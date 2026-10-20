Szavazzon, ön szerint ki nyeri az NBA ma rajtoló idényét?

NS-szakértő: Tőrös Balázs, a Sport Tv műsorvezetője és NBA-szakértője

„Nagyon kíváncs vagyok, tud-e folytatódni az a sorozat, hogy nyolc éve mindig más csapat a bajnok, amióta 2018-ban a Golden State Warriors megvédte a címét. Tegyük hozzá, alapvetően jó, hogy nincs ismétlődés. Arra is várom a választ, hogy a nyár végén belengetett változások a bírói felfogásban tetten érhetőek lesznek-e, vagyis az egyébként gigantikus fölényben lévő támadójátékosoknak visszanyesik-e a szárnyait, mert valljuk be, elharapózott, amit egyesek megengedhetnek maguknak. Érdekes lehet, milyen lesz a jövő március-április, valóban megszűnik-e, hogy a „tankoló” csapatok ellen simán nyer mindenki, ugyanis a draftreform miatt az utolsó három helyezett kedvezőtlenebb helyzetbe kerül, emiatt tényleg megváltozik-e a meccsek hangulata? Nyugatról a San Antonio, Keletről a Toronto döntőbe jutására számítok, utóbbival bevállalós leszek, azért, mert az elmúlt években rendre bejutott a fináléba erről az ágról egy meglepetéscsapat, mint például a New York, az Indiana vagy a Miami. Szerintem az MVP Wembanyama lesz, ami pedig LeBron Jamest illeti, úgy vélem, még nem ez lesz az utolsó idénye, lesznek kiemelkedő meccsei, s ismét hálát adunk a sorsnak, hogy láthatjuk játszani, ennyi idősen így, s ha már ő Királynak nevezi önmagát, úgy hiszem, többet lesz meztelen… Ezt már ő sem bírhatja fizikailag, decemberben tölti be a 42. életévét. Önmagához képest jó idényt jósolok neki, s fohászkodom, nehogy közbejöjjön egy olyan sérülés, ami miatt nem a saját elképzelései szerint és akkor vonul vissza, ahogy ő tervezi. A nyár átigazolása Janisz Adetokunbo Miamiba szerződése, de hogy ez mire lehet elég, nem tudom, mert támadásban nem tudtak szintet lépni a klubnál. Kawhi Leonardra is kíváncsi leszek, de lehet, hogy novemberben elszáll és megint súlyosan megsérül.”