Nemzeti Sportrádió

Szavazzon, ön szerint ki nyeri az NBA ma rajtoló idényét?

2026.10.20. 12:36
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Vajon ismét az OKC és a Knicks játssza a döntőt? (Fotó: Getty Images)
Címkék
Philadelphia 76ers NBA Boston Celtics NBA-alapszakasz San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder
Magyar idő szerint kedd este rajtol az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság 81. idénye. Cikkünkben Tőrös Balázs, NBA-szakértő és négy kollégánk is jósol az idényre. Szavazásunkban ön is elmondhatja véleményét!

SZAVAZÁS

Ki lesz a bajnok az NBA-ben?

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NS-szakértő: Tőrös Balázs, a Sport Tv műsorvezetője és NBA-szakértője

Nagyon kíváncs vagyok, tud-e folytatódni az a sorozat, hogy nyolc éve mindig más csapat a bajnok, amióta 2018-ban a Golden State Warriors megvédte a címét. Tegyük hozzá, alapvetően jó, hogy nincs ismétlődés. Arra is várom a választ, hogy a nyár végén belengetett változások a bírói felfogásban tetten érhetőek lesznek-e, vagyis az egyébként gigantikus fölényben lévő támadójátékosoknak visszanyesik-e a szárnyait, mert valljuk be, elharapózott, amit egyesek megengedhetnek maguknak. Érdekes lehet, milyen lesz a jövő március-április, valóban megszűnik-e, hogy a „tankoló” csapatok ellen simán nyer mindenki, ugyanis a draftreform miatt az utolsó három helyezett kedvezőtlenebb helyzetbe kerül, emiatt tényleg megváltozik-e a meccsek hangulata? Nyugatról a San Antonio, Keletről a Toronto döntőbe jutására számítok, utóbbival bevállalós leszek, azért, mert az elmúlt években rendre bejutott a fináléba erről az ágról egy meglepetéscsapat, mint például a New York, az Indiana vagy a Miami. Szerintem az MVP Wembanyama lesz, ami pedig LeBron Jamest illeti, úgy vélem, még nem ez lesz az utolsó idénye, lesznek kiemelkedő meccsei, s ismét hálát adunk a sorsnak, hogy láthatjuk játszani, ennyi idősen így, s ha már ő Királynak nevezi önmagát, úgy hiszem, többet lesz meztelen… Ezt már ő sem bírhatja fizikailag, decemberben tölti be a 42. életévét. Önmagához képest jó idényt jósolok neki, s fohászkodom, nehogy közbejöjjön egy olyan sérülés, ami miatt nem a saját elképzelései szerint és akkor vonul vissza, ahogy ő tervezi. A nyár átigazolása Janisz Adetokunbo Miamiba szerződése, de hogy ez mire lehet elég, nem tudom, mert támadásban nem tudtak szintet lépni a klubnál. Kawhi Leonardra is kíváncsi leszek, de lehet, hogy novemberben elszáll és megint súlyosan megsérül.”

 

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Philadelphia 76ers NBA Boston Celtics NBA-alapszakasz San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder
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