA-ben, aki legalább két idénynyitó meccsen is negyven pont fölé jut. A Timberwolves 21 triplát dobott be, és végül 131–106-ra nyert Miamiban.

Giannis & LaMelo shined in their debuts with their new teams! Giannis (MIA): 35 PTS, 6 REB LaMelo (MIN): 21 PTS, 6 AST, 2 STL, 5 3PM https://t.co/RYPwf1yw5L — NBA (@NBA) October 22, 2026

ANT JUST WENT OFF TO LEAD MINNESOTA TO VICTORY! 45 PTS 10 REB 9 3PM FIRST PLAYER IN NBA HISTORY WITH 45+ PTS, 10+ REB, AND 5+ 3PM IN A SEASON OPENER 🤯 https://t.co/m1Y3cKKUAE — NBA (@NBA) October 22, 2026

Tyrese Haliburton még a 2025-ös döntőben szenvedett Achilles-ín-szakadást. 16 hónap kihagyás után első alapszakaszmeccsén bravúros teljesítménnyel tért vissza az Indianába. A Pacers a negyedik negyedben hatpontos hátrányban volt, de másfél perc alatt tíz pontot szerzett válasz nélkül, ebből Haliburton hatot tett a közösbe. A 486 nap eltelte után ismét játszó Haliburton 23 pontos, 12 gólpasszos dupla duplát ért el a New Orleans Pelicans vendégeként, a Pacers pedig hárompontos győzelmet aratott. A mérkőzés után Haliburton a könnyeivel küzdve nyilatkozott.

After 486 days away from the floor, Tyrese Haliburton dropped a DOUBLE-DOUBLE in his return 🔥 23 PTS 12 AST Pacers win on the road! https://t.co/KNbkDuEqNd — NBA (@NBA) October 22, 2026

A Los Angeles Lakers a Golden State Warriorst fogadta. Az első félidőben Luka Doncic és Stephen Curry is varázsolt. Utóbbi húsz, előbbi 23 pontig jutott, a szlovén a második negyedet egy félpályás buzzer beaterrel zárta le. A második félidő az első Los Angeles-i mérkőzését játszó Walker Kesslerről szólt, aki hibátlan (12/12) mérleggel zárt mezőnyből és 26 pontig jutott. A Lakers végül simán nyert 127–105-re, Doncic 28 ponttal, nyolc lepattanóval és hét gólpasszal volt a mezőny legjobbja.

Luka Dončić & Steph Curry were HOOPIN' in the first half! Luka: 23 PTS Steph: 20 PTS Lakers lead at the break on ESPN 🍿 https://t.co/GUorFzYxFY — NBA (@NBA) October 22, 2026

Luka Magic was on full display in tonight's action! 🪄 28 PTS 🪄 8 REB 🪄 7 AST 🪄 3 STL 🪄 5 3PM The Lakers pick up the win at home in their season opener 👏 https://t.co/vo7cqoOm7k — NBA (@NBA) October 22, 2026

WALKER KESSLER WENT 12-12 IN HIS LAKERS DEBUT 🤯 He had 10 DUNKS... the most by a Laker since Shaq in 2003! https://t.co/i7KWBrC9f6 — NBA (@NBA) October 22, 2026

Damian Lillard 41 pontos hazai győzelemmel tért vissza Portlandbe. Lillard a Phoenix elleni sikerből hat triplával (meccs legtöbbje), 25 ponttal (meccs legtöbbje) és hat assziszttal vette ki a részét. Ja Morant első portlandi meccsén 14 pontig, öt lepattanóig, három labdaszerzésig és nyolc gólpasszig jutott.

Dame STARRED in his Portland return! 25 PTS (game-high) 6 AST 6 3PM (game-high) 542 days since his last NBA game. 1,309 days since his last game as a Blazer. https://t.co/ztAd0ANubT — NBA (@NBA) October 22, 2026

Ja Morant did a little bit of everything in his debut with the Blazers! 14 PTS (6-8 FGM) 5 REB 8 AST (game-high) 3 STL Portland wins at home 👏 https://t.co/TveaQqSmDW — NBA (@NBA) October 22, 2026

Julius Randle remekül mutatkozott be a Brooklynban: 33 pontja mellé nyolc lepattanót és hét asszisztot ért el. A dolog szépséghibája, hogy így is a Charlotte Hornets nyert.

Julius Randle in his Nets debut: 33 PTS (game-high) 8 REB 7 AST 3 3PM https://t.co/wUku1Gtk2A — NBA (@NBA) October 22, 2026

A Kevin Durant, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun trió összesen 83 pontig jutott a Dallas ellen, ez pedig bőven elég volt a Houston győzelméhez.

Kevin Durant, Jabari Smith Jr., and Alperen Sengun combined for 83 POINTS in Houston's win! KD: 30 PTS, 6 REB, 3 AST Smith Jr.: 30 PTS, 5 REB, 2 STL, 4 3PM Alpy: 23 PTS, 10 REB, 5 AST https://t.co/Q1ImMXFydy — NBA (@NBA) October 22, 2026

NBA

ALAPSZAKASZ

Washington Wizards–Milwaukee Bucks 128–116 (25–23, 26–33, 39–37, 38–23)

Orlando Magic–Atlanta Hawks 125–132 (33–28, 29–44, 38–27, 25–33)

Toronto Raptors–Chicago Bulls 135–92 (43–23, 26–21, 34–27, 32–21)

Miami Heat–Minnesota Timberwolves 106–131 (32–34, 27–35, 22–30, 25–32)

Brooklyn Nets–Charlotte Hornets 103–110 (23–27, 25–27, 33–32, 22–24)

New Orleans Pelicans–Indiana Pacers 120–123 (31–38, 35–18, 26–30, 28–37)

Memphis Grizzles–Utah Jazz 123–103 (29–31, 35–20, 34–28, 25–24)

Houston Rockets–Dallas Mavericks 128–110 (32–26, 38–12, 30–38, 28–34)

Portland Trail Blazers–Phoenix Suns 124–83 (43–12, 29–27, 35–27, 17–17)

Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 127–105 (34–33, 32–19, 36–16, 25–37)

Los Angeles Clippers–Sacramento Kings 121–96 (41–29, 20–25, 32–16, 28–26)